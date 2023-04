Bretagne. Le nouvel album d’Hervé s’appelle Intérieur Vie

Hervé Le Sourd, devenu pour son nom de scène Hervé, est un chanteur-compositeur, musicien et producteur breton, qui se définit lui-même comme étant un autodidacte. Après une Révélation masculine aux Victoires de la Musique en 2021 avec Hyper, son premier album puis une tournée marathon de plus de 150 concerts, Hervé vient de sortir un second album magnétique et lumineux : Intérieur Vie est à la fois intemporel et générationnel.

Hervé Le Sourd, allias Hervé

Né de parents bretons, d’un père originaire de Plougasnou dans le Finistère, Hervé Le Sourd vient au monde en février 1991 dans le département des Yvelines, à Saint-Cyr-l’École. Il vit son enfance et adolescence à Fontenay-le-Fleury (78) avec Aline sa mère à une trentaine de kilomètres de la capitale. Dès l’âge de 12 ans, il s’intéresse au piano et prend des cours. Il partage son temps entre la région parisienne et le Morbihan où vit son père et son oncle entre Baud et Guénin. Hervé se passionne pour plusieurs disciplines : le football, car il est supporter du FC Lorient, pour la musique et pour l’informatique. Finalement, c’est la musique qui retient le plus son attention mais avec une composition électro. Hervé écrit, compose et interprète ses chansons. Son style musical se démarque par de nombreuses influences. Son répertoire contient des variétés françaises, du rap, des tonalités hip-hop, du drum’n bass et de la jungle pour la musique électronique. Il s’inspire de Alain Bashung et de Jacques Higelin.

Il commence sa carrière professionnelle en 2015 aux côtés de Postaal, un duo franco-britannique qui a fait le choix d’une musique électro-pop-soul soignée et équilibrée. Puis en solo, Hervé sort la chanson Va piano qui signe une carrière prometteuse. Il fait aussi ses débuts sur scène, en première partie des concerts du chanteur Eddy de Pretto. L’interprète Clara Luciani le sollicite également lors de ses représentations. Hervé s’associe avec Maxime Nouchy dit Yodelice pour un projet d’écriture. Ensemble, ils se penchent sur trois titres qui intégreront l’album posthume de Johnny Hallyday : Mon pays c’est l’amour qui paraît en 2018. Il y aura aussi : Je ne suis qu’un homme, Pardonne moi et Un enfant du siècle.

En 2019, Hervé enregistre et produit son premier album : Hyper avec plusieurs singles La Peur des mots, Fureur de vivre, Addenda, Si bien du mal. Il déploie une hyperactivité sur scène dans une gestuelle permanente. Ses chansons qui s’enchaînent sont toutes des succès. Elles possèdent toutes une thématique autour de : la famille et ses attaches, l’amour en général, l’être aimé, ses états d’âme : Le Premier jour du reste de ma nuit ; Cœur poids plume ; Maelström ; Trésor, Monde meilleur, etc. Le succès est vite au rendez-vous. Domicilié en couple dans un petit appartement parisien, Hervé n’est cependant jamais loin de la Bretagne : il va y multiplier les concerts.

En février 2021, Hervé remporte le trophée de la révélation masculine aux Victoires de la musique. En décembre de la même année, il participe à une soirée spéciale en faveur de la lutte contre le cancer dans l’émission Taratata de Nagui sur France 2. Il est en tandem ce soir-là avec Juliette Armanet.

Hervé et Juliette Armanet

Le 24 mars 2023, Hervé sortait son second album Intérieur Vie. Avec lui, il se recentre sur ses envies personnelles et propose aux auditeurs de découvrir une facette intimiste de ses talents à travers une pop chantée en français, s’inspirant à la fois de Christophe et du groupe de musique électronique et pop rock français Phoenix.

Au lendemain de la sortie de Intérieur Vie, Hervé entamera sa tournée 2023 dès le mois d’avril. Il confie sur sa page Facebook “Plus que jamais je crois. C’est fou, dire qu’il y a à peine un an je me suis enfermé pour écrire l’album. C’est grâce au public, à la force qu’il me donne que j’arrive à repousser mes limites. J’ai tellement hâte de le défendre sur scène de toutes mes forces. Les deux pieds dans l’impudeur, ce disque est comme un roman photo. Je rêve juste d’être un homme meilleur, pas de finir seul sur un trône”

Hervé regarde en lui pour mieux appréhender le monde alentour. Parfois il doute pour mieux trouver sa confiance, sa force de caractère, pour danser, chanter et faire corps avec ses rêves. Avec sa pulsation électronique et son adrénaline, héritage de la culture urbaine et populaire, Hervé dépasse l’attendu. Son énergie est palpable à chaque note de musique.

Il sera en concert à L’Olympia de Paris le jeudi 09 Novembre 2023 à 20h00.

