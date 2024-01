Dimitri Denjean et Jean-Michel Fazzari se sont lancés dans la création du Ludibar, un bar à jeux qu’ils ont fondé dans les Ateliers des Capucins à Brest dans le Finistère. Leur objectif est de partager leur passion de jouer avec d’autres, au sein de ce nouvel espace convivial. L’ouverture est prévue courant février 2024.

Les Ateliers des Capucins à Brest, ce sont 8 000 m2 ouverts à la location commerciale. Après l’arrivée en décembre 2018 du bar-restaurant La Fabrik 1901, l’espace des Ateliers des Capucins, inauguré en 2016, est désormais complet avec Le Ludibar, le bar à jeux s’installe dans le dernier espace loué. Avec sa vingtaine de structures, le lieu est populaire et propose différentes formes de loisirs, de culture et de sport. Il faudra attendre encore un peu pour voir l’installation en septembre 2024 de l’association Vert le jardin et des Insolites, le café-recyclerie, et celle du Fourneau début 2025.

Les travaux du bar à jeux le Ludibar ont démarré mercredi 13 décembre 2023. Le nouvel établissement réunissant le bar et le jeu occupera la cellule vide jusque-là, située passage des Arpètes. L’espace généreux d’une superficie de 200 m2 avec une soixantaine de places assises a nécessité quelques travaux d’aménagement commencés à la mi-décembre et notamment la peinture des lieux en ce mois de janvier.

Dimitri Denjean et Jean-Michel Fazzari sont tous les deux Brestois, le premier est restaurateur et ingénieur informatique, le second développeur informatique. Ce projet, ils l’ont mûri ensemble depuis très longtemps. Aujourd’hui, c’est chose faite aux Ateliers des Capucins, un lieu idéal pour leur création de bar à jeux destiné aux familles et aux amis.

Dès l’ouverture du Ludibar, ce sont pas moins de 250 jeux ludiques et novateurs qui seront mis à disposition de la clientèle. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges : jeux de stratégie ; jeux d’expression ; jeux de coopération ; jeux d’imagination, etc. Parmi les plus recherchés aujourd’hui, les clients pourront y trouver Mysterium, Carcassonne ou encore Smile Life. Les deux créateurs seront présents pour aider les joueurs à faire leur choix, leur expliquer et démontrer les règles du jeu et les soutenir dans la mise en route du jeu sélectionné…

Quant au bar, il proposera une petite restauration de qualité : des casse-croûtes froids et chauds, des planches et des desserts.

INFOS PRATIQUES

Le Ludibar : bar à jeux – Ateliers des Capucins, 25 Rue de Pontaniou à Brest (29)

Pour d’avantages de renseignements, concernant la date précise d’ouverture et les horaires qui n’ont pas encore été arrêtés : contact@ludibar.bzh

Instagram / YouTube