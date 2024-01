Malgré l’essor de l’envoi de cartes de vœux virtuelles par email ces dernières années, certains d’entre nous restent attachés à la carte de vœux traditionnelle, des bons vœux rédigés sur un beau carton imprimé. Son usage en perte de vitesse sous les coups de la dématérialisation semble se stabiliser, voire connaître un regain d’intérêt : envoyer et recevoir des souhaits de « bonne année et de bonne santé » relève d’un nouveau chic.

Aujourd’hui, les cartes envoyées par SMS, par courrier électronique ou par les réseaux sociaux permettent un large choix d’images, et nombreux sont les sites qui les proposent. Elles sont souvent animées, avec sons et vidéos musicales. Elles présentent l’avantage d’être gratuites. Leur envoi est rapide et peut être groupé pour plusieurs destinataires à la fois.

Cependant, attendre le facteur et recevoir dans sa boîte aux lettres une carte illustrée, parfois parfumée, demeurera toujours une surprise et un plaisir irremplaçable pour son destinataire. La carte écrite existe encore : elle sort maintenant du lot ! Moins traditionnelle, la carte de vœux 2024 peut aussi avoir tendance à s’inspirer de l’actualité et être en relation avec l’écologie, un rappel aux bons gestes et aux bonnes résolutions pour la nouvelle année !

Il est d’ailleurs encore de coutume aujourd’hui de concevoir des cartes de Noël ou de bonne année, faites maison. Cela se pratique beaucoup dans les écoles à l’approche des vacances scolaires, quand elles sont réalisées par les enfants. Elles se déclinent sous de nombreuses formes : papiers découpés, collés, peints, etc. Elles peuvent aussi être écologiques quand elles sont créées avec du carton recyclable ou brodées et cousues avec des chutes de tissus ou de laine. Pour réaliser les cartes de vœux, il n’est pourtant pas question d’abandonner les réseaux sociaux, car des tutoriels en ligne peuvent donner des idées et aider les amateurs à les confectionner.

Histoire de la carte de vœux

Le premier jour de janvier, les Romains s’échangeaient déjà des vœux oralement et s’offraient des présents. Mais la première carte de vœux pour Noël a été créée par Henry Cole au milieu du XIX siècle en Angleterre après l’invention du timbre-poste en 1840. Elle a été illustrée par l’artiste John Horsley et imprimée en lithographie en 1843. Considérée comme la première carte de Noël du monde, elle est aussi devenue en 2001 la plus chère du monde ! Rapidement la coutume des cartes de voeux se répand en France et dans toute l’Europe en 1895 grâce aux progrès croissants de l’imprimerie.

Henry Cole la première et la plus onéreuse des cartes de voeux

Dans notre pays, avant l’invention de la carte de vœux, les Français respectaient une tradition ancestrale : ils se déplaçaient et rendaient visite à la famille, aux amis, chez leur employeur. On visitait même les pauvres et les malades, pour souhaiter à tous de vive voix la bonne année. Cela perdurait tout au long de la première quinzaine de janvier. Elle demandait donc beaucoup de temps et restait une contrainte chaque année pour beaucoup…

Dès que les premières cartes de vœux apparaissent, elles sont envoyées pendant la période de l’Avent, soit le 1er décembre au plus tôt et jusqu’au 24 décembre. Elles souhaitent ainsi les vœux, à la fois pour Noël et pour la nouvelle année. Les toutes premières cartes de vœux à la fin du XIX e siècle ressemblaient souvent à une simple carte de visite. Quand elle était déposée par son auteur directement dans la boîte aux lettres de son destinataire, elle était cornée en haut à droite, en signe de respect et/ou d’amitié. Dans les grandes villes, il était aussi fréquent que sa distribution soit confiée au concierge ou au gardien de l’immeuble. Les cartes de vœux illustrées en couleur font leur apparition dès le début du XXème siècle.

Après 1930, la carte de vœux se répand massivement. Plus grand que la carte de visite, son format présente deux avantages : il permet d’écrire plus que sur une carte de visite, tout en se dispensant de rédiger une grande lettre : l’alternative est parfaite !

C’est ensuite vers 1960, que les cartes de vœux gagnent en motifs et en originalité. Elles mettent en scènes des fleurs, des femmes, des enfants portant des cornes d’abondance, pour symboliser la prospérité. Beaucoup d’entre elles rappellent la tradition des baisers chaleureux que l’on se fait dans les familles sous un bouquet de gui suspendu, symbole de porte-bonheur pour l’année qui arrive. La coutume de se souhaiter une bonne année et une bonne santé sous le gui est poétique et représente aussi la fertilité et la prospérité. Accompagnées de souhaits, les cartes de vœux peuvent aussi offrir d’autres porte-bonheurs pour l’année nouvelle quand elles représentent des fers à cheval ou des trèfles à quatre feuilles !

Le carton voyageur, le musée de la carte postale à Baud dans le Morbihan, avec sa collection de 100 000 cartes, ranime les souvenirs des visiteurs et témoigne notamment d’une tradition autour de la nouvelle année encore présente aujourd’hui.

3 avenue Jean Moulin à Baud (56)

Contact : 02 97 51 15 14 ou lecartonvoyageur@mairie-baud.fr