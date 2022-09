Min älskade. Les paysages sonores de la Rennaise Caroline Day

La chanteuse, auteure et compositrice rennaise Caroline Day, revient avec un album mélodieux, intimiste et franchement réussi intitulé Min älskade.

Caroline Day a pris le parti pris d’un album entier avec un quartet à cordes et un piano. Fi du seul acoustique, la voix jazzy, fraiche et précise, se prête à une randonnée sonore avec piano et quatuor qui évoque une musique de film intimiste, psychologique et existentialiste (pourquoi pas Bergman ?). Du reste, Min älskade signifie Mon amour en suédois. C’est un hommage à son ami et aux grands espaces scandinaves. Le titre éponyme est une création, les autres sont des reprises de ses deux premiers albums complètement réarrangées.

Caroline Day

Pour ce nouvel opus, l’artiste a choisi de collaborer avec Nicolas Martin, compositeur de musique de film. Pour l’enregistrement, Caroline Day a été accompagnée par le String Quartet issu de l’Orchestre Symphonique des Iles Baléares.

On découvrait déjà son art de la mélodie dans ses deux précédents albums Ow et Dancing on a Rope, tous deux purement lumineux.

Ce nouvel album navigue entre l’indie-folk et la musique de film. La voix douce et intense de Caroline Day est portée par des harmonies puissantes. Nul doute que vous vous laisserez transporter dans ses rêves éveillés. Min Älskade est prometteur, émouvant, touchant et preuve qu’une belle mélodie transcende les styles.

Après l’album, ce beau projet trouve une finalité inédite sur scène : avec le Quatuor Elmire et le pianiste Nicolas Meyer, l’artiste s’affranchit de toutes les barrières de style en réunissant musique classique, pop et chanson.

Caroline Day, née le 28 septembre 1970 à Saint-Brieuc est une auteure-compositrice interprète et musicienne française.

De 1987 à 1994 elle étudie le saxophone à Paris au conservatoire du XVe arrondissement.

En 1996 elle s’installe à Rennes où elle chante des reprises dans différents groupes.

Dès 2010 elle se met composer ses propres chansons dans sa langue de prédilection, l’anglais.

En 2016, elle rencontre l’arrangeur Pierrick Biffot. Cette collaboration va donner naissance à deux albums studio, Ow en septembre 2017 et Dancing on a Rope, en mai 2019.

En avril 2021, après plus d’une année au point mort, elle demande à Nicolas Martin, compositeur de musique de films (Mémorable de Bruno Collet nommé aux Oscars 2019), de lui écrire les arrangements de son nouveau projet. En octobre 2021, le quartet de solistes internationaux est enregistré à Majorque.

En juin 2022 sort l’album Min Älskade, Mon Amour en suédois, qui fait référence à son compagnon et aux grands espaces scandinaves.

Son style est un mélange de pop, de folk, de musiques de films. Elle est influencée par Ane Brun, Agnès Obel, Leonard Cohen ou Melody Gardot . La mer, le voyage sont des éléments fondateurs de sa musique. Caroline Day est une artiste définitivement ouverte au monde.

Par e-mail : carolinedaysings@gmail.com