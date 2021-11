RENNES. BRIAC LEPRÊTRE PLANTE SON INSTALLATION DEVANT L’ÉCOLE JULES FERRY

Aquarelliste et sculpteur rennais, la nouvelle installation de béton de Briac Leprêtre a depuis la rentrée pris place face à l’école Jules Ferry. L’installation Des vertes et des pas mûres, à la dimension écologique, propose une esthétique nouvelle au paysage urbain du quartier.

Devant l’école maternelle Jules Ferry, dans le quartier de Patton, une petite fille court entre des souches d’arbres légèrement colorées, récemment installées. Au milieu de cette forêt de sculptures, cinq jeunes arbres fruitiers, des pommiers, donnent leurs premières feuilles. L’enfant slalome entre les objets de béton, semblables à des vestiges du passé, avant de monter sur l’un d’entre eux.

Plusieurs semaines ont passé depuis l’installation de l’œuvre et Briac Leprêtre la redécouvre en même temps que nous. Face au spectacle qui se joue sous nos yeux, l’aquarelliste et sculpteur rennais semble satisfait.

Une œuvre in situ à l’école Jule Ferry

Depuis ses débuts, l’artiste tire des objets du quotidien une de ses inspirations principales, transformant leur fonction initiale par l’utilisation du béton, qui n’a malheureusement pas bonne presse aujourd’hui. « Le problème avec le béton ce n’est pas la matière en elle-même, mais l’usage qu’on en fait, le consumérisme. Les sculptures sont creuses, la totalité des moulages ne représente qu’environ 4 tonnes. »

Initialement prévue à la Coulée Verte, zone naturelle au nord de Rennes, la nouvelle installation de Briac, Des vertes et des pas mûres, a finalement pris place sur un espace vert, devant l’établissement scolaire. « On avait choisi mon travail, car je réalise des sculptures en béton, une matière qui garantit une durabilité dans le temps », déclare-t-il. « Quand j’ai commencé en tant qu’artiste, cette matière me permettait de jouer avec l’opposition entre la matière des objets choisis, comme le sac à dos ou la doudoune, et celle utilisée. »

« La plantation des arbres fruitiers était inhérente au projet. »

Commandée par la ville de Rennes, l’œuvre in situ de Briac s’est construite autour d’un petit verger composé de cinq pommiers d’essences différentes, dans le but d’habiller la ville d’arbres fruitiers. Ainsi plantés, les arbres donnent une autre dimension à l’espace et tendent à changer le regard des habitants sur l’environnement urbain. « Cette initiative se développe de plus en plus, mais n’est pas encore dans les usages. À la Poterie, par exemple, des cerisiers ont été plantés, mais peu les cueillent », précise-t-il. « L’emplacement des pommiers a été choisi avec les jardiniers, mais je leur ai fait confiance pour choisir les différentes essences des arbres en fonction de notre climat et des envies de l’établissement. »

Avant la réalisation concrète, le sculpteur a dû intégrer des normes de sécurité relatives aux futurs usagers à son processus créatif. Les objets ne devaient pas, par exemple, être contondants pour que les enfants ne se blessent pas en jouant. « Il fallait aussi respecter un espacement de 2m entre chaque souche et qu’elles ne dépassent pas 55 cm de hauteur. »

De l’espace vert, l’artiste a extrait l’idée de végétation et s’est concentré sur un seul élément : le bois, créant un lien entre la nature environnante et son travail. Les moulages de troncs, agencés comme un système d’alvéoles, encadrent aujourd’hui les pommiers en pleine floraison et racontent une histoire, sans forcément de morale à la clé.« Il y a quatre modèles différents de souches, mais le but est de voir un ensemble, pas seulement la simple reproduction de quatre souches », éclaire-t-il. « La notion d’unité était importante. Les souches devaient avoir différentes tailles, mais ne devaient pas être trop différentes les unes des autres, sans pour autant être identiques. » Issues de pigments naturels, les couleurs douces et pastel rappellent celles que l’on retrouve dans la nature et les différentes étapes de la vie d’une pomme, d’où le titre à la pointe humoristique. Du rouge au vert, elles semblent créer un pont supplémentaire entre l’œuvre et son environnement.

Dans ce dialogue muet, Briac confronte la croissance des arbres fruitiers et son alignement de troncs, semblable à une forêt décimée artistique. Miroir, peut-être, de la situation actuelle, mais pourquoi ne pas y voir également l’espoir dans la pousse de ces jeunes arbres ? Les enfants ont d’ailleurs su lire cette interprétation dès l’installation de l’œuvre. « Ils sont venus et m’ont dit, avec leurs mots, que les souches représentaient ce que les arbres en train de pousser allaient devenir. »

Sweet Little Sixteen, 2017. Œuvre conçue et réalisée par Briac Leprêtre, acquise par le Département de Loire – Atlantique dans le cadre de la procédure 1% artistique pour le second collège de Pontchâteau et produite par l’agence Room Service © Richard Louvet

« La notion d’appropriation est importante. »

À l’instar de l’installation Sweet little sixteen réalisée pour le collège de Pontchâteau (2017), le projet de Briac a donné lieu à une œuvre vouée à évoluer.

Prochainement, les arbres pousseront et revêtiront un feuillage plus fourni. Les souches seront alors ombragées, les rendant plus discrètes au regard des passants. Au fil du temps, l’artiste aimerait que les enfants et les parents s’approprient l’installation. Ici, un terrain de jeu pour les enfants et des assises pour les parents qui patientent. « Le but premier du projet est un positionnement esthétique, mais voir de quelle manière les sculptures et les arbres vont cohabiter par la suite est toujours intéressant. », souligne-t-il. « Quand les arbres pousseront, ils pourront également servir de promontoire pour que les enfants puissent cueillir les fruits. Cette idée d’appropriation, autant morale que physique, est importante. S’approprier une œuvre c’est aussi se raconter une histoire. »

Alors que l’entretien se termine, une nouvelle petite fille s’assoit sur une souche. « Ça me fait plaisir de voir que l’œuvre fonctionne », conclut-il avec un sourire. Une inauguration de l’œuvre est normalement prévue en avril 2022.