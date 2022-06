Cet été à Rennes : des vacances urbaines et festives du 24 juin au 4 septembre 2022

Pour la troisième année, la Ville de Rennes organise « Cet été à Rennes« , une programmation culturelle, sportive et de loisirs festive, ludique et populaire. Plus de 500 animations gratuites (jeux, ateliers, sports, expositions, concerts, guinguettes, cinéma, balades, etc.), accessibles à toutes et tous, se déploieront dans les quartiers de la ville du 24 juin au 4 septembre 2022.

Une offre solidaire de proximité

Aller au contact des habitants et non les faire seulement se déplacer, voilà l’un des crédos de cette édition 2022. De nombreuses activités de plein air vont être mises en œuvre dans certains quartiers comme Villejean ou le Blosne par exemple. De l’animation, de la vie, c’est ce que vont chercher à transmettre les diverses fanfares, déambulations et autres pérégrinations locales. Ces initiatives s’adressent donc à plusieurs publics : les habitants des quartiers, mais aussi les passants.

La reprise de la vie associative donne un nouveau souffle à ces activités estivales, avec la participation de nombreux acteurs. 14 associations différentes participent de cette biodiversité de l’offre culturelle et insufflent un bol d’air mérité après plus de deux ans de restrictions dues à la pandémie. L’été sera solidaire, avec de nombreuses aides de l’État, de la CAF et de la ville. 20 structures proposent ainsi des sorties, profitant l’an dernier à 4 000 personnes pour 100 sorties grâce à ce dispositif.

L’équipe organisatrice de l’événement en 2021 « Cet été à Rennes », dont Madame la maire Nathalie Appéré.

Les temps forts dans les quartiers

Quartier Cleunay / Fête des diversités / samedi 2 juillet de 15h à minuit à l’Antipode

L’Antipode accueille une nouvelle fête de quartier, placée sous le signe des diversités culturelles. À découvrir : une déambulation métissée, un goûter des diversités, des espaces d’expression et de partages, des jeux pour toute la famille, un espace de restauration et bar, des spectacles et concerts.

Le Cercle Paul Bert inaugure son évènement Berry Plage. Au programme : structures gonflables, balade à poney, atelier maquillage, beach volley, beach soccer, jeux en bois, jeux d’eau, vente de glaces/confiseries/boissons, barbecue, etc.

La journée se terminera par un concert de Mamylove Quartet organisé par la Maison de Quartier Villejean à 20h.

Le Général Rebelle et ses artificiers puisent depuis leurs débuts dans tous les rythmes du Congo pour révéler leurs super pouvoirs : ceux du rock et du funk, prêts à tous les mariages et à toutes les rencontres.

Un village d’animation s’installera sur les plages de Baud dès 15h. Au programme : bus des Petits Débrouillards, atelier maquillage, concert, apprentissage du vélo avec Roazhon Mobility, ateliers artistiques, etc.

Célébrations de la Fête nationale

À Rennes, les cérémonies et festivités pour célébrer la Fête nationale 2022 auront

lieu le mercredi 13 juillet.

Bal sur la place de l’Hôtel-de-Ville

À partir de 19h et jusqu’à minuit, Transat en ville donne carte blanche à Swingin’ in the Rennes & Galaad Moutoz Orchestra pour un bal Swing sur la place de l’Hôtel de Ville.

Après une première participation à Transat en ville l’année dernière, les artistes de Swingin’in the Rennes reviennent avec un spectacle complet mêlant danse, chant, musique live, costumes et paillettes. Une plongée dans le vintage des années 20 aux années 40, pleine d’énergie, de joie et de fête. Pour les accompagner, le Galaaz Moutoz Orchestra joue son répertoire euphorique et rythmé, s’inscrivant dans la lignée des orchestres américains des dancings du Harlem de 1930.

intitulé « Fireworks Party », créé par Hubert Thézé Pyrotechnie.

La « fête », « fiesta », « festa », « parti », « party », ou encore « 派对 » en chinois… Cette année, Hubert Thézé Pyrotechnie met à l’honneur ce moment de convivialité qui donne le sourire, favorise les rencontres et unit les participants dans les rires et les chants.

« Fireworks Party » est un voyage à travers les fêtes célébrées avec l’artifice dans le monde. Du Japon au Mexique, de l’Italie au Québec, de l’Espagne à la Chine ou encore Malte, en finissant par la France et son bouquet tricolore géant : chaque pays défendra ses couleurs, ses traditions pyrotechniques et sa fibre artistique autour d’une ambiance musicale typique de chaque nation.

Événements « clôture de l’été »

Quartier Bréquigny / Journée festive et apéro concert / vendredi 26 août

de 14h à 20h au parc de Bréquigny

Une journée festive et participative autour d’une Super Boum est organisée en partenariat avec Elektronika. Au programme : un DJ, un atelier pour fabriquer son costume, des ateliers arts et technologies en flux, un goûter, et surtout, une super fête. Les habitants et habitantes du quartier sont les acteurs de leur fête : dans une ambiance onirique, ils sont invités à créer leur propre scénographie, participer à une œuvre collective, le tout rythmé par un musicien et des ateliers autour de la création numérique.

Un programme concocté par l’association des Cartoucheries : un DJ, une initiation au graff et spectacle (kamishibaï), café associatif et goûter à prix libre.

À découvrir : ateliers, sport, grimpe d’arbres, déambulation, concert, repas

d’habitants, improvisation…

La soirée se clôturera avec la projection en plein air de « Zombillenium » de Arthur de Pins et Alexis Ducord à 21h30.

Cinés plein-air

Les séances de cinéma en plein air sont au cœur de la programmation de « Cet été à Rennes » et s’inscrivent dans une approche multi-partenariale. Du 8 juillet au 30 août 2022, les acteurs associatifs du territoire et les habitants proposent une dizaine de projections dans différents quartiers de la ville. Ces spectacles gratuits, à dimension familiale, sont organisés avec le matériel acquis dans le cadre du budget participatif de la Ville de Rennes et participent au projet de l’association Clair Obscur tourné vers l’éducation à l’image et la diffusion culturelle. Clair Obscur a proposé une médiation auprès des équipements volontaires pour les orienter dans le choix des films. Certaines associations comme Le Crabe Rouge ont engagé une médiation en direct avec les habitants.

Des animations sont prévues en amont des séances dès 17h/18h (rallye, théâtre d’improvisation, caravane du sport, concert…). Alors pourquoi ne pas venir pique- niquer sur place ?

Liste des projections :

Comme un avion de Denis Podalydès, vendredi 8 juillet à 22h30 aux plages

de Baud ; Do the Right Thing de Spike Lee, mercredi 13 juillet à 22h30 au complexe

sportif de la Binquenais (Blosne) ; Crazy Night de Shawn Levy, vendredi 22 juillet à 22h30 à la Coulée verte

(Bellangerais) ; Oggy et les cafards, le film ! ciné-concert de beat-box par Saro & Alexinho,

jeudi 28 juillet à 22h30 au parc du Berry ; Your Name de Makoto Shinkai, vendredi 29 juillet à 22h30 au parc de

Bréquigny ; Maman j’ai raté l’avion de Chris Columbus, mardi 23 août à 22h au square

Copenhague (Bréquigny) ; Mamma Mia ! de Phyllida Lloyd, mercredi 24 août à 21h30, 16 rue Papu (Bourg-l’Évêque) ;

Good Morning England de Richard Curtis, jeudi 25 août à 21h30 au parc de Beauregard ;

Tous en scène de Garth Jennings, lundi 29 août à 21h30, Récipon derrière le BAM (Cleunay) ;

Zombillénium d’Arthur de Pins et Alexis Ducord, mardi 30 août à 21h30 à Italie (Blosne).



Tout le détail du programme est disponible sur le site Cet été à Rennes.

Une accentuation des activités extérieures et sportives

Pour la 33e édition du projet d’activités sportives, Rennes Métropole propose 19 spots sportifs animés par 4 à 5 éducateurs. Pour « Rennes à la mer et au vert« , comprenant 32 destinations et 16 sorties, plus de 3 000 Rennais avaient acheté des tickets pour partir en voyage à proximité pendant la crise sanitaire. A Berry Plage, dans le quartier de Villejean, 800m² de sable vont être entassés pour rappeler l’horizon marin. Une offre à destination des jeunes filles va également être mise en place, dans l’idée d’une réappropriation d’un espace public encore largement occupé par le masculin.

L’offre de loisirs est soutenue par la CAF, avec le dispositif Loisirs Jeunes et met en place 10 structures ouvertes en continu, dont pour les 10-13 ans et pour les 14-17 ans. 17 associations vont organiser des temps d’activités gratuites pour les jeunes sur l’espace public : des stages de danse, de théâtre, des mini-camps… Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges. Il faudra aussi compter sur le spectacle Couleur au Parlement, prévu du 3 juillet au 28 août, remplaçant Spectaculaires, annulé à cause du covid-19. Il s’agira d’une illumination du Parlement rennais. Préparez vos lunettes de soleil, ouvrez grands vos yeux et vos oreilles et profitez de Cet été à Rennes, gratuit, musical et radieux.

