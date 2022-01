BREST. NOUVELLE VAGUE BRETONNE À LA GALERIE LE COMOEDIA

Pour la première fois, la galerie d’art Le Comœdia décide de présenter exclusivement des artistes contemporains du territoire breton pour débuter l’année 2022 par l’exposition collective nommée Nouvelle vague bretonne. Une déferlante au-delà du cliché breton, du 13 janvier au 16 avril 2022.

Du 13 janvier au 16 avril 2022, l’exposition Nouvelle vague bretonne porte un nom aux clins d’œil multiples :

– Au mouvement de la nouvelle vague au cinéma…

– A la mer, qui est un des thèmes majeurs d’inspiration de ces artistes.

– Au One Summit Ocean, qui aura lieu à Brest en février 2022.

Mais, c’est surtout une nouvelle manière de regarder et d’apprécier l’art contemporain en Bretagne en présentant à la vente, des artistes locaux de renommée nationale et internationale.

170 œuvres : Sculptures, peintures, gravures et collages d’artistes qui

exposent partout dans le monde, loin de se cantonner aux frontières de la région.

Variations des sens, Yann Kersalé, 2020

Parmi les 10 artistes présents, l’artiste international Yann KERSALÉ ; le sculpteur de Lumière et de « manière noire », le complice des plus grands architectes, présente lui aussi pour la première fois des œuvres issues de ses carnets et de ses projets retraçant une « géopoétique » des lieux urbains et naturels.

Artiste internationalement connu pour ses installations lumineuses, Yann KERSALÉ utilise la lumière comme d’autresse servent de la terre ou de la peinture. Après avoir mis en lumière plusieurs spectacles, Yann KERSALÉ devient le précurseur de l’illumination architecturale, dès les années 1980. De la tour métallique Fourvière, à Lyon, aux aéroports de Bangkok et Chicago, en passant par le Sony Center à Berlin, les illuminations du Sculpteur de lumière ont séduit partout à travers le monde.

Les plus grands architectes font appel à lui : pour Jean NOUVEL il conçoit les pulsations rouges de la verrière de l’Opérade Lyon, la mise en lumière du musée du Quai Branly à Paris et de la tour Agbar à Barcelone. S’élevant contre l’illumination brutale au sodium qui défigure les monuments, il crée à Nantes, à Rennes ou encore pour les installations portuaires de Saint-Nazaire, des fictions lumineuses, travail narratif sur l’âme et la mémoire des villes.

Artiste reconnu à l’international, Yann KERSALÉ est exposé en Chine, au Japon et en Europe.

Yann Kersalé

Vincent de MONPEZAT

Les artistes des formes

Si les sculptures abstraites de Vincent de MONPEZAT avec ses volumes architecturés évoquent des bâtiments, des balises, celles de Jean-Paul THAÉRON représentent un nouvel alphabet ou des formes anthropomorphiques et ludiques. Kathy LE VAVASSEUR préfère, elle, explorer avec ses céramiques, les formes organiques issues de la mer. Quant au peintre Yves GROUAZEL, il s’intéresse aux masses, aux formes et ombres dans les représentations du paysage.

Jean-Paul THAÉRON

Kathy LE VAVASSEUR

Yves GROUAZEL

Les artistes du geste

Matthieu DORVAL, peintre très reconnu dans le milieu de l’art contemporain oscille entre figuration et abstraction avec ses nouvelles séries qui captent la mer et la côte bretonne chaque jour durant une semaine. En parallèle, les toiles d’ISTHME figurent de manière abstraite, les émotions et les réactions qu’elle a gardées de ses expériences en mer. Tandis que le peintre Yvon DANIEL magnifie les « éléments originels » : le vent, l’eau, le feu et la terre avec l’énergie et la puissance du mouvement.

Matthieu DORVAL

ISTHME

Yvon DANIEL

Les artistes de l’insolite quotidien

Les créations picturales d’Hélène DUCLOS nous entraînent dans un monde parallèle où les paysages sont le théâtre de scènes familières et troublantes. Enfin, la galerie présente l’artiste de renom Ronan-Jim SÉVELLEC avec deux boîtes dans lesquelles le regard chemine et se perd dans des intérieurs où les objets immobiles transportent notre mémoire et nos rêves. Ces reconstitutions d’un imaginaire et d’une intimité semblables à des scènes de vie ordinaires deviennent extraordinaires car figées pour l’éternité par l’artiste.

Hélène DUCLOS

Ronan-Jim SÉVELLEC

Une expo loin de idées reçues sur l’art « Made in BzH »

« Inutile d’y chercher des marines ou des Pont-Aven, cette exposition balaye tous les clichés sur les représentations de la Bretagne », affirme la galeriste Adeline de Monpezat. La nouvelle exposition-vente du Comœdia encense le territoire et ses artistes en présentant la scène locale, nationale et internationale dans sa plus grande modernité afin de tordre le cou aux idées reçues sur l’art « made in BzH ».



Depuis l’ouverture de la galerie, Le Comoedia tient à réserver une place de choix aux artistes bretons émergents et célèbres dans ses expositions collectives. Cependant, le besoin pressant de mettre en lumière les talents du territoire s’est fait ressentir afin de sortir des stéréotypes et prouver le dynamisme et la pluralité de la scène artistique bretonne.

Sculpture 14, Jean-Paul THAÉRON, 2015



La Nouvelle Vague Bretonne au cœur du One Ocean Summit

Emmanuel Macron a choisi Brest pour accueillir le premier sommet international des Océans, en février 2022. One Ocean Summit réunira des scientifiques, des juristes, des acteurs économiques et régionaux, ainsi que des représentants des Etats. L’objectif est de compléter le droit international maritime afin de mieux protéger la biodiversité en haute mer, qui représente plus de 60 % de la surface de océans.



Un programme riche autour de l’exposition



Des conférences et rencontres :



o Conférence de Yann Kersalé, le samedi 26 février de 16h30 à 18h, 20€

o Conférence de Jean-Yves Bosseur sur l’art contemporain en Bretagne, le samedi 26 mars de 16h30 à 18h, 20€

o Des rencontres, signatures des livres de Matthieu Dorval, Yann Kersalé sont organisées.



Des visites guidées de l’exposition, en français et en breton, les samedis matins, 10 €

INFOS PRATIQUES : LE COMOEDIA 35 rue du Château, 29200 Brest

Ouvert du jeudi au samedi de 14h à 18h +33 (0)2 98 20 88 92