Bretagne. Paris fêtera la Saint-Patrick et la Bretagne samedi 11 mars au Dôme de Paris

La quinzième édition de la Fête de la Saint Patrick et de la Bretagne de Paris donne rendez-vous samedi 11 mars 2023 aux Parisiens, aux Bretons domiciliés dans la capitale, aux Bretons de l’Ouest, aux touristes et à tous les amoureux de la Bretagne. Ensemble ils partageront la musique, les danses traditionnelles et la culture bretonne ainsi que la musique celtique. Le rendez-vous est fixé au Dôme de Paris à partir de 19h et annonce une soirée en deux parties avec un programme riche, soit un spectacle de 2h30 où 90 artistes se partageront la scène.

Les organisateurs de la quinzième édition de la fête de la Saint-Patrick et de la Bretagne à Paris donnent rendez-vous au public samedi 11 mars 2023 au Dôme de Paris pour assister tous ensemble à un grand spectacle dans une ambiance unique. Du côté dee la programmation, ils comptent éblouir les visiteurs autour des musiques et danses bretonnes et celtiques grâce, entre autres, à la présence exceptionnelle de l’artiste breton Dan Ar Braz qui participera à l’événement pour la toute première fois. Pour sa part, le Bagad de Lann-Bihoué reviendra mettre le feu à cet événement très festif à l’occasion de ses 70 ans d’existence. Le Cercle du Croisty, célèbre pour avoir été plusieurs fois nominé Meilleur groupe de danse bretonne et les Marins d’Iroise feront également partis du spectacle de la première partie de soirée. Après une vingtaine de minutes consacré à l’entracte, la deuxième partie de soirée sera réservée aux musiques écossaises avec le Samarobriva Pipe Band, puis aux musiques irlandaises avec les musiciens et danseurs des Danceperados of Irland, que beaucoup connaissent depuis que la troupe a connu un franc succès avec son nouveau spectacle, chorégraphié par Michael Donnellan, le célèbre danseur principal de Riverdance et de Lord of the Dance.

Au programme : Ouverture à 19h et début du spectacle à 20h

Première partie de soirée consacrée à la musique et danse bretonne : durée 1h15

Le Bagad de Lann-Bihoué est un ensemble de musique bretonne créé en 1953 à Lorient (56), un bagad de la marine nationale française. Cette formation représente la Marine nationale et la France dans diverses manifestations nationales et internationales. Elle a joué à plusieurs reprises dans le cadre de ses activités devant des chefs d’État.

Le cercle du Croisty compte une trentaine de danseurs et forme les jeunes générations dès l’âge de 6 ans. Il se produit depuis 1988 dans de nombreux festivals en France et à l’étranger et, parallèlement à ces représentations, met en scène des spectacles toujours costumés traditionnellement.

les Marins d’Iroise est un groupe vocal français originaire de Brest (29), comprenant une vingtaine de chanteurs et quelques musiciens et musiciennes. Le groupe est né en 1992 sur les quais du port de Brest, à l’occasion du premier grand rassemblement des vieux gréements.

Dan Ar Braz est un musicien, auteur-compositeur et interprète. Il est né Daniel Le Bras à Quimper (29). De culture bretonne et avec ses 60 ans de guitare, la majeure partie de son œuvre relève de la musique bretonne et celtique électrique.

Seconde partie de soirée consacrée aux musiques écossaise et irlandaise : durée 1h40

Samarobriva Pipe Band préserve la pratique de la cornemuse et joue de la musique écossaise dans les manifestations festives, les concerts et les cérémonies plus officielles

Danceperados of Irland ce sont des musiciens et des danseurs pour lesquels l’enthousiasme pour la danse irlandaise est fermement ancré dans le nom du spectacle, Danceperados, nom populaire irlandais qui exprime l’obsession des irlandais pour la musique et la danse. Danser, chanter et jouer de la musique fait partie de leur ADN.

La Saint Patrick : Patrick était un missionnaire devenu le saint patron de l’Irlande car il est à l’origine du christianisme dans ce pays au Ve siècle. Cette fête chrétienne est célébrée le 17 mars chaque année. La légende veut que saint Patrick ait utilisé le trèfle pour expliquer la Sainte-Trinité aux pélerins. Le trèfle et la couleur verte sont devenus les symboles de cette fête et les emblèmes du pays. Le 17 mars en Irlande, et dans de nombreux pays où vivent des Irlandais, on fête la Saint-Patrick. Tout le monde s’habille en vert. La Saint-Patrick en Irlande est célébrée durant cinq jours après une parade.

Infos pratiques : Fête de la Saint-Patrick et de la Bretagne : Samedi 11 mars

Dôme de Paris – Palais des Sports – Porte de Versailles – 34, Boulevard Victor – Paris 15e arrondissement

Spectacle en deux parties

tarifs : 39 – 59 – 69 et 79 euros

Site officiel :

www.ledomedeparis.com

Renseignements et réservations :

Cliquez ici