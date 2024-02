Partout en France et en Bretagne, on soutient la population ukrainienne après deux années de guerre, l’invasion de l’Ukraine ayant eu lieu le 24 février 2022 par ordre du président russe Vladimir Poutine. Ensemble pour le 24 février est organisé dans 55 villes françaises. Partout dans les départements bretons, la semaine entre le lundi 19 février et le dimanche 25 février 2024 est consacrée à des journées commémoratives sous différentes formes, ce qui contribue à défendre la démocratie.

A Rennes, le soutien à l’Ukraine après deux ans de conflit passe par l’art et par une exposition-vente organisée par l’association Solidarité Bretagne Ukraine. L’auteure photographe Fanny Lechevalier, ancienne élève de l’école des Beaux-Arts de Rennes, a immortalisé ce conflit et ses conséquences. Elle s’est formée à différentes techniques, notamment aux techniques du trompe l’œil et au traitement de l’image sur Photoshop.

Fanny Lechevalier photomontage

Les créations numériques de Fanny Lechevalier combinent des photos de presse avec des tableaux célèbres. Depuis le début de la guerre en Ukraine, elle crée des photomontages qui fusionnent des photos de guerre, prises par des reporters ou des soldats, avec des tableaux classiques occidentaux. Son objectif est de susciter une réflexion profonde des visiteurs sur la nature complexe de la guerre. Elle souhaite déclencher l’empathie et encourager une prise de conscience collective. Chaque photomontage est accompagné d’une fiche présentant la photo de presse d’origine ainsi que son contexte.

L’exposition, intitulée Regards sur l’Ukraine et les 25 tableaux de Fanny Lechevalier restera visible jusqu’au 29 février 2024 dans le hall du Théâtre National de Bretagne, rue Saint-Hélier, à Rennes (35)

Fanny Lechevalier exposera également ses oeuvres le week-end du 24 et 25 février au mythique Moulin d’Andé dans l’Eure en région Normandie. L’exposition dédiée à l’Ukraine sera complétée par du cinéma, des projections et une table ronde.

Les bénéfices des ventes des impressions de l’artiste sont intégralement reversés à des associations ukrainiennes situées sur place.

Les rassemblements :

Cercle de silence est le rassemblement pour l’Ukraine qui a été organisé jeudi 22 février 2024, place Aristide-Briand, à Lorient dans le Morbihan, à l’initiative de neuf organisations départementales

A Vannes, le Mouvement européen et la Maison de l’Europe du Morbihan ainsi qu’une dizaine d’organisations politiques, syndicales et associatives appellent à se rassembler pour l’Ukraine samedi 24 février à 11h

Le collectif briochin, qui regroupe : Attac 22, EELV, Ensemble 22, Génération Écologie, NPA, Place publique, Solidaires et l’UDB, organise un rassemblement, vendredi 23 février 2024 à 18 h, place des Droits-de-l’Homme à Saint-Brieuc (22). Le collectif se retrouvera pour une réunion publique lundi 26 février à la Maison du temps libre de Saint-Brieuc.

Samedi 24 février, le tout nouveau collectif Trégor Solidarité Ukraine et Amnesty Internationale, qui affichent leur soutien à la population ukrainienne, manifesteront sur les marches de la mairie de Lannion dans les Côtes d’Armor

A Lamballe (22), le collectif Stade Lamballais-Ukraine organise un rassemblement samedi 24 février, à 15 h, sur le parvis de l’hôtel de Ville. Ce moment de recueillement sera suivi du verre de l’amitié avec les familles ukrainiennes

Dans le Finistère, Ouest Solidarité appelle à un rassemblement ce samedi à 11 h, place Saint-Corentin, à Quimper, afin de rendre un hommage aux victimes et aux blessés et de rappeler que les horreurs de la guerre continuent en Ukraine

Des hommages aussi qui rappellent, qu’à seulement 2 500 km de nos frontières, la guerre et la terreur fait son retour en Europe…