La Semaine européenne de la réduction des déchets est devenue un rendez-vous incontournable dans notre pays en matière de prévention des déchets. La nouvelle édition se tient du 18 au 26 novembre 2023. Les associations du mouvement France Nature Environnement se mobilisent partout afin de sensibiliser les populations à la prévention des déchets. En Bretagne aussi, cette initiative vise à promouvoir la réalisation d’actions autour de la gestion durable des ressources et des déchets. Nombreuses activités et ateliers sont proposés dans les quatre départements bretons. L’académie de Rennes organise, elle, une marche verte, etc.

Les poubelles domestiques sont remplies de biodéchets, des déchets organiques qui présentent la particularité de se décomposer naturellement. En Bretagne, ils représentent un tiers de la poubelle d’ordures ménagères, soit environ 56 kg par habitant et par an. Les végétaux représentent quant à eux près de la moitié des apports en déchetterie. D’ici 2025 en Bretagne, tous les producteurs de déchets devront disposer d’une solution de tri à la source des déchets organiques en vue d’une valorisation. Avec les biodéchets de cuisine et les végétaux, c’est facile ! Ce sont des ressources 100 % recyclables dont la valorisation à domicile constitue une solution pratique et avantageuse pour son jardin et son budget.

La semaine européenne de la réduction des déchets est le temps fort international de la prévention des déchets. En 2022 encore, 16 000 actions ont été réalisées dans une trentaine de pays. En France, 7000 actions ont été organisées autour de collectivités, d’associations, d’entreprises et citoyennes et citoyens engagés. Les déchets du jardin, le gaspillage du textile, les déchets alimentaires et les divers emballages plastique font l’objet de centaines d’actions.

Les rendez-vous dans le Morbihan

Samedi 18 novembre a eu lieu le Broyage de végétaux à Billiers

Mercredi 22 novembre : Halte aux emballages se déroulera à Arzal, et à Nivillac le vendredi 24 novembre

Vendredi 24 novembre : l’association Zéro Waste sera présente au marché de Muzillac

La collecte Laisse parler ton cœur est un partenariat entre Arc Sud Bretagne et Les Restos du cœur. Les habitants du territoire sont invités à venir déposer des jouets en bon état dans les cinq hottes installées sur trois communes : à la déchetterie de Kerbodo à Muzillac ; au siège d’Arc Sud Bretagne, au Pôle environnement et au parc d’activités de la Grée à Nivillac ; à la déchetterie de Saint-Michel à Le Guerno. Contact : www.arc-sud-bretagne.fr

À Merlevenez, le programme est riche, avec : le samedi 18 novembre, la recyclerie Chouettecoop a organisé une création de décorations de Noël en papier et carton, et aussi la fabrication de produits d’entretien fait-maison ; le mercredi 22 novembre, la même recyclerie dispensera un cours sur les techniques japonaises d’emballage d’objets, à travers un atelier Furoshiki ; le samedi 25 novembre, la déchetterie de Merlevenez organisera un atelier de broyage de végétaux. Le même jour, la savonnerie Mya organisera un atelier de création de savons.

À Plouhinec, la plateforme déchets verts Bisconte donnera des conseils pour un jardin au naturel.

Pour d’autres précisions, pour les adresses, les horaires et les inscriptions : contact au 02 97 65 16 16.

Lorient Agglomération, en collaboration avec les communes et les associations locales, propose une série d’animations gratuites

À Caudan, durant la Semaine de réduction des déchets, les Ateliers du faire soi-même proposeront des animations gratuites ; mardi 21 novembre de 18 h à 20 h : fabrication d’une ceinture et de boucles d’oreilles à partir de pneus ; mercredi 22 novembre de 10 h à 12 h : jardinage au naturel et de 14 h à 16 h, création de vêtements à partir de vieux vêtements ; samedi 25 novembre de 10 h à 13 h : atelier cuisine anti-gaspillage, et de 14 h à 16 h : atelier couture avec confection d’un sac à pain.

Programme complet

Toute l’académie de Rennes en Ille-et-Vilaine

L’académie de Rennes se mobilise dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets. Du 18 au 26 novembre 2023, elle organise une grande Marche Verte académique. Elle a pour objectif de mettre en lumière les bonnes pratiques de production et de consommation qui vont dans le sens de la prévention des déchets.

En participant activement à cette marche, les écoliers, les collégiens, les lycéens, les étudiants et aussi les personnels de l’académie de Rennes sont appelés à être des acteurs majeurs de la transition écologique, et les établissements scolaires des lieux exemplaires de la protection de l’environnement. L’académie souhaite relever collectivement le défi de trois tonnes de déchets ramassés. Inscriptions

Côtes d’Armor

La communauté de communes de Saint-Brieuc organisera sa grande semaine européenne de réduction des déchets avec des ateliers ludiques, pédagogiques et gratuits du lundi 20 novembre au jeudi 30 novembre 2023, sur de nombreux sujets :

1) les produits ménagers : parce que écologie rime avec économie, il sera proposé aux visiteurs de fabriquer leur lessive, leurs pastilles lave-vaisselle et leur pierre d’argile pour l’entretien d’une maison au naturel : le lundi 20 novembre de 18h à 20h à Quintin et mardi 28 novembre de 18h à 20h à Ploufragan ;

2) Stop au gaspillage des objets : des objets du quotidien, tels les vêtements et appareils électroménagers. Comment leur donner une seconde vie et éviter le gaspillage ? Des astuces et des méthodes seront dispensées pour désencombrer la maison : mercredi 22 novembre et lundi 27 novembre de 18h à 20h à Ploufragan ;

3) Charlotte ou lunch bag : il sera proposé de coudre une charlotte à saladier ou un lunch bag, pour emmener le repas ou/et le goûter partout, en choisissant un objet et en utilisant des chutes de tissus et pour mettre fin au papier d’aluminium et au film étirable: mercredi 29 novembre de 18h à 20h à Saint-Brieuc.

4) Zéro gaspi, pour un cours de cuisine spécial anti-gaspi et réduction des déchets. Il y aura des conseils, des recettes et des dégustations, et aussi des combines pour mieux s’organiser en cuisine pour les courses et le rangement de manière à intégrer des réflexes anti-gaspi dans le quotidien : le mercredis 24 novembre de 18h à 20h à Plédran et le mercredi 29 novembre de 18h à 20h à Lantic.

5) Déodorant naturel : il sera 100% naturel. Sa technique de fabrication, les ingrédients indispensables, leur mise en œuvre seront dévoilés et les participants repartiront avec leur déodorant et la fiche de sa recette : jeudi 23 novembre de 18h à 20h à Binic.

6) Cosmétiques marins proposera de découvrir des produits cosmétiques aux richesses insoupçonnées et zéro déchet, avec du dentifrice en pâte aux algues, du shampoing sec aux algues et de la poudre de coquilles d’huître : jeudi 30 novembre de 18h à 20h à Plédran.

7) Applique bocal sera une initiation au travail du bois et à l’usage des outils de base de la menuiserie. Il sera question de fabriquer une applique avec du bois de récupération avec le bocal et son couvercle en métal : mardi 21 novembre de 18h à 20h à Saint-Brieuc.

8) Lampe en récup : pour faire du neuf avec de l’ancien ! des projets simples, économiques, écologiques et personnalisés en réutilisant du bois et fabriquer une lampe en bois avec une boîte de conserve usagée. Tout le matériel et les matériaux nécessaires seront fournis et les participants repartiront avec une lampe décorative, originale et prête à l’emploi : mardi 28 novembre de 18h à 20h à Saint-Brieuc.

9) Tabouret : pour fabriquer un tabouret haut, de piano, pliant, à trois ou quatre pieds. Il sera relooké pour devenir un véritable élément de décoration : jeudi 30 novembre de 18h à 20h à Hillion. Tous ces Ateliers sont sur inscription au : 02 96 77 30 99.

semaine européenne de la réduction des déchets

Finistère

Léa Kerninon est maître composteur à Quimperlé communauté. Elle consacrera la semaine entière à dispenser des conseils au public pour la réduction des déchets. Elle anime des ateliers bien concrets sur le compostage, le zéro déchet et le recyclage depuis le samedi 18 novembre et jusqu’au 26 novembre 2023.

Quimper a déjà organisé deux jours d’animations pour la semaine européenne de réduction des déchets, le week-end des 18 et 19 novembre 2023. Organisée tous les ans depuis une dizaine d’années, l’opération portait sur le thème les emballages et visait trois objectifs : réduire la production de déchets, favoriser la réutilisation de matériaux et le recyclage.

Le territoire est d’autant plus motivé, parce qu’il produit un nombre de déchets plus important que sur le reste du territoire français. Une baisse a cependant été appréciée en 2022. En effet, la collecte des ordures ménagères correspondait à 205 kg par habitant et par an, soit un résultat de 4 % de moins qu’en 2021. Un marché aux astuces a été installé sous 500 m2 de chapiteau place Corentin. Le public y a trouvé des jardinières en carrelage, des bijoux en peaux de fruits et légumes ou avec des chambres à air et des appeaux à oiseaux confectionnés avec des emballages de médicaments.

En Loire-Atlantique

À Sainte-Reine-de-Bretagne : Portes ouvertes, animations, ateliers : une semaine pour apprendre, s’informer et agir afin de réduire nos déchets du 18 au 26 novembre