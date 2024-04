À Cesson-Sévigné, l’ensemble immobilier Movies accueille le siège social de l’entreprise Broadpeak, l’école Creative Seeds de formation au cinéma d’animation, les studios de la Licorne Rouge de formation au son ainsi qu’une résidence étudiante. L’inauguration officielle est prévue le 5 avril 2024 en présence du maire Jean-Pierre Savignac.

Construit par le développeur territorial REALITES en plein cœur du quartier ViaSilva et de la Technopole Atalante, le programme immobilier Movies a été imaginé par les cabinets d’architecture Hérault & Arnod (Paris/Grenoble) et Tetrarc (Nantes). Il associe, dans un écrin végétal remarquable, une trilogie de bâtiments à l’architecture harmonieuse, qui permettent de nombreuses interactions et synergies entre les quatre acteurs occupants :

Broadpeak, leader mondial des solutions de streaming vidéo (230 collaborateurs dans 18 pays).

Mais aussi Creative Seeds, école supérieure spécialisée dans le cinéma d’animation 3D, les effets spéciaux et le jeu vidéo, occupera environ 2000 m2 pour ses espaces de cours, avec une capacité de plus de 300 étudiants.

Des équipements partagés, comme un plateau de tournage, des salles de création numérique et plastique, une salle de cinéma, seront même accessibles au grand public. Un étage de presque 1000 m2 est dédié à l’accueil d’entreprises et d’associations dans le secteur du numérique.

La Licorne Rouge, studio d’enregistrement et centre de formation aux métiers du son, occupera un espace de 500 m2 dédié à ses studios d’enregistrement et création musicale et permettra de développer un partenariat avec l’école Creative Seeds pour la sonorisation de leurs films étudiant.

Et la résidence étudiante Capétudes, qui propose des services clés en main pour les locataires et les investisseurs. Ces résidences étudiantes ont vocation à simplifier la vie des locataires pendant leurs années d’études. Tout est pensé pour leur confort, leur sécurité et pour leur offrir un cadre de vie agréable, avec des logements aux espaces bien aménagés, à proximité des établissements d’études supérieures, des transports et des cœurs de ville. Movies compte 215 appartements neufs, avec des surface allant de 18 à 32 m² pour un loyer à partir de 540€ pour 18m2.

Movies. Hérault-Arnold Architectures.

À l’occasion de l’inauguration de l’ensemble immobilier Movies, l’école Creative Seeds prévoit une programmation du 5 au 15 avril 2024, avec des concerts, animations, portes ouvertes, projections et bien d’autres !

Evénements de Movies à Cesson-Sévigne