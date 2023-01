Caen attend l’Éclaircie du 16 au 18 février 2023

En Attendant l’Éclaircie, c’est le rendez-vous de la jeune création théâtrale en Normandie ! Plusieurs théâtres en région s’unissent pour accompagner de jeunes artistes et donner de la visibilité à leurs premiers gestes de création. Du 16 au 18 février 2023, le festival En Attendant l’Éclaircie pose ses valises rue de Bretagne à Caen pour trois représentations et une soirée de clôture avec concert et DJ-Sets.

Au programme :

Jeudi 16 février | 20h30 au Studio 24 : Autour de la Table / Le groupe 14 des comédiens-stagiaires et Didier De Neck

Le groupe 14 des comédiens-stagiaires, avec Autour de la table

Laboratoire autour de l’improvisation avec le Groupe 14 des comédiens-stagiaires dirigé par Didier de Neck |16/02, 20h30 au Studio 24| Tout public.

https://www.lacitetheatre.org/autour-de-la-table

Vendredi 17 février | 20h30 au 28 : (en finir avec) La Mécanique de l’ennui / Collectif Les Nuées Ineffables

Collectif Les Nuées Ineffables, avec (en finir avec) La Mécanique de l’ennui,

Jeu et texte Vincent Bellée, mise en scène de Thomas Desportes

Joseph, vingt-et-un an, travaille – comme sa mère – dans une usine. Aujourd’hui, il a décidé de se confronter à sa difficulté de s’exprimer. Il va s’échapper de son quotidien. Fuir l’usine, la ferme familiale, sa maison et ses parents, pour aller vivre autre chose ailleurs et en finir avec la mécanique de l’ennui dans laquelle il a été embarqué. Fuir pour vivre pleinement son amour avec Samuel. Mais comment dire ? Comment annoncer qu’on part vivre autre chose ailleurs ? | 17/02, 20h30 au 28| A partir de 12 ans.

https://www.lacitetheatre.org/la-m%C3%A9canique-de-l-ennui

Samedi 18 février :

– 20h30 au Studio 24 : Lames / Cie La Vague Régulière

Compagnie La Vague Régulière, avec Lames

Diane Kristanek, Kristel Largis-Diaz, Romain Tamisier, texte et mise en scène de Kristel Largis-Diaz

Eugénie, 10 ans, rêve de devenir championne de patinage pour voler dans les airs glacés comme ses héroïnes à la télé. Carl, l’entraîneur des « Funambules Étoilés » place tous ses espoirs en elle. Pour lui, Eugénie se dépasser à n’importe quel prix pour atteindre son objectif. Mais le corps de la jeune patineuse se transforme. Il devient « grand » et s’achemine inexorablement à ne plus correspondre aux exigences de la discipline et à son rêve d’enfant. Rejetant sa féminité naissante, Eugénie est isolée et devient la risée de Carl et de l’équipe…

|18/02, 20h30 au Studio 24| A partir de 13 ans.

https://www.lacitetheatre.org/lames

– 22h00 au 28 : Soirée de Clôture :

Embrasse-moi + DJ-Sets : Querelle / Païkan

Embrasse-moi (ElectroPop)

Un Duo à l’affiche, c’est celui de Embrasse-Moi, repéré par un premier disque, il y a 4 ans, aussi étrange que séduisant avec une chanson fleuve de 8 mn 45, ça s’appelait « J’ai un plan » et ce titre avait frappé les oreilles du styliste Hedi Slimane. Embrasse-Moi continue de suivre un chemin à part fait, de chansons haïkus sur des musiques répétitives qui ont le don de nous déstabiliser. Leur nouvel album porte donc très bien son nom Grand Ecart, un laboratoire où tout est permis, où Emmanuelle Hadjadj au chant et Antoine Simoni à la basse contournent toujours la facilité, se concentrant sur l’intime, sur ce qui nous lie comme sur ce qui nous éloigne les uns des autres.

Querelle (Chanson électronique/lyrique)

Querelle pense que la danse des foules fait vibrer les âmes et guérit les cœurs. Læ DJ est un faisceau de joie qu’iel disperse par la techno et la transe, des platines aux corps, Son rêve secret est de conduire les êtres à sentir le cosmos dans leurs pas de danse, car il commence sous leurs pieds.

Paikan (Retrofuturistic disco)

DJ et producteur de musique électronique rétrofuturiste : morceaux à danser autant qu’à imaginer sur la bande son d’un film de science-fiction des années 1980.

https://www.lacitetheatre.org/eae-cloture

RÉSERVATIONS & INFOS PRATIQUES

Tarifs : Plein 10€ – Réduit 8€ – Adhérent 5€

Lieux :

– Le 28, rue de Bretagne 14000 Caen

– Studio 24, rue de Bretagne, 14000 Caen

La Cité Théâtre – Caen :

www.lacitetheatre.org – 02 31 93 30 40 – contact@lacitetheatre.org –

Billetterie en ligne : https://www.helloasso.com/…/en-attendant-l-eclaircie…