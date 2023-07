Bretagne. Coup de projecteur sur les nocturnes enchantées de l’été 2023

Quand la nuit tombe en été en Bretagne, la fête commence et c’est le top départ pour une foule de spectacles nocturnes. Unidivers a sélectionné pour vous certaines de ses animations : spectacles son et lumière, soirée aux chandelles, phares et patrimoines illuminés, théâtre et festins, etc.

Nuit magique au château de Suscinio à Sarzeau (Morbihan)

Quand le jour tombe sur la Presqu’île de Rhuys, une voix s’élève dans la nuit au domaine de Suscinio : c’est l’un des plus beaux sons et lumières de la région qui commence, projeté sur les murailles du château. Le voyage tout en couleurs emporte les spectateurs à travers huit siècles d’histoire vers la Bretagne tout entière. Les effets spéciaux, les jeux de lumière et le bouquet final sont saisissants. Il faudra bien quelques temps pour que le 21e siècle refasse surface tout en douceur !

Les mardis et jeudis soirs du 6 juillet au 31 août 2023 pour une durée de 45 minutes : début du spectacle vers 22h45 en juillet et 22h en août.

Le château de Suscinio

À Kergroadez, la lumière des chandeliers

Au domaine de Kergroadez à Brélès (Finistère), à environ 20 km de Brest, les lieux changent de dimension au coucher du soleil. Le public est convié à parcourir les jardins et les salles d’un des plus grands châteaux Renaissance du Finistère. Il y croisera des artistes, des conteurs et des musiciens. Déambuler dans les allées où s’animent les ombres, à la lueur des chandelles et des bougies est une expérience unique à vivre cet été au cours de quelques soirées privilégiées. L’obscurité sublime la visite un soir de fête dans un château au pays des Abers. La magie opère !

Contact : pour connaître les dates et horaires : 02 98 38 38 38 ou tourisme@iroise-bretagne-bzh.

Château de Kergroaderz

Le phare de la pointe Saint-Mathieu à Plougonvelin (Finistère)

Les côtes bretonnes présentent la plus grande concentration de phares au monde et affiche son record dans le Finistère : la Route des Phares s’y décline en 20 phares mythiques. De l’Île Vierge à Ouessant, de la Pointe Saint-Mathieu à la Rade de Brest, six d’entre eux se visitent en journée.

La nuit, le panorama est encore plus magique. Le phare de la pointe Saint-Mathieu à Plougonvelin dans le Finistère, au bord de la mer d’Iroise, offre aux visiteurs un ballet de faisceaux lumineux dès la tombée de la nuit. La mer d’Iroise est l’une des mers les plus éclairées au monde avec ses phares, ses balises et les feux d’entrée de ports. Au crépuscule, il est conseillé aux visiteurs de ne pas manquer l’allumage de ces feux afin de s’amuser à les reconnaître. Le rendez-vous est fixé à la pointe de Corsen ou à la pointe de Saint-Mathieu où des visites guidées sont organisées en journée. Une visite du phare Saint-Mathieu en nocturne est en supplément les jeudis soirs, complétée par une balade accompagnée le long de la côte, pour tout savoir sur les phares mythiques du secteur. Une balade contée dans les ruines de l’abbaye Saint-Mathieu est également proposée : un enchantement !

Haut de 37 mètres et de 58 mètres au-dessus du niveau de la mer, le phare de Saint-Mathieu est construit en granit en 1835. C’est la sentinelle du bout du monde édifiée dans les ruines de l’ancienne abbaye. Sa portée est de 45 km. Il signale la route à suivre pour entrer dans le goulet de Brest. Son feu, à un éclat blanc toutes les 15 secondes, atteint une portée de 24 milles.

Le phare de Saint-Mathieu

Les calvaires monumentaux, uniques en Bretagne

À Saint-Thégonnec Loc-Eguiner (29), le calvaire sera illuminé du vendredi 28 juillet au dimanche 30 juillet à partir de 22h30. Il s’agit d’une invitation à partager une vision différente du patrimoine breton qui mêle l’imaginaire aux connaissances historiques d’œuvres singulières à la Bretagne. Le spectacle sera diffusé en boucle jusqu’à 00h30 pour une durée de 15 minutes environ. En complément des illuminations, en début de soirées, des concerts sont proposés :

Le vendredi à 18h00 : Chœur & Création dirigé par Christophe Duhamel ; à 19h15 : duo Blain-Leyzour ; à 20h30 : Groupe Gaviny.

Le samedi à 18h00 : Initiation à la danse bretonne par Danserien Bro Sant Tegoneg ; à 19h00 : démonstration de danses bretonnes par l’ensemble Bleuniadur de Saint-Pol-de-Léon ; à 20h30 : Groupe Carré Manchot.

Le dimanche à 18h00 : le groupe Dark Swallows ; à 18h30 : Chants de marins par les Marins de légendes et à 20h30 : le groupe Echo.

Dans les traces des illuminations précédentes, le programme de ce grand spectacle de sons et lumières promet d’être riche et attend les visiteurs ce dernier week-end de juillet 2023.

Contact : 02 98 79 67 80

Enquêtes, théâtre et festins à Quintin

Les murder parties sont de retour au château de Quintin (Côtes d’Armor), un bijou du patrimoine breton situé à 15 minutes de Saint-Brieuc. Quatre soirs par semaine, un jeu d’enquête grandeur nature est proposé. Ouvert à tous dès l’âge de 10 ans, il permet aux apprentis détectives de découvrir, tout en s’amusant, un écrin étonnant. Ensuite pour goûter à la vie de château, il est possible de dîner à la lueur des chandelles chaque samedi : après le festin médiéval, les participants sont invités à visiter les appartements meublés du château au XVIIIe siècle, à la bougie et en compagnie de la propriétaire des lieux. Enfin, les lundis, les ombres s’éveillent et évoquent leur passé et il est possible de rencontrer les personnages emblématiques du château lors de visites théâtralisées.

Contact : 06 11 55 71 08 ou 02 96 74 94 79 ou par mail au info@chateaudequintin.fr

De plus, le château se visite en journée. Tous les jours en juillet et août de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.

Château de Quintin

Visite guidée nocturne de la cité corsaire

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) propose un petit tour dans la cité corsaire de nuit. Elle invite les visiteurs à découvrir ses secrets et en parallèle à profiter d’un magnifique coucher de soleil sur les remparts.