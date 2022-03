BRETAGNE. SIGNATURE DU CONTRAT PLAN ÉTAT-RÉGION 2021-2027

Mardi 15 mars 2022, à Rennes, Emmanuel Berthier, préfet de la région Bretagne, et le président de la Région Bretagne, ont signé, en présence du Premier ministre, Jean Castex, le contrat de plan État-Région (CPER) 2021-2027. Négocié entre l’État et la Région, en lien avec l’ensemble des collectivités membres de la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP), ce contrat, qui a fait l’objet d’une concertation publique, mobilise près de 1,6 milliards d’euros d’investissement pour la Bretagne et ses habitants sur la période 2021-2027, autour de 6 enjeux partagés.

En pleine cohérence avec l’accord d’orientation stratégique État-Région pour la mise en œuvre du plan de relance en Bretagne et le futur CPER 2021-2027, signé le 18 février 2021, ce nouveau contrat de plan État-Région constitue un engagement collectif renouvelé autour de :

6 défis majeurs pour la Bretagne :

sa géographie péninsulaire

le renforcement de son développement économique et social

sa dimension maritime

la préservation de l’équilibre territorial

les transitions écologiques

le maintien de la cohésion sociale

un socle de crédits contractualisés entre l’État et la Région de 970 M€, venant amplifier le montant des investissements publics prévus sur la même période ou déjà contractualisés pour atteindre 1,6 Mds€ (hors plan de relance).

Ainsi, au-delà de la mobilisation de l’ensemble des collectivités bretonnes pour répondre à la crise sanitaire et porter la relance, le contrat de plan État-Région permet de déployer sur les années 2021-2027 un programme d’action publique et d’investissement ambitieux au service des enjeux de développement de la Bretagne, en cohérence avec la mobilisation de la nouvelle génération des fonds européens.

Sur chacun des 6 défis bretons, État et Région portent ainsi une ambition forte pour l’ensemble du territoire régional :

le soutien aux projets des territoires au bénéfice de l’investissement local des communes et intercommunalités, pour lequel État et Région mobiliseront plus de 818 M€. Ils signeront notamment un contrat avec chacune des deux métropoles et avec l’association des Îles du Ponant.

l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, qui bénéficieront d’une enveloppe État-Région en nette augmentation (244 M€), abondée également par les contributions des départements, métropoles et grandes agglomérations pour atteindre 400 M€.

la transition écologique et énergétique, avec près de 220 M€ mobilisés par l’État et la Région.

l’emploi et la formation professionnelle, avec 24 M € de crédits contractualisés entre l’État et la Région, auxquels s’ajouteront près de 61 M€ en faveur de l’économie sociale et solidaire et du programme régionalisé d’investissement d’avenir.

la culture, qui bénéficiera de plus de 26 M€ contractualisés entre l’État et la Région.

la santé, l’éducation, la jeunesse et les sports, qui bénéficieront, en plus des crédits de droit commun, de plus de 15 M€.

Deux nouvelles thématiques par rapport à la précédente programmation sont intégrées au CPER 2021-2027 :

– les investissements en faveur du secteur maritime et du littoral, qui mobiliseront plus de 47 M€ de la part de l’État et de la Région

– la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes (3,8 M€).

Enfin, le volet mobilité du CPER 2015-2020 est quant à lui prorogé de deux ans (115 M€ prévus jusqu’en 2023), afin de mener à leur terme l’ensemble des opérations prévues. Cette période transitoire permettra par ailleurs de préparer l’avenir avec un volet mobilité multimodale à construire collectivement et pour lequel l’ampleur des besoins financiers est estimée à 1 Md € (hors ports) pour la période 2023-2027.

Dès à présent, le nouveau CPER réaffirme la nécessité de :