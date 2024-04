La grande exposition Street A(rt)nniversaire célèbre l’anniversaire de la Galerie d’Art Contemporain Le Comœdia du vendredi 12 avril au samedi 27 juillet 2024 à Brest.

Le 19 avril 2019, après trente ans d’abandon, le mythique théâtre-cinéma Le Comœdia renaissait en galerie d’art contemporain. En 5 ans, la jeune galerie s’est imposée tant par ses choix exigeants, ses thèmes diversifiés que par la qualité de ses artistes exposés qu’ils soient du territoire, émergents ou internationaux. La galerie d’art Le Comœdia et le Street Art est une belle histoire d’amour commencée dès l’ouverture de la galerie avec l’année préparatoire nécessaire à la première exposition Art Urbain en 2020. Depuis, la galerie s’est hissée à la première place des galeries de post Pop Art et de Street Art grâce à ses 34 artistes urbains et à leur forte relation avec Le Comœdia.

Du 12 avril au 27 juillet 2024, l’exposition Street A(rt)nniversaire fêtera les 5 ans de la galerie. Les valeurs sûres des street-artistes de la galerie sont de la partie : 13 Bis, Kouka, Lady K, Levalet, L’Outsider, Pakone et Reso ; mais aussi toutes les valeurs montantes : Julia Forma, Foufounart, Yannick Michelet, Numa Monsia et Petite Poissone. Fidèle à sa tradition de faire découvrir de nouveaux artistes à ses collectionneurs, la galerie intègre quatre nouveaux street artistes et non des moindres : l’international Katre, les graffeurs Cost, Debza et Tarek, célébrissime pour son ouvrage culte Paris-Tonkar.

« Street A(rt)nniversaire traduit l’envie de fêter les œuvres et les artistes sans obéir à une cohérence thématique stricte, mais d’être sur la générosité en termes de propositions d’œuvres et de faire autant plaisir aux artistes qu’aux amateurs d’art », souligne Adeline de Monpezat, directrice du Comœdia.

Ces derniers d’ailleurs, se sont pris au jeu et ont spécialement créé pour cette exposition plusieurs œuvres originales.

Suprise n°1 : Brest vu par les street artistes

13 Bis, Cost, Julia Forma, Katre, Kouka, Levalet, Pakone, Yannick Michelet et Tarek, inspirés par la ville du Ponant et Le Comoedia, ont créé des œuvres fortes et uniques.

Julia Forma est une street artiste peintre et muraliste autodidacte, née en 1985. L’artiste est fascinée par les personnages de Miss Van collés sur les murs de sa ville. Le street art vient à elle d’abord par l’observation, puis par la pratique tant au fil des rencontres avec des graffeurs que par son appartenance à un crew féminin. Aujourd’hui, elle rend hommage au féminin.

Katre, né en 1977 à Paris, est un artiste urbain français dont le travail fusionne le graffiti, la photographie et la peinture. L’originalité de son travail réside dans sa capacité à saisir l’ambiance particulière des lieux abandonnés et à y apporter une dynamique par le biais du graffiti.

Yannick Michelet est un artiste autodidacte né en 1962. Il s’intéresse très tôt à l’art, plus précisément au dessin, aux comics et à la peinture constructiviste et expressionniste. L’artiste décrit son travaille comme « une peinture urbaine sous l’emprise de la période Punk de ma jeunesse ».

Levalet né en 1988 est un street artiste international. Son œuvre est avant tout un travail de dessin et d’installation. Il met en scène ses personnages dessinés à l’encre de chine dans l’espace public, dans un jeu de dialogue visuel et sémantique avec l’environnement présent.

Né en banlieue parisienne en 1982, Cost est autodidacte et dessine depuis toujours. Inspiré par la culture Hip-Hop, il s’est lancé dans le graffiti au milieu des années 90. Le street artiste a appris au fil des années à travailler sur des supports éclectiques (toiles, vinyles, sculpture sur bois et dessin). Depuis quelques années, Cost reproduit sur toile les espaces urbains qui ont inspirés ses débuts dans la rue.

Câlin Collectif de Julia Forma

Les Vosges Perspectives de Katre

Recouvrance de Yannick Michelet

Mon Paname de Cost

Suprise n°2 : Le Comœdia Sous les Bombes

La bombe aérosol est l’outil iconique des graffeurs et des street artistes. C’est le symbole emblématique de l’art de la rue, c’est pourquoi dix d’entre eux ont customisés 35 bombes dont les prix varient de 79€ à 990€. Pour 13 Bis, Foufounart, Kouka et l’Outsider se sont leurs premières bombes mises sur le marché.

13 Bis est un street artiste anonyme qui s’inspire de notre patrimoine pictural pour en restituer la trace, le vestige qu’il

imprime sur les murs dans la rue. Par ses collages, telle une réminiscence surréaliste, 13 Bis recompose et décontextualise les éléments picturaux anciens pour créer des œuvres à la fois fragmentaires et intemporelles.

Foufounart est une street artiste autodidacte de Lyon. Sa pratique artistique est née d’un défi, celui de donner à voir le sexe féminin et lui rendre sa place et sa légitimité avec délicatesse et sans complexe dans l’espace public. La street artiste dénonce la sous-représentation des sexes féminins dans l’histoire de l’art et dans la société.

Reconnu internationalement pour ses œuvres de Street Art, Kouka Ntadi, né en 1981, est un artiste peintre franco-congolais. Petit-fils du peintre expressionniste Francis Gruber, il ne cesse de confronter ses origines sur ses toiles comme dans la rue. Kouka porte un intérêt particulier au portrait et maintenant à la nature. Son travail se caractérise par la spontanéité du geste.

Bombasse #3 Allégorie de 13 Bis

Hannah #2 Série Explosives de Foufounart

Mémoire de Kouka Ntadi

Suprise n°3 : Une journée avec un street artiste

Pas moins de trois visites guidées de l’exposition et des rencontres signatures avec Reso, Tarek et l’Outsider sont déjà prévues.

L’Outsider est né et travaille en Bretagne. Il découvre le Graffiti en 2001, lors de ses années d’internat, à l’âge de 17 ans. Proche de la pratique du Sumi-e (mouvement de peinture japonaise à l’encre de Chine) et de l’expressionnisme abstrait, son travail transcrit la dimension spontanée et gratuite de la pratique du graffiti.

Cédric Lascours, plus connu sous le nom de Réso, est un graffeur au style bien particulier qui lui vaut une renommée mondiale. Pour créer ses œuvres souvent de grandes dimensions, Réso s’inspire de son vécu, de ses expériences personnelles, tout en laissant une large place au geste et au mouvement.

Tarek est un artiste pluridisciplinaire plongé dans l’univers artistique urbain depuis son adolescence. Il se passionne rapidement pour le graffiti, devenant un acteur actif de ce mouvement et est l’auteur de l’incontournable « Paris-Tonkar », 1er ouvrage documenté sur les mouvements graffiti en France.

Carré de l’Outsider

Sérigraphie Réhaussée de Reso

Masque de Tarek

Suprise n°4 & co :

Des prix anniversaire sur certaines œuvres et d’autres surprises sont en préparation. A suivre régulièrement sur les réseaux sociaux de la galerie.

Street A(rt)nniversaire à la Galerie La Comœdia du 12 avril au 27 juillet 2024

35 rue du Château, 29200 Brest.

Du jeudi au samedi de 14h à 18h.

