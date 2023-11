Et le Prix Association portée par une femme a été remporté par La Vie en rose BZH de Brest ! La vie en rose met le sport en avant pour la prévention de notre santé.

Tous les deux ans, le prix Eco-visionnaire organisé par Femmes de Bretagne récompense des initiatives menées par des femmes des quatre départements bretons et du département de Loire-Atlantique qui portent des projets, des entreprises ou des associations qui ont un impact social et environnemental, un ancrage territorial fort et une rentabilité économique.

Nadine Enjalbert, entourée de Sophie, de Florence et de Laurence, sont devenues les fondatrices de la Vie en Rose BZH, l’association créée en 2019, à Brest. Après avoir découvert les bienfaits physiques et psychiques du sport dans sa lutte contre la maladie, ces drôles de dames se mobilisent pour des actions Sport-Santé car elles sont totalement convaincues que le sport est un vrai atout dans le parcours de la guérison et de la prévention. L’association œuvre donc pour la promotion du sport santé à différents niveaux, en valorisant aussi le travail bénévole des autres associations et notamment auprès des jeunes à travers un circuit à vélo traversant la France en 15 étapes.

Au départ de l’initiative, on retrouve un groupe d’amies réunies autour de Nadine qui se trouve confrontée à un cancer du sein. Dans sa lutte contre la maladie, Nadine découvre, grâce à son oncologue, les bienfaits du sport qui agissent autant sur son état physique que sur son moral. Elle décide d’en faire son leitmotiv : un fil rose qui va la guider sur le chemin de la guérison. Ses trois amies inscrivent et entraînent Nadine vers un défi sportif de haut niveau. Nadine a relevé le défi qui lui a donné confiance et a qui participé grandement à sa guérison. Les quatre amies décident alors de créer ensemble : La Vie en Rose BZH en juillet 2019 et Nadine Enjalbert est élue présidente de l’association.

Depuis cette date, de nombreux bénévoles ont rejoint le quatuor. Ils se nomment Katell, Christelle, Dominique, Sophie, Philippine, Françoise, Katell, Matthieu, David et tant d’autres. Un médecin du sport, un gynécologue, un cardiologue, des pédiatres et une infirmière ont ajouté leurs compétences professionnelles à l’association. Toutes ces femmes et ces hommes ont la même ténacité et ne lâchent rien…

Infos pratiques

Association La Vie en Rose BZH, 13 Rue du Bouguen à Brest (29)

Contact : 02 98 33 27 85

Site internet