Carnac. Des oeuvres rares du peintre breton Emile Rocher exposés pour le 14 juillet

L’Atelier du peintre Émile Rocher (1928-2014), un grand mâitre de la couleur, invite le public à venir découvrir une partie de ses œuvres qui ont été prêtées par des collectionneurs français et européens. La visite se déroulera le vendredi 14 juillet 2023 de 10h à 19h rue des Salines à Carnac dans le Morbihan.

Emile Rocher

Organisée en partenariat avec le Fonds de Dotation Émile Rocher et les collectionneurs, Bruno Rocher le fils du peintre Emile Rocher ouvrira les portes de la maison et de l’atelier de son père pour la quatrième édition. A chaque fois, il s’agit d’un moment exceptionnel et émouvant qui met à l’honneur des pièces rares et uniques. En cette période estivale, les amateurs de peinture viennent parfois de loin pour admirer les œuvres du Maître de la couleur.

Bruno Rocher

La visite de la maison-atelier Émile Rocher pourra se prolonger par une promenade à l’Observatoire Émile Rocher, situé sur la Grande Plage de Carnac.

Inauguré en juillet 2021 par la Ville de Carnac en hommage au peintre, l’Observatoire Émile Rocher, situé à la Pointe Churchill, offre une vue magnifique sur la baie de Quiberon. C’est à cet endroit précisément de la grande plage, tellement privilégiée avec les pins de Carnac, que Emile Rocher venait trouver ses couleurs tôt le matin, toujours couvert de son chapeau de paille : c’est une belle reconnaissance que lui a faite Carnac, cette ville qu’il aimait tant et où il revenait toujours !

Peintre, sculpteur, céramiste, Émile Rocher est un artiste français majeur pour l’universalité de ses œuvres. Né le 9 mars 1928 à Lorient, il étudie à l’École des Beaux-Arts avant de partir en 1947 peindre les paysages de l’Afrique du Nord.

À son retour en France, il s’installe d’abord à Saint-Renan dans le Finistère et achète un four à céramique avec toutes ses économies pour se lancer dans les arts du feu. Les premiers succès arrivent avec des commandes pour le Président de la République René Coty et pour des Institutions. Les Faïenceries de Quimper lui proposent même de diriger leurs créations. Craignant de perdre sa liberté d’artiste, Emile Rocher refuse. Mais en 1953, il part pour la Côte d’Azur, à la rencontre des peintres et céramistes de Provence. Les paysages de Côtes d’Azur, de Cannes, de Nice l’inspirent. Artiste complet, il peint avec autant de profondeur et de puissance, la Provence et la Méditerranée, que Venise et l’Italie, Corfou ou Paris.

La Belle de Venise











Mais c’est à Carnac dans le Morbihan qu’il installe son atelier et revient vivre ses 25 dernières années pour peindre la Bretagne. Il change alors de facture et peint par périodes ou par collections, avec une palette exceptionnelle de couleurs : c’est sa période en bleu, rouge et or !

Revenant d’un voyage en Toscane, Emile Rocher s’éteint le 30 juillet 2014 à Vannes. Il laisse une collection exceptionnelle d’huiles, d’aquarelles, de sanguines, de dessins, d’émaux et de sculptures. Ses œuvres figurent dans des collections dans 21 pays et sont préservées par le Fonds de Dotation Émile Rocher : Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Canada, Mexique, Grèce, Israël, Liban, etc.

Environ une quarantaine de toiles parmi les 1500 toiles seront visibles à Carnac. Emile Rocher, peintre et poète, aimait aussi peindre les fleurs de son jardin de Carnac.

Infos pratiques : Exposition de peintures de Emile Rocher

Vendredi 14 juillet 2023

de 10h à 19h

Maison-Atelier Emile Rocher – 23 Avenue des Salines à Carnac (56)

Tout public

Entrée gratuite

Contact : 06-40-68-18-59