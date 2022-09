Bretagne Design, une gamme d’étagères modulables made in Breizh and Pacé

Comment l’acier pour la construction de verrières devient matière ressource pour des étagères design conçues et fabriquées en Bretagne ? C’est l’histoire singulière de la marque Bretagne Design sise à Pacé (35). Communiqué.

Création et fabrication bretonne pour des étagères originales

Sis à Pacé près de Rennes, Bretagne Design est le fruit d’une rencontre entre une entrepreneuse et un fabricant de verrières.

« Nous avons réfléchi à quels produits permettraient de donner une nouvelle vie et d’optimiser l’utilisation de l’acier, non utilisé, issu de la fabrication de verrières ! Robuste, ce matériau résistant permet d’allier longévité, qualité des produits et variété des coloris. De là est née l’idée de créer des étagères murales et de séparation modulables et originales from Bretagne capables de s’adapter à tous les intérieurs quels que soient leur taille, leur configuration et leur style » commente Valérie Bouquet, la dirigeante de Bretagne Design à l’origine du concept.

Valérie Bouquet, dirigeante de Bretagne Design

Les gammes d’étagères sont tout acier avec un design personnalisable et modulable à l’envi. L’aventure s’est poursuivie avec l’arrivée de nouveaux composants venant élargir le champ des possibilités d’agencement des étagères murales : porte-manteaux, tablettes plus profondes, tablettes avec une encoche pour passer le fil électrique d’un ordinateur, d’une platine vinyle, d’un petit four, … « Il s’agit d’un produit indémodable et adaptable à toutes les pièces et à tous les espaces. »

Avec leur structure en métal, ces étagères savent donner à la déco un style personnel, original et moderne.

Tous les produits de Bretagne Design sont conçus à Pacé, en périphérie de Rennes. Les produits Bretagne Design sont fabriqués à façon, spécialement pour les clients selon leurs envies : créer une composition pour la cuisine ou une bibliothèque dans le salon à la taille adaptée et dans la couleur voulue n’aura jamais été aussi simple. Leur force est en effet de permettre à leurs clients de concevoir eux-mêmes leur étagère en utilisant leur configurateur en ligne. Grâce au configurateur en ligne, le client crée le modèle qu’il imagine (dimensions et couleurs) qui ira là où il l’a décidé !

Le nom de marque Bretagne Design expliqué par Valérie Bouquet

« Notre structure entretient un lien étroit et effectif avec le territoire. Le choix de Bretagne Design comme nom de marque s’est imposé rapidement et tout naturellement à nous. Bretagne Design reflète notre réalité, notre attachement à la région, la fierté de ce que nous faisons et représentons : la conception bretonne de produits fabriqués par des Bretons.

Double raison de rassurer le client sur la qualité de ce qu’il achète. Le métier de Bretagne Design est de concevoir du mobilier d’intérieur beau, épuré et fonctionnel pour les particuliers et les professionnels. Nous avons tissé un réseau de fournisseurs régionaux pour la fabrication de nos produits de Saint-Brieuc à Nantes, soit dans un rayon de moins de 120 km.

Le site de Bretagne design