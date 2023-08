Les locations désemplissent en Bretagne. Principalement dans les campings bretons, mais aussi dans les maisons de vacances où s’opère un rare phénomène physique : la température comprise entre 20 et 23° transforme les fortes intempéries en humidité qui se répand. Voilà une preuve de plus que la météo bretonne est de nature changeante et capricieuse. Pour ceux qui restent ou qui arrivent, le temps à partir de la deuxième semaine d’août devrait être fort clément.