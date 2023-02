Brest. Le Rendez-vous Théâtral des comédiens amateurs les 24 et 25 février

La Maison du Théâtre de Brest annonce la huitième édition de son Rendez-vous Théâtral les vendredi 24 et samedi 25 février 2023 organisé par des comédiens amateurs. Ils seront nombreux dans les espaces afin de présenter au public de belles surprises sous forme d’improvisation. Un grand bal clôturera ces deux jours festifs. Quant à l’atelier de création de la Maison du Théâtre, il invite le public à son spectacle musical à Dirinon (29) les 18 et 19 février 2023.

La Maison du Théâtre de Brest a pour mission, depuis 2000, de développer l’accompagnement de la pratique théâtrale au sein du département du Finistère. Instalée à Brest, dans le quartier de Lambézellec, il s’agit d’une structure ressource qui a pour mission d’accompagner la création dramatique en Bretagne et le développement de la pratique théâtrale en amateur dans le Finistère. Le travail de la Maison du Théâtre est centré sur la création et la transmission du théâtre. Pour cela, elle organise des formations, des stages, des ateliers et des rendez-vous publics pour favoriser la rencontre et l’échange entre les praticiens et les artistes. Elle propose sur son territoire des actions culturelles et artistiques et organise une saison de plus d’une vingtaine de spectacles dédiés à tout public.

A la fin du mois, soit les 24 et 25 février 2023, elle conviera les visiteurs à venir découvrir les créations de ces passionnés de théâtre dans le cadre de la huitième édition du Rendez-vous Théâtral. Une sorte d’avant-première avant les représentations du printemps. Ils seront plus de 90 artistes amateurs à présenter leur spectacle en intégralité ou à défaut des extraits, de manière à créer l’envie d’aller les découvrir au printemps prochain. Ils présenteront leurs spectacles travaillés au cours de l’année passée. L’objectif pour ses comédiens en herbe est de tester leur pièce, de rencontrer le public et de se familiariser avec lui. Un grand Bal Floch clôturera ces deux jours, durant lequel le public, les comédiennes et comédiens deviendront des danseuses et des danseurs, le temps d’une soirée.

Le programme des 24 et 25 février 2023

Vendredi 24 février, à 20h

Théâtre improvisé : Derrière la vitre, par Déjà vu :

“Il y a souvent une vitre entre moi et le monde, entre toi et moi, entre nous et les personnes avec lesquelles nous voulons échanger : la fenêtre de la cuisine, la vitre du guichet ou du parloir, la vitre de la portière du wagon ou de la voiture, la vitrine du magasin. Jeanne et Nicolas explorent ce qu’il se passe derrière la vitre en une série de scènes courtes, que vous, publics, leur suggérez.”

La Ferme des animaux d’après George Orwell : par La Tournée Des Abers, adaptation de Florent Le Doaré :

“Bêtes d’Angleterre et d’Irlande, animaux de tous les pays, prêtez l’oreille à l’espérance, un âge d’or vous est promis. Un hymne qui résonne, un tribunal et des animaux, tout ce beau monde est réuni pour juger une affaire qui a fait grand bruit en Angleterre : l’expulsion du fermier Monsieur Jones par ses propres animaux décidés à recréer une société autogérée. Entre l’utopie des débuts et les déboires d’un pouvoir qui peu à peu se corrompt, cette réécriture de La Ferme des animaux sonne toujours d’actualité.”

Florent Le Doaré

1)Samedi 25 février, l’après-midi

-14 h : extrait de L’Amour médecin de Molière, par Les Excentriques :

“Sganarelle nie l’évidence : si sa fille Lucinde est malade, c’est parce qu’elle désire se marier et qu’il s’y oppose obstinément. Aucun médecin au monde ne pourrait guérir la jeune femme. Sauf un ! Heureusement que Lisette, l’habile servante, a plus d’un tour dans son sac pour aider sa maîtresse”

Les numéros d’Hanokh Levin, par le Théâtre Farrago :

“Dans la salle d’attente du cabinet médical, des malades (le sont-ils vraiment ?) se succèdent, tous plus fourbes les uns que les autres, bien décidés à ne pas laisser passer leur tour : ils ont un numéro ! Au travers de cette satire burlesque, Hanokh Levin donne à voir des personnages dont l’égoïsme se teinte parfois d’humanité.”

Théâtre Farrago

-A16h30 et 17h45 : quatre balades théâtrales :

La balade sur la corde : Guerre, Transmission, Hommage Tribu, Il était une fois, Promesse avec Galaxy City et l’Atelier de création de La Maison du Théâtre sous la direction de Leonor Canales.

La balade aux roses : Couple, Argent, Classique, Illusion, Chef d’œuvre, Objet avec Les Ziga Farces et Songézy Cie.

La balade verte : Brest, Cabaret, Gouaille, Parentalité, Rituels, Combat avec Les K-Barrés et Et nous alors ?

La balade en sifflant : Mythe, Mensonge, Héros, Cartomancie, Gare, Grammaire avec L’Entonnoir Théâtre et Le Trémail.

En arrivant à 16h30, il est possible d’enchainer 2 balades à la suite

L’Entonnoir

2)Samedi 25 février, en soirée :

A 19 h, L’atelier de la Maison du Théâtre donne rendez-vous au public à La Maison du Théâtre pour lui parler d’amour : Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, sous la direction de Nigel Hollidge :

“L’amour est le moteur de tant d’histoires banales et grandioses dans la littérature et dans nos vies ordinaires. Mais qu’est-ce que l’amour ? Découvrez l’enquête des comédiens et comédiennes en chansons, mouvements et paroles : d’Éros à l’amour spirituel en passant par l’amour fraternel et familial, sans oublier, l’amour de soi.”

A 21 h : Le Bal Floch

“Musiciens, chanteuse et maître de cérémonie vous invitent au bal ! Échauffez vos mollets, ça va guincher sévère”

*Les samedi 18 et dimanche 19 février 2023

La Maison du Théâtre de Brest propose également de voir à Dirinon (29) (commune située entre Daoulas et Landerneau), le week-end prochain : 18 et 19 février Cette chanson là. Il s’agit de son spectacle musical proposé par son atelier de création 2022 et dirigé par Nigel Hollidge avec la participation d’Alan Corbel et Viviane Marc. Treize participants sont allés puiser dans leurs souvenirs et cette chanson représente un souvenir de leur vie passée, parfois dans l’enfance, au cours de l’adolescence, ou un autre moment. Le spectacle est dédié à une cause humanitaire.

Infos pratiques

Vendredi 24 février

Entrée libre et gratuite.

Durée : 1h30

A partir de 9 ans.

Le Café du Théâtre sera ouvert dès 19h30.

Samedi 25 février : après-midi

A 14h : Entrée libre et gratuite.

Durée : 1h15

À partir de 10 ans.

A 16h30 et 17h45 :

Entrée gratuite sur réservation (jauge limitée).

Durée d’une balade : 50 minutes

Tout public

En arrivant au premier horaire, il est possible de faire 2 balades à la suite.

Samedi 25 février : en soirée

19h : Entrée libre et gratuite. Durée : 1h15

Tout public.

21h : Bal Floch

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.