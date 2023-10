Campénéac Morbihan. La Petite Maison dans la prairie bientôt ouverte au public

Fan de la célèbre série américaine La Petite Maison dans la prairie, diffusée en France pour la première fois en 1976, Claire Vilani réalise son rêve d’enfant en construisant à l’identique la maison de la famille Ingalls. Située sur le terrain de sa propre résidence à Campénéac dans le Morbihan, la cabane de bois la plus connue au monde devrait ouvrir ses portes au public à Noël 2023, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Puis, elle sera mise en location.

Claire Vitali et sa Petite Maison dans la prairie de Campénéac

Qui ne connaît pas la série télévisée La Petite Maison dans la prairie ? Depuis 40 ans, elle traverse les générations d’enfants et de familles et a déjà conquis 5 milliards de spectateurs dans le monde. Adaptée la télévision par Michael Landon de 1974 à 1983, la série prend sa source dans les romans de la vie de son auteure Laura Ingalls Wilder (1867-1957), publiés entre 1932 et 1943. Les onze tomes sont devenus de onze tomes sont devenus une série de neuf saisons composée de 205 épisodes. La Petite Maison dans la prairie raconte de manière idéalisée la vie des fermiers pionniers du XIXe siècle à travers la famille Ingalls – Charles et Caroline et leurs trois filles Mary, Laura et Carrie – venue s’installer dans le Minnesota à Plum Creek, car les terres y sont fertiles. Le père va construire sa propre ferme et travaillera comme employé à la scierie du village.

Claire Vilani, domiciliée à Campénéac (56) depuis 2021, a 48 ans aujourd’hui. Elle est une toute petite fille quand, en 1980, elle regarde la série pour la première fois. Elle est tout de suite fascinée par l’histoire, les personnages, les décors, etc. La famille Ingalls entre dans sa vie, pour ne plus jamais en sortir. Claire ne rate aucune rediffusion ! Les 205 épisodes, elle les tous connait par cœur. La Petite Maison dans la prairie est devenue une telle passion qu’une idée lui est venue…

Claire décide de construire chez elle, dans son jardin, la réplique de la mythique maison en bois. L’objectif de la Campénéacoise est d’abord de se faire plaisir en plongeant matériellement dans ses bonheurs d’enfance, mais aussi pour faire passer un message, celui de faire revivre toutes les valeurs que le siècle actuel aurait tendance à oublier, à perdre, valeurs qui sont si bien exprimées dans le célèbre feuilleton : la bienveillance, l’amour familial, la tolérance, l’autorité paternelle, l’amitié, le partage, l’empathie et l’amour de son prochain.

La maisonnette des Ingalls la maisonnette de Claire

Claire se base sur la taille de l’acteur Michael Landon, qui incarne le fermier Charles Ingalls dans la série et qui mesure 1,75 mètre, pour obtenir les dimensions de la construction en comptant le nombre de ses pas. Elle s’appuie aussi pour le plan au sol sur des tutoriels diffusés sur internet pour la coupe. La maison aura une superficie de 42 m2 ! Elle prend ensuite contact avec une architecte locale pour dessiner les plans. En juin, les travaux de menuiserie commencent et perdurent pendant quatre mois avec Stéphane et Benoît de Saint-Jean, artisans à Campénéac. Le toit est en pente fait en bardeaux comme à l’époque. Les parois sont en pin et en panneaux OSB (Oriented Strand Board) très économiques et les murs sont isolés en laine de verre (matériaux d’aujourd’hui pour que la maison perdure, cependant, dans le temps).

La vie de la Petite Maison dans la prairie est en train de prendre racine en forêt de Brocéliande en Bretagne, à pas moins de 6700 kilomètres des Paramount Studios et du Big Sky Movie Ranch à Los Angeles où ont été tournés les 205 épisodes de la série. Claire souhaite une réalisation au plus proche du réel que possible à l’intérieur également. Au rez-de-chaussée : la pièce principale avec la cheminée et la cuisine ; à l’étage la mezzanine, chambre des filles Ingalls. La confection des lits à l’identique sera confiée à un ébéniste. Claire chine dans les brocantes et vide-greniers les objets anciens du quotidien pour habiller l’intérieur de la maisonnette et pour recréer l’ambiance d’antan. Elle a même déniché une calèche !

La Petite Maison dans la prairie de Campénéac devrait ouvrir la visite aux autres spectateurs passionnés de la série et au grand public pour les vacances de Noël et la période festive de fin d’année 2023 (sauf retard imprévu). La visite devrait durer 45 minutes et permettre de vivre de bons moments en faisant des rencontres chaleureuses et intergénérationnelles. L’ambition de Claire ne s’arrêtera pas là : à courte échéance la petite maison de bois deviendra un gîte destiné à la location, et plus tard à plus longue échéance, pourquoi ne pas recréer une partie du village de Plum Creek ? Notamment son école et son épicerie…