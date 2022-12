Brest. Librairie Dialogues : le programme de décembre 2022

Retrouvez le programme du mois de décembre 2022 de la librairie Dialogues à Brest. Rencontres, dédicaces et ateliers, la librairie propose de nombreuses activités pour petits et grands.

Horaires de Noël

Dialogues s’organise pour que la période des fêtes de fin d’année soit la plus douce possible pour vous… Nous adaptons les horaires de toutes nos enseignes !

La librairie Dialogues, les Enfants de Dialogues, la papeterie Dialogues, Dialogues Musiques, Dialogues Manga et la Maison du Stylo vous accueillent :

Du lundi au samedi : de 10h à 19h en continu, jusqu’au samedi 17 décembre

Du lundi 19 au vendredi 23 décembre : de 10h à 19h30 en continu

Les dimanches 11 et 18 décembre : de 14h30 à 19h

Les samedis 24 et 31 décembre : de 10h à 18h

Les Curiosités de Dialogues vous accueillent :

Du mardi au samedi : de 11h à 19h en continu

Les dimanches 11 et 18 décembre : de 10h à 13h et de 14h à 19h

Les lundis 19 et 26 décembre : de 11h à 19h

Les samedis 24 et 31 décembre : de 11h à 18h

Infos pratiques

Cette année, nous vous avons concocté deux catalogues de Noël complémentaires, un pour les enfants, un pour les plus grands, à retrouver dans toutes nos enseignes et en ligne !

L’ensemble de notre programme de rencontres, dédicaces et ateliers est disponible sur: www.librairiedialogues.fr et www.lesenfants.fr