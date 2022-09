Brocéliande, la Porte des Secrets fête ses 10 ans

Le 24 septembre 2022, « Brocéliande la Porte des Secrets » fêtera ses 10 ans en compagnie des habitants de Paimpont. Au-delà du succès rencontré auprès du public, l’équipement est aussi un véritable succès économique. En effet, en une décennie, il a complètement modifié la physionomie du tou-risme en Brocéliande.

Le parcours scénographique « Brocéliande, La Porte des Secrets » est un parcours-spectacle qui ouvre un monde où l’émotion gagne le visiteur qui se voit plonger dans l’atmosphère fascinante de Brocéliande. Pendant une cinquantaine de minutes, le visiteur évolue à travers 6 salles dans 300 m2 de décor. Plusieurs airs musicaux qui accompagnent la scénographie ont été composés par la harpiste Cécile Corbel, marraine de « Brocéliande, La Porte des Secrets ». Le parcours scénographique a vocation à surprendre le public par ses mises en scène élaborées qui constituent un univers complet autour des légendes de la forêt de Brocéliande et de ses trésors. Pour accueillir les visiteurs, un narrateur charismatique : Pierre, garde forestier de Brocéliande.

Plus qu’un développement touristique, un développement économique

Il y a dix ans, lorsque Brocéliande Communauté et la mairie de Paimpont ont lancé « Brocéliande, La Porte des Secrets » – et restructuré l’office de tourisme – l’objectif annoncé était de dynamiser le tourisme en Brocéliande et, par ricochet, de créer une économie touristique. Force est de constater que le pari est plus que réussi, en témoignent quelques chiffres :