Carnac. Un nouveau Musée de la Préhistoire en 2027

La commune de Carnac dans le Morbihan, capitale du mégalithisme en France, a vu son Musée de Préhistoire devenir trop exigu pour recevoir 40 000 visiteurs chaque année. Son projet de construction d’un nouveau bâtiment devrait se concrétiser en 2027.

Les paysages de Bretagne Sud sont marqués par un patrimoine mégalithique très important. Rien que pour le département du Morbihan, on dénombre plus de 550 mégalithiques. Les plus spectaculaires sont les alignements de Carnac qui rassemblent plus de 3 000 pierres levées sur 4 km de long, avec une construction d’origine qui comprenait près de 10 000 menhirs étendus sur 8 km. Cette architecture édifiée par les hommes de Carnac date entre 4500 ans et 2000 ans avant notre ère. Elle est composée de menhirs, de dolmens et de tumulus, le phénomène le plus remarquable du Néolithique.

Mondialement connue, la commune de Carnac compte à elle seule trois mille menhirs hauts de quatre à cinq mètres répartis sur trois sites : Le Menec, Le Kermario et le Kerlescan. Dressés à la verticale et disposés en file, ces immenses blocs de pierre fascinants pèsent plusieurs tonnes.

Carnac compte différents sites funéraires composés de dolmens et de tumulus. Le dolmen, table de pierre en breton est composé d’une ou plusieurs grosses dalles de pierre posées sur des pierres verticales qui servent de piliers. Ce sont des chambres funéraires individuelles ou collectives. L’ensemble funéraire est recouvert d’un amas de pierres : le tumulus, une butte artificielle constituée de terre et de pierres. De nombreuses offrandes ont été retrouvées dans ces tombes : des bijoux, des haches polies, etc. Le tumulus Saint-Michel est une tombe individuelle de 125 m de long et 10 m de hauteur ; celui de Moustoir est long de 85 m et haut de 5 m. Aujourd’hui encore, ces alignements n’ont pas encore livré tous leurs secrets. Ils sont considérés par les chercheurs comme étant des champs de mémoire.

dolmen de Kermario tumulus de Moustoir

À cette époque, les populations étaient nomades : des chasseurs-cueilleurs qui s’installaient sur des terres favorables pour pratiquer l’élevage et l’agriculture.

Les femmes et les hommes du Néolithique construisaient des villages et édifiaient des sépultures pour leurs morts. Ils taillaient des silex, polissaient la pierre et confectionnaient des céramiques et des objets de parure. Une riche sélection de 6000 objets archéologiques de la vie quotidienne, retrouvés lors des fouilles archéologiques, est exposée au Musée de Préhistoire de Carnac.

Le Musée de Préhistoire ou * Musée Archéologique James Miln-Zacharie Le Rouzic, fondé en 1881, est un musée monothématique de la ville de Carnac. Situé d’abord dans le centre bourg de la commune, il est installé depuis 1984 dans l’ancien presbytère de Carnac, inauguré en 1985 par Jack Lang ministre de la culture à l’époque. Sa superficie d’exposition est de 1 100 m2. Hélas devenu trop petit aujourd’hui pour accueillir le public, le musée génère des files d’attentes de touristes et visiteurs beaucoup trop longues !

Un projet de construction pour un nouveau musée de la Préhistoire à Carnac a été validé le 28 juillet 2023 par le conseil municipal de la commune, pour une ouverture prévue en 2027. Il trouvera sa place à l’emplacement de l’ancien restaurant scolaire municipal. L’agence d’architecture retenue est Projectiles, basée dans le 12e arrondissement de Paris. L’investissement de 20 millions TTC d’euros sera porté par la commune avec le soutien des pouvoirs publics. Construit à 150 m de l’emplacement actuel, le futur musée aura une superficie de 2 500 m2, soit plus du double du musée actuel. 300 000 objets y seront transférés. L’exposition du musée sera étalée sur quatre niveaux : un sous-sol, un rez-de-chaussée pour le café et la boutique et deux salles en étage pour les animations avec une muséographie revisitée et une vue sur le tumulus Saint-Michel. A l’extérieur, un jardin pédagogique est également prévu.

La démolition de l’actuel musée doit intervenir à l’automne 2024 et la construction du nouveau musée devrait démarrer début 2026.

Le site de Carnac est un patrimoine exceptionnel. Un projet de classement à l’UNESCO des mégalithiques de Carnac et de différents sites du Morbihan a pour objectif d’obtenir la reconnaissance au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2025.

_______________

*Rappel sur le Musée Archéologique James Miln – Zacharie Le Rouzic

James Miln de Woodhill (1819-1881) était un archéologue écossais. Passionné par la renommée mondiale de Carnac, il entreprend des fouilles sur les alignements de Carnac de 1873 jusqu’à sa mort.

Zacharie Le Rouzic (1864-1939) était le conservateur du premier musée de Carnac. Il lui a cédé par donation ses collections provenant de ses fouilles d’envergure réalisées sur 129 sites dans le Morbihan.