Bye Bye Panke. Duo rennais de rockeurs techno

Bye Bye Panke s’apprête à investir la scène de l’Antipode de Rennes, vendredi 20 janvier 2023, invité par le collectif Lena. Aux côtés des têtes d’affiche Arnaud Rebotini et Cate Hortl, dans le cadre d’une soirée dédiée à la musique électronique en live, les deux musiciens rennais pourront faire résonner leur techno biberonnée aux influences rock qui ont bercé leurs jeunes années. Rencontre.

Bye Bye Panke s’apprête à remonter sur scène. Le duo de musiciens rennais formé par Florian Pardigon et Fabien Tabuteau se produira le 20 janvier 2023 à l’Antipode de Rennes. C’est l’occasion de (re) découvrir ce groupe lancé en 2020 par deux musiciens chevronnés qui illustrent, davantage que le glissement du rock aux musiques électroniques, les échanges fertiles entre ces deux univers frères.

Florian Pardigon et Fabien Tabuteau, tous deux âgés de 37 ans, ont déjà un long passé musical en commun. Venus d’une culture rock à la fois dure et engagée, de Led Zeppelin à Rage Against The Machine, chacun avait eu ses expériences de groupes de jeunesse, Florian comme batteur à Morlaix puis Rennes, Fabien comme guitariste à Poitiers. Ils se rencontrent en 2007 à la MAI, une école de musiques actuelles à Nancy, et montent un premier groupe ensemble. Les deux nouveaux amis s’installent ensemble l’année suivante à Rennes et créent avec d’autres Abbaon Fat Trax, un groupe de rock noise expérimental. L’aventure dure trois ans, bien qu’ils aient passé plus de temps à composer en répétition qu’à se produire sur scène. Puis, le groupe se disperse.

Restés bons amis, Florian Pardigon et Fabien Tabuteau parlent régulièrement de jouer de nouveau ensemble. Il faudra attendre dix ans pour qu’ils se réunissent sur scène. Entretemps, Fabien s’est plongé corps et âme dans la musique électronique après avoir fait la rencontre d’une Allemande qu’il épousera et de la culture club berlinoise qu’il embrassera. Il troque alors sa guitare pour des synthétiseurs, allant assez loin dans la pratique de la synthèse sonore. Florian, lui, reste longtemps dans le rock. Mais le rock change aussi, s’aidant de plus en plus volontiers de machines électroniques. « Aujourd’hui, on voit rarement un plateau rock sans SPD-S [pad séquenceur et sampleur de la marque Roland qui permet d’envoyer des séquences ou de modifier le son, ndlr.]. C’étaient mes premiers pas dans une approche électronique de ma pratique », témoigne le batteur.

À la fin des années 2010, Florian se plonge également dans la musique électronique, sur les bons conseils de Fabien. « J’en avais écouté plus jeune, mais des choses très expérimentales. Fabien m’a remis à jour, c’est un gros fan de Modeselektor, Apparat, Moderat. Et on avait déjà en commun la culture électronique des années 1990 et 2000, comme Chemical Brothers et LCD Soundsystem ». Et début 2020, les deux musiciens reprennent le chemin du studio pour travailler les premiers morceaux de leur nouveau projet.

Celui-ci se nommera Bye Bye Panke, en hommage au fameux baobab Panke du Zimbabwe, parti trop tôt à l’âge de 2500 ans, sans doute pour des raisons écologiques. C’est aussi le nom d’une rivière à proximité de Berlin. « Un clin d’œil organique en contrepied de la musique qu’on fait, qui se joue plutôt dans les sous-sols et les hangars », commente Florian Pardigon.

Car à l’image de certaines de leurs influences comme LCD Soundsystem ou James Holden, le duo opte pour une association hybride entre synthétiseurs analogiques ou modulaires, machines et batterie à la fois acoustique et électronique. « Vu qu’on vient du rock, on a cette culture des sons organiques, parce qu’on a toujours joué avec ces instruments-là », confie Florian Pardigon. Fabien Tabuteau a quant à lui conservé de sa période guitariste son pédalier d’effets, dont il joue dorénavant avec les mains et dans lequel il fait passer tous ses synthétiseurs, « façon Daft Punk », ajoute Florian.

2021 sera une année décisive pour le duo rennais puisqu’il bénéficie d’un premier accompagnement par la salle de musiques actuelles de Saint-Brieuc Bonjour Minuit, puis d’un second avec le festival Trans Musicales. Plusieurs résidences permettent à Bye Bye Panke de travailler la scène, le son, les lumières. En 2022, c’est cette fois-ci le SEW de Morlaix qui les accueille pour une nouvelle résidence.

2022 est aussi l’année de la sortie du premier EP de Bye Bye Panke, recueil de leurs premiers morceaux paru en autoproduction. Il est à l’image de l’identité musicale que le duo défend sur scène depuis ses débuts : une techno dansante, musclée mais mélodieuse. « Même si ça ne l’est pas au sens historique du terme », précise Florian Pardigon. « Notre passé de rockeurs fait qu’on n’a pas forcément les structures techno évolutives qu’on entendait dans les années 1990. On voulait faire de la musique électronique avec davantage d’harmonies. Et malgré nous, on y a sans doute intégré des structures qu’on retrouve dans le rock ou la pop, avec des thèmes qui vont revenir, des schémas de couplets et refrains », décrit-il.

En attendant un prochain EP de Bye Bye Panke à paraître au printemps 2023, et qui devrait encore accélérer le tempo, retrouvez le duo sur la scène de l’Antipode le 20 janvier. Conviés par le collectif Lena aux côtés du maître français des synthétiseurs Arnaud Rebotini et de la non moins brillante Cate Hortl, ils démontreront comment l’énergie live du rock s’allie à merveille avec les sonorités et la transe des musiques électroniques.

