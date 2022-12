Calendrier de l’avent 2022

Le calendrier de l’Avent unidiversien revient pour une troisième édition. Après les œuvres plastiques et visuelles, la musique, la rédaction s’attaque au monde du cinéma ! Comédie, drame, films d’animation, films d’épouvante ou court-métrages, entre petits navets et véritables perles, les fêtes de fin d‘année sont une source d’inspiration inépuisable pour les réalisateurs et réalisatrices.

Le compte à rebours a commencé. Les premiers sapins et décorations illuminent les intérieurs, ainsi que l’extérieur de la ville, et il est temps d’ouvrir la première fenêtre du calendrier de l’Avent… plus que 25 jours à patienter.

Dans cet écrin festif et réconfortant, Unidivers vous propose une sélection de 25 films et courts-métrages à (re)découvrir en attendant la venue de l’homme barbu. Alors, installez-vous confortablement dans votre canapé, emmitouflez-vous dans un plaid, une tasse de chocolat chaud saupoudré de cannelle à proximité, et laissez-vous guider.

1er décembre 2022 : L’Étrange Noël de Mr Jack de Henry Selick, 1993

Imaginez qu’Halloween et Noël soient deux villes où se préparent les festivités de fin d’année ? Sorcières, vampires, fantômes et autres créatures de la nuit s’affairent à la préparation d’Halloween 2022 pendant que le Père Noël et ses elfes entrent en scène. Mais que se passe-t-il quand le chef de la bande, Jack Skellington, épouvantail en chef quelque peu blasé, découvre de manière opportune Christmas town et tout ce qu’elle apporte de merveilleux et lumineux ?

Écrit par Tim Burton et réalisé par Henry Selick, L’Étrange Noël de monsieur Jack est une invitation à découvrir les mondes d’Halloween et de Noël. Bien loin des dessins et scénarios mièvres de la franchise Disney, il est le plus sombre. Peut-être est-ce pour cela qu’il n’a pas eu le succès escompté à sa sortie, malgré le label “Tim Burton”, ne rapportant que 50 millions de dollars. Devenu un classique du genre avec les années, le film d’animation est composé de près de cent mille photographies, image par image en volume. Au rythme d’une semaine de travail pour une minute de film, il a fallu près de trois ans de travail…