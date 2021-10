CARHAIX. FESTIVAL DU LIVRE EN BRETAGNE LES 30 ET 31 OCTOBRE.

Le festival du livre en Bretagne est devenu en 30 ans un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui aiment les livres en Bretagne. Chaque année, près de 300 auteurs, des plus connus aux anonymes, sont présents sur les différents stands. Toutes les disciplines sont représentées (littérature, poésie, histoire, linguistique…) dans les deux langues, le breton et le français. C’est la plus grande librairie de Bretagne pendant deux jours. rendez-vous les 30 et 31 octobre 2021.



PROGRAMME

SAMEDI 30 OCTOBRE



11h00 Inauguration du festival par Nono, président d’honneur de la 32ème édition du festival

12h00 Animation musicale par Typhaine Corre & Tangi Le Gall-Carré (chansons composées depuis des textes d’Anjela Duval)

14h00 Emissions en direct du festival de Radio Kreiz Breizh 14h30 Extraits – archives INA – sur Anjela Duval

En 1971 – Anjela Duval a 65 ans –, un réalisateur de l’ORTF, André Voisin, vient filmer cette personnalité saisissante pour l’émission Les Conteurs.

15h00 Conférence sur Anjela Duval par Erwan ar C’hoadig de l’association Mignoned Anjela Conférence en breton avec outils de traduction simultanée en français

17h00 Rencontre avec Pierre Tanguy autour de son livre Ici commence la musique du monde, sur les pas de Xavier Gräll (L’enfance des arbres, 2021)

DIMANCHE 31 OCTOBRE



10h30 Diffusion du documentaire La métaphysique du berger de Michaël Bernadat. Présenté

dans sa version sous-titrée en langue bretonne et suivi d’une rencontre avec le réalisateur.

Des hauts-plateaux du Vercors aux limbes des vallées de la Drôme, Boris tente d’atteindre son idéal : mener une vie de berger, loin de la société contemporaine et de sa technologie dévorante. Tout bascule à la naissance de son fils avec le difficile apprentissage de la paternité.

12h00 AnimationmusicaledelaharpisteGwenolaRoparzàl’occasiondelasortiedesonrecueil Telenn Vreizh – Vol. 2 (Les éditions Buissonnières, 2021)

14h30 Rencontre avec Annie Ebrel à l’occasion de la sortie de son nouvel album Lellig (Coop Breizh, 2021).

15h00 Diffusiond’undocumentairesurlacaricatureetledessindepressesuivid’unetableronde avec Nono sur « Le dessin dans l’édition ».

16h30 Lecture de poèmes par Louis-Jacques Suignard extraits de son recueil Bord an oabl / Le bord du ciel (Goater, 2021)

17h00 Remise des prix de la ville de Carhaix TOUT AU LONG DU WEEK-END…

Présence de la médiathèque municipale de Carhaix avec mise en avant des lauréates du « prix du roman de la ville de Carhaix » depuis 1999.

avec mise en avant des lauréates du « prix du roman de la ville de Carhaix » depuis 1999. Exposition de dessins et de caricatures de Nono et ses confrères !

*

ANJELA DUVAL (1905-1981) 40 ans après un message d’actualité ?

40 ans après son décès, le festival du livre de Carhaix se propose d’explorer l’œuvre immense d’Anjela Duval, la poétesse-paysanne du Vieux-Marché dans les Côtes d’Armor. Son message est-il toujours d’actualité et ce qu’elle écrivait le soir après sa journée de labeur peut- il encore interpeller la jeunesse ? La question mérite d’être posée. « Anjela Duval est cette femme qui, pendant le jour, cultive la terre de sa petite ferme, Traoñ-an-Dour, et qui, le soir, sort ses cahiers et écrit des poèmes en langue bretonne. Le breton est sa langue de tous les

jours. Elle a appris la langue littéraire, c’est-à-dire en fait à lire et à écrire, qu’elle enrichit de ses mots, de sa sensibilité. Ses poèmes révèlent son amour lucide de la nature, sa rage contre le déclin organisé du breton, ses angoisses, son humour… », nous disent « Les amis d’Anjela », l’association qui a édité l’ensemble de l’œuvre de la poétesse-paysanne.

On peut se demander ce qu’aurait pensé la paysanne en entendant à la radio un de ses textes chanté par Nolwen Le Roy par exemple ? L’artiste de variété bien connue du public français chante en effet Karantez Vro, un poème d’Anjela Duval. Mais elle n’est pas la seule bien entendu. Gwennyn, Yann Tiersen, Gwalarn… l’ont également fait avec talent.

« J’en ai bien peur : ma vieille amie, la grande dame de Traoñ-an-Dour, aura été le vrai dernier barde-laboureur. Et, reprenant sa psalmodie, force-nous sera de revenir à cette ultime source, pour nous réaccorder au chant profond de la terre. On opposera que bien des poètes se situent dans ce registre. À la différence d’Anjela, sans que la qualité de leurs œuvres soit en cause, ils voient, ils sentent la nature du dehors. La fermière vieux-marchoise, en osmose permanente avecla glèbe, exprime le dialogue qu’elle entretient avec elle, d’un angélus à l’autre. » « Me voici confronté à une interrogation majeure. Anjela aura-t-elle été une météorite dans le ciel de notre littérature ou demeure-t-elle une étoile scintillant toujours dans notre firmament ? », écrit Roger Laouenan, un proche de la poétesse. « Le nom d’Anjela Duval fleurit sur les plaques au coin des rues, des places. Je n’entends nullement condamner cette réhabilitation posthume. Anjela Duval ahonoré et honore toujours la Bretagne. Hommage lui est dû. », dit-il encore.

Le festival du livre en Bretagne de Carhaix le fait, avec ses modestes moyens, à l’occasion des 40 ans du décès d’Anjela et quelques mois avant l’installation définitive de sa statue sur une place de Carhaix.

32ème FESTIVAL DU LIVRE EN BRETAGNE

30 & 31 octobre 2021 | Carhaix

www.festivaldulivre-carhaix.bzh