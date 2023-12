L’exposition Géographies issue de l’œuvre de Sean Scully, peintre abstrait de la seconde moitié du XXe siècle, est encore visible à la Passerelle, au Centre d’art contemporain de Brest dans le Finistère, jusqu’au samedi 13 janvier 2024. Elle aborde l’œuvre de l’artiste par un prisme inédit. Il s’agit d’envisager des lieux de vie et des affections en rapport avec son travail qu’il a développé dans des pays et des lieux particuliers, la géographie étant toujours sous-entendu.

Sean Scully est un artiste incontournable de l’abstraction. Depuis les années 1970, il a développé une peinture à contre-courant de l’art minimal et conceptuel, très en vogue à cette époque ! Son art évoque la liberté et l’émotion. Sa force est de réussir à projeter les regards des visiteurs dans un monde de sentiments. L’œuvre de Sean Scully est une expérience marquante de la réalité avec les constructions de grilles et de bandes de couleurs. On devine les êtres humains au cœur de sa peinture, même s’ils ne sont pas représentés ! Sean Scully aime prendre son temps pour permettre aux paysages et aux ambiances de se mêler à sa peinture. L’exposition Géographies se construit au fil de bonds dans le temps et dans l’espace. Une peinture extraite d’une série est particulièrement appréciée. Il s’agit d’une sorte de construction où se mêle le ciel, la mer, les marées.

Sean Scully est né le 30 juin 1945 à Dublin en Irlande et a grandi en Angleterre au sein d’une famille de Gitans. Sa mère est chanteuse et avec son père, le couple est champion de tango. Le premier contact de Sean Scurlly avec la peinture a lieu dans une église car il est fasciné par les représentations de la Vierge, des croix et des cierges. C’est aussi dans ce pays, à Londres qu’il a commencé sa carrière professionnelle en qualité de typographe, avant d’entreprendre des études d’art. Il réalise ses premières expérimentations sur le motif de la grille où s’entrelacent des bandes horizontales, verticales ou obliques, lors d’un séjour au Maroc. Il découvre aussi les couleurs des textiles et des tapis locaux qui lui font une grande impression et modifient son travail.

Le peintre s’installe ensuite dans les années 70 aux Etats-Unis. Ses inspirations tiennent des peintres Henri Matisse (1869-1954) et Vincent Van Gogh (1853-1890). Il découvre aussi l’expressionnisme abstrait américain sous l’influence de Mark Rothko (1903-1970). Sean Scully aborde une question de société avec la série de peintures intitulée Ghost en dénonçant la prolifération des armes à feu et la violence permanente.

Une décennie plus tard, dans les années 80 Sean Scully découvre les sites archéologiques Mayas et le Mexique. Il commence à peindre en transcrivant son expérience de la couleur et de la lumière directement sur le papier grâce à l’aquarelle. Il multiplie les couches de peinture, obtenant peu à peu cette richesse de palette qui le caractérise. Il enseigne ensuite la philosophie à l’Académie de Munich en Allemagne dans les années 2000 : la lumière et l’histoire de l’art en Espagne, où il occupe à Barcelone un atelier en 1994 qu’il conserve pendant de nombreuses années. Enfin, il y a la France, pays que Sean Scully chérit, notamment à travers son histoire de l’art et ses paysages.

Géographies : Exposition de Sean Scully : jusqu’au 13 janvier 2024. La Passerelle, 41 rue Charles Berthelot à Brest (29) du mardi au samedi, sauf les jours fériés de 14h à 18h30 et le mardi jusqu’à 20h. Visite commentée tous les samedis à 15h