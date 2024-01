À l’initiative de l’artisane Sylvie Perrigaud, la boutique Éphém’Art est la réunion de plusieurs créateurs locaux dans la galerie commerciale de Carrefour sis dans la zone d’activité La Rigoudière à Cesson-Sévigné. Comme son nom l’indique, elle n’existe que pour une durée limitée… Initialement prévue jusqu’au 30 décembre 2023, la boutique joue les prolongations jusqu’au 15 février 2024.

Dans la galerie marchande de Carrefour Cesson, dans la zone d’activité de La Rigourdière, une surprise vous attend. Entre les grandes franchises que l’on a coutume de voir dans les centres commerciaux, une cellule réserve bien des surprises d’une autre origine : la boutique de créateurs Éphém’art a, en sus et place d’un ancien salon de beauté, cassé les codes stéréotypés des centres commerciaux.

Charlotte (Atelier Pascha), Sylvie Perrigaud, Sylvie Charles (Poésie en Tarlatane) et Éléonore Defontaine (Eleonordot)

L’artisane, relookeuse de meubles, By Yvonne Déco de son vrai nom Sylvie Perrigaud a saisi l’opportunité d’un appel à projets pour un grand local vide dans la galerie de Carrefour Cesson et a imaginé une boutique éphémère qui réunit plusieurs artisans. Une boutique de créateurs dans une galerie marchande ? « C’est ce qui me motivait, proposer de l’artisanat à des gens qui ne sont pas là pour ça à l’origine, mais pour faire leurs courses », introduit Sylvie Perrigaud. Pour ce faire, elle a fait appel à plusieurs créateurs et créatrices afin de créer tout un monde créatif dans un lieu inhabituel, en mutualisant le prix de location.

Éphém’art détonne et interpelle par sa vitrine rafraîchissante aux dessins festifs. Après une première semaine balbutiante, la fin d’année ont fait son œuvre et le succès fut tel qu’une partie des créateurs rempile jusqu’au 15 février. « Les gens connaissent déjà toutes les boutiques, ils sont contents de trouver autre chose. » L’aventure continue avec une nouvelle mouture, dont Éléonore Defontaine alias Éléonoredot. « Quand on travaille dans ce type d’entreprise, c’est bien de tout tester avant de voir la direction qui nous convient », souligne-t-elle. « Une telle opportunité n’est pas donnée à tout le monde. On croise une clientèle différente. »

Avec des prix accessibles à plus onéreux, la boutique touche toutes les sensibilités et toutes les bourses.

« Les gens sont comme des enfants dans un magasin de bonbons quand ils entrent dans le magasin. » Sylvie Perrigaud

Issu du street art et de la fresque murale, Roud décline son style artistique dans des affiches, des cartes postales, des stickers, mais aussi des mugs et des pots de fleurs ! Il « explore le mouvement à travers la perspective, la répétition, l’équilibre et le déséquilibre ». Dans la figuration des motifs et la géométrie des formes, il crée des mondes colorés qui attrapent le regard.

Dans un autre domaine, l’artiste illustratrice, Sophie Piton travaille l’aquarelle de manière figurative ou abstraite. Son dessin se pose avec délicatesse sur des boucles d’oreilles, des sacs et des trousses. De jolies cartes postales aux dessins plus naïfs, petites scènes mignonnes, ravient les enfants, mais aussi les adultes. Quant à Christine Charles ou Poésie en Tarlatane, diplômée d’une école de Beaux-Arts dans la section tapisserie / textile à 40 ans, elle s’épanouit depuis 20 ans dans une création artistique autour du tissu. La tarlatane, qu’elle brode, coud et découpe, dont elle aime la transparence et la raideur, afin de créer des bouquets de fleurs aériens qui habillent les pièces avec délicatesse et poésie, à l’instar de ceux de fleurs séchées. Christine Charles propose également de jolies fioles où sont enfermées des compositions florales de tissu.

Derrière l’atelier Pascha se cache Charlotte et un univers doux rempli d’accessoires pour bébé essentiellement qu’elle personnalise en brodant à la main avec des mots ou des prénoms. « Ma mère m’a appris à coudre d’où Atelier Pascha, pour ma mère, Pascaline, et moi, Charlotte », raconte la créatrice. Les doudous, protège-carnets de santé et livret de famille côtoient notamment les coussins, bouillottes ou chouchous.





Cartes postales, Roud

Atelier Pascha

Atelier Pascha

La savonnerie artisanale Le Savon breton de Marie-Thérèse Demarquay est une plongée dans des senteurs naturelles à chaque douche avec des savons et shampoings solides à base de produits naturels et biologiques. Le zéro déchet a aussi sa place dans le zéro-déchet. Le Rennais Nicolas Gaudin, ou plutôt C.bibi kilafé, s’est spécialisé depuis 2018 dans les créations utiles cousues main et propose accessoires zéro déchets colorés à la finition propre et soignée : lingettes valables, gants de démaquillage ou fleurs de douche en éponge, mais aussi des bananes et masques de nuit.

« Certains créateurs ont créé très récemment leur entreprise comme Inès [O Zélée, ndlr.] qui réalise des Jujuhat », précise Sylvie Perrigaud dont l’entreprise n’est ouverte que depuis récemment aussi. La pratique de O Zélée prend sa source dans les traditionnelles coiffes originaires du Cameroun qui sont utilisées pendant les cérémonies. Entre ses mains, elles deviennent des objets de décoration murale colorés à l’esprit bohème.

Bananes, C.bibi kilafé

La joaillière Arsène Vali crée des bijoux originaux en argent ou en laiton à des prix abordables pour de la création. Chaque pièce est unique et porte la trace d’un travail fin. La marque Emereth, créée par Kim-son Nguyen-Duong propose de la gravure laser sur tous vos supports métalliques pour « se raconter avec élégance » : accessoires de mode, bijoux, médailles, bracelets, boucles de ceintures, badges, porte-clés, lames de couteaux, etc.

Dans cette émulsion artistique alimentée par des esprits créatifs, des collaborations ont aussi vu le jour. La Marqueterie de Nath et Roud ont ainsi travaillé ensemble sur un projet aujourd’hui à la vente. Nathalie Jeanne est une marqueteuse d’art. Son outil de prédilection est la paille de seigle, d’origine française (Bourgogne-Franche-Comté). Depuis décembre 2021, elle travaille ce matériau noble dans son atelier La Marqueterie de Nath : elle le colore, l’aplatit et le colle afin de confectionner des créations contemporaines. Dans cette collaboration, son art s’allie au graphisme du street-artiste pour des créations uniques et originales.

L’ensemble de ses propositions artisanales est mis en valeur grâce au travail de Sylvie Perrigaud alias By Yvonne déco, en référence au prénom de sa grand-mère, dont le dada est le relooking de meubles chinés. Elle redonne une vie à des meubles anciens en apportant une touche de modernité par la couleur. « J’essaie d’adapter aux créateurs, de respecter le style de chacun. » Une grande armoire se pare ainsi de rouge et de noir pour accueillir le cabinet de curiosités de Éléonoredot et un ancien établi retrouve son bois naturel, agrémenté des couches de peintures passées par moment, les créations graphiques de Roud. Elle a également customisé un meuble sur lequel elle transfert un papier de riz et un fondu pour atténuer la démarcation.

Le mobilier est aussi l’objet de prédilection de Valérie Delaunay, passionnée d’histoire de l’art et couture. La fondatrice de Réfection fait, tapisserie d’ameublement habille le mobilier et objets de décoration comme des lampes qui habitent les intérieurs avec raffinement.

Au-delà de la promotion de l’artisanat d’art, Sylvie Perrigaud souhaite transmettre certaines valeurs. Utopie, l’ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail) de Cesson-Sévigné, a ainsi été invité à vendre des sapins de Noël en bois. Des agents sont également venus parler de leur fabrication et de l’ESAT. Elle est aussi en lien avec France ADOT 35, association œuvrant pour informer et sensibiliser sur la cause du Don d’organes. Et des ateliers créatifs seront prochainement organisés dans les semaines à venir.

Eleonordot Vases, Roud

À Ephem’art, tout est à vendre, sauf les artisans et artisanes, mais ils prendront avec joie le temps de discuter de leur passion. Et si vous êtes chanceux, en plus de la découverte d’univers hétéroclites, vous tomberez peut-être au moment où Sylvie termine un meuble…

Instagram Ephem’art

Centre commercial Carrefour Cesson, zone d’activité La Rigourdière, jusqu’au 15 février 2024.