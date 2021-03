VACCINATION COVID EN ILLE-ET-VILAINE : 3 NOUVEAUX CENTRES ET UN VACCIMOBILE

Le vaccin est un outil essentiel de lutte contre l’épidémie de Covid-19. Depuis le lancement le 4 janvier 2021 de la campagne de vaccination auprès d’un certain nombre de publics prioritaires*, plus de 102 460 injections ont été réalisées en Ille-et-Vilaine, grâce à une mobilisation collective exceptionnelle.

Afin de faciliter l’accès à la vaccination, notamment des personnes âgées de plus de 75 ans, 3 nouveaux centres de vaccination ouvriront le 15 mars : Bruz (parc des expositions), Combourg (centre local hospitalier Saint-Joseph) et Retiers (salle polyvalente).

Grâce à l’engagement de l’ensemble des professionnels de santé hospitaliers et libéraux et au partenariat avec les collectivités territoriales, l’Ille-et-Vilaine comptera ainsi, à partir du lundi 15 mars, 15 centres de vaccination (hors centres exclusivement réservés aux professionnels), répartis sur l’ensemble du département.

Un « vaccimobile », centre itinérant destiné à favoriser la vaccination des personnes âgées de plus de 75 ans les plus isolées du département, complète le dispositif.

Les implantations actuellement retenues visent à mailler le territoire tout en tenant compte des contraintes logistiques liées à la conservation du vaccin. Ces centres respectent un cahier des charges exigeant garantissant un fonctionnement sécurisé du processus de vaccination.

La vaccination contre la Covid-19 a débuté mardi 19 janvier à Saint-Grégoire. La salle de spectacle l’EMC2, transformé en centre de vaccination, accueille les personnes âgées de 75 ans et plus, ne présentant pas de contre-indication au vaccin, ainsi que les personnes présentant des pathologies graves après avis de leur médecin traitant.

Présent à l’ouverture du centre à 9h, le préfet d’Ille-et-Vilaine Emmanuel Berthier a tenu à souligner l’efficacité des organisateurs. « La décision d’ouvrir ce centre a été prise mardi dernier. Il est en parfait état de marche dès aujourd’hui grâce à une mobilisation massive de la direction générale de l’ARS, des élus des services municipaux et de l’ensemble des personnels qui relèvent des établissements publics de la coopération intercommunale. »

Médecins retraités, ainsi que des infirmières et médecins libéraux se sont également mobilisés et montrés très solidaires. « Presque tous les médecins de Saint-Grégoire et de Betton ont répondu présent. Et quand ils ont accepté, ils ne savaient pas encore qu’ils allaient être rémunérés à la vacation », explique Pierre Breteau, le maire de Saint-Grégoire.

Emmanuel Berthier, préfet d’Ille-et-Vilaine, Pierre Breteau, maire de Saint Grégoire, Anne-Yvonne Even, directrice de la délégation départementale de l’ARS Bretagne

Une première ligne de vaccination est en fonctionnement. La vaccination se déroule suivant des étapes bien définies. Sur rendez-vous, le patient est accueilli afin de remplir une feuille d’information. Après une consultation avec le médecin, il se rend dans un second espace où une infirmière injecte le vaccin. Ensuite, le patient est surveillé pendant 15 minutes afin de s’assurer qu’il n’y a pas de complications. Enfin, le médecin revient chercher le patient et l’accompagne vers l’accueil afin de fixer un rendez-vous pour sa seconde dose, 28 jours plus tard. À son retour, le patient passera par la seconde ligne de vaccination prévue à l’EMC2 pour assurer un fonctionnement fluide.

Les deux lignes de vaccination du centre de Saint-Grégoire

Le préfet promet une montée en puissance de la vaccination dans les semaines à venir, « notamment lorsque les doses fournies par l’État nous seront parvenues. Il faut une logistique irréprochable », car les critères de conservation des vaccins sont très stricts, notamment au vu des températures très particulières : transporté dans des caisses à moins 80°C, le vaccin est ensuite conservé dans une armoire froide, contrôlée à 2°C, dans le lieu de vaccination. L’équipe médicale ne sort que les doses nécessaires à la vaccination afin d’éviter tout gâchis. « Nous sommes capables d’accueillir l’ensemble des publics définis comme prioritaires par le gouvernement dans le département », rassure Emmanuel Berthier.

Emmanuel Berthier et Pierre Breteau à l’accueil du centre de vaccination

Comme le souligne Emmanuel Berthier, la réservation est possible en ligne et sur les standards téléphoniques bien qu’ils aient été pris d’assaut partout en France. « Les rendez-vous peuvent être pris jusqu’au 1er février pour l’instant et nous travaillons à avoir une visibilité jusqu’à fin février. » Le préfet d’Ille-et-Vilaine est convaincu que les objectifs fixés par le gouvernement, 1 million de personnes prioritaires vaccinées fin janvier en France et 15 millions avant l’été 2021, seront tenus.

Colette, 85 ans, attend d’être vaccinée au centre de Saint-Grégoire

Colette, 85 ans, est l’une des premières personnes vaccinées ce matin. « Je pensais attendre un peu, mais ils ont dit que c’était important pour les personnes âgées, car on est à risque, donc je suis là », explique-t-elle.

Huit centres de vaccination sont aujourd’hui ouverts en Ille-et-Vilaine. D’ici quelque temps, indique le préfet du département, il y aura entre 10 et 12 centres actifs, dont un qui s’est ouvert mardi après-midi au Liberté, salle de spectacle à Rennes. (La Ville de Rennes a proposé à l’ARS Bretagne l’ouverture d’un centre de vaccination, au Liberté. Ce centre de vaccination est opérationnel depuis lundi 18 janvier à 14 h, puis du lundi au vendredi, de 8 h (10 h le lundi) à 19 h (dernier créneau de rendez-vous à 18 h 30). À ce jour il ne reste plus aucun créneau disponible à Rennes jusqu’à fin janvier sur les 1500 initialement disponibles.

Centre de vaccination de Saint-Grégoire – Salle l’EMC2

1 avenue d’Alphasis, 35760 Saint-Grégoire

Prise de rendez-vous en ligne (sur doctolib) et par téléphone : 02 99 23 60 66

Vous pouvez consulter le site de l’ARS ou le site de Rennes Métropole pour connaître les futures ouvertures de sites de vaccination.