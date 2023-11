Les cabanes à carrelet, ces baraques de pêcheurs construites sur pilotis qui émaillent les berges de la Rance à La Vicomté-sur-Rance et à Saint-Samson dans les Côtes-d’Armor font partie du paysage depuis la fin des années 60. Malheureusement, elles sont aujourd’hui en péril. Jean-François Rimasson est à la tête de l’association Les Copines et copains des carrelets de la Rance qui vise à la préservation de ce patrimoine. Pour lui et ses amis, le souvenir de leur adolescence et de ces cabanes, où ils se retrouvaient et pêchaient, reste vivace.

Au siècle dernier de nombreux habitants pratiquaient la pêche sur le fleuve côtier la Rance, depuis la rive ou à l’aide d’un bateau à l’étrange silhouette : le bateau carrelet. Il pouvait y avoir jusqu’à 200 pêcheurs postés juste face au port. Cette embarcation emblématique a été remplacée dans les années 60 par les cabanes à carrelet sur pilotis. Elles ont été construites par des ouvriers qui, moyennant une maigre redevance, disposaient d’un droit d’occupation du domaine maritime. Les cabanes ont été conçues rien qu’avec des matériaux et du bois de récupération ou en abattant des arbres directement sur la rive. Une trentaine de cabanes de pêcheurs ont été ainsi dressées sur des pilotis plantés dans la vase, après la construction du barrage en 1966 entre les communes de Saint-Malo et de La Richardais en Ille-et-Vilaine. Dans les années 70, elles longeaient la Rance. On les appelait les cabanes à carrelet parce que la pêche se pratiquait avec des filets carrés, nommés les carrelets. Le carrelet était tendu par quatre gaules de châtaignier croisées que le pêcheur descendait et remontait afin de piéger les poissons (voir sur la photo ci-dessous). La pêche permettait à ces populations modestes d’arrondir les fins de mois et aussi de s’évader le dimanche après leur semaine de travail, d’organiser des pique-niques et des après-midi de détente. On rejoignait les cabanes grâce à des pontons.

De nos jours, la plupart des cabanes à carrelets qui jalonnent la Rance à Saint-Samson-sur-Rance et à la Vicomté-sur-Rance, non loin de Dinan, ont disparu du paysage. Les quelques unes, qui demeurent encore, tombent en ruines ou sont en piteux état depuis les années 2000.

Le président Jean-François Rimasson et les membres de l’association de sauvegarde Les Copines et copains des carrelets de la Rance, fondée il y a juste un an en automne 2022, ont trouvé du soutien auprès des deux maires de ces deux communes des bords de Rance. Alain Brombin maire de La Vicomté-sur-Rance et Loïc Lorre maire de Saint-Samson-sur-Rance ont lancé un appel dans la presse locale et une trentaine de personnes ont répondu présentes. Tous ensemble, ils ont encouragé un certain nombre de locaux à se mobiliser pour conserver ce patrimoine unique en Bretagne. Les bord de Rance offrent de plus un panel de sites merveilleux, qu’il s’agisse du moulin du Prat, du pont de Lessard ou du port de Lyvet.

Jean-François Rimasson, entouré des maires des deux communes

Dix-sept emplacements de cabanes à carrelets sont répertoriés, soit onze cabanes recensées à La Vicomté-sur-Rance et six recensées à Saint-Samson-sur-Rance. Le projet est très important pour Jean-François Rimasson, car il souhaite laisser une trace de ces moments de convivialité passés au cours de sa jeunesse avec ses copains, aussi parce que ce lieu était le rendez-vous des Dinannais au XXe siècle et que les cabanes à carrelets de la Rance sont les dernières de Bretagne.

L’association entreprend aujourd’hui des démarches pour restaurer les dix-sept cabanes à carrelets situées dans l’estuaire. Elle a notamment organisé des animations, autour de la Fête des Carrelets organisée le dimanche 20 août 2023, au Moulin du Prat à La Vicomté-sur-Rance, afin de faire connaître au public le projet de valorisation de ce patrimoine emblématique de l’estuaire.

L’association Les Copines et copains des carrelets de la Rance compte aujourd’hui plus d’une centaine d’adhérents et de sympathisants. C’est elle qui gère l’entretien de la berge et des environs. Elle a déposé un dossier pour obtenir une autorisation d’occupation du domaine maritime et un permis d’aménager, dans l’idée de reconstruire les cabanes dans le même esprit que jadis.

Infos pratiques

Association Les Copines et copains des cabanes de la Rance, 22, rue de la Mairie, à La Vicomté-sur-Rance (22)

Contact : Téléphone : 06 77 84 17 34

adresse mail : acccr22690@orange.fr