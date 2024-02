Le restaurateur Antony Cointre a baptisé son tout nouveau bistrot théâtre Le Gros Quartz. Il prend place au rez-de-chaussée des locaux du Quartz, cette scène nationale de production et de diffusion artistique, tout récemment rénovée à Brest dans le Finistère.

Le Gros Quartz, le commerce d’Antony Cointre a ouvert ses portes le samedi 20 janvier 2024, en même temps que l’inauguration des 20 000 m² entièrement repensés et rénovés du nouveau Quartz qui a nécessité quasiment trois ans de travaux. Attendus depuis fort longtemps par les Bretons et les Brestois, la salle nationale et le bistrot théâtre ont connu pour leur ouverture un succès incroyable !

Le Quartz rénové Antony Cointre

Le restaurateur Antony Cointre est bien connu des populations, pour avoir participé et animé en qualité de critique culinaire l’émission Très très bon sur la chaîne de télévision Paris première.

Antony Cointre est un personnage atypique et étonnant, toujours de bonne humeur, quelque peu fantasque. Avant d’être aussi le patron du restaurant Supergros sur l’île de Groix dans le Morbihan, qu’il a ouvert en avril 2023, il a beaucoup bourlingué. Originaire de la Sarthe, il a quitté son pays natal pour Paris où il a exercé de nombreuses professions : comédien, charpentier, commercial, vendeur en papeterie et encyclopédies. Mais Antony Cointre a toujours aimé la bonne bouffe et cuisiner de la bonne bouffe ! Il obtient son CAP en cuisine en 1999 puis pratique une cuisine inventive et itinérante. Il cuisine pour les cantines de tournage de films, pour des fêtes, des noces, des buffets, des restaurants, etc. A ce moment-là, le chef cuisinier fait le choix d’être un restaurateur ambulant pour éviter la routine : il dirige différentes brigades dans différents endroits, partout où l’on sollicite son talent !

Au restaurant Le Supergros avec sa grande terrasse entre le port et le bourg de Groix, l’ambiance est toujours conviviale. C’est ici, que le restaurateur s’est installé avec sa famille. On y vient pour manger une pizza à la pâte ultra légère, croustillante et goûteuse, pour déguster du haddock aux moules de Groix, un ris de veau ou un rouget en croûte, une queue de lotte, une selle d’agneau ou encore sa toute dernière spécialité : un maquereau en portefeuille. Toute cette gastronomie est arrosée avec un bon vin ou avec une bière artisanale. Ses plats sont toujours composés de produits frais et locaux.

Antony Cointre aime aussi le Finistère, Brest et le milieu culturel, d’où son envie d’ouvrir un bistrot théâtre ! L’espace est baigné de lumière grâce à ses grandes baies vitrées qui s’ouvrent sur la rue Clémenceau. Le Gros Quartz est ouvert à tous, aux clients des spectacles, comme aux autres. Défenseur des produits de qualité et du savoir-faire local, Antony prépare une cuisine avec ses convictions, avec de la légèreté, de la gourmandise et du vin nature. La cuisine y est bonne, simple et gourmande et la carte est régulièrement renouvelée. Le resto a une capacité de 110 couverts et sa marque de fabrique est la cuisine, le vin et l’art. Anthony Cointre dirige cinq salariés et des extras en soirée qui assurent un service rapide au moment de l’entrée des spectateurs les jours de spectacles ; le service redevient un restaurant classique pendant la représentation.

Le bistrot théâtre permet un format d’exposition d’arts visuels annuel pour habiller l’espace du restaurant avec de véritables œuvres.

L’accent est mis sur les arts plastiques avec une esthétique singulière, des constructions fragiles avec plein d’humour et de joie. La première exposition au Gros Quartz est : Contact alimentaire. Elle est consacrée au peintre et sculpteur Charles Husser.

Infos pratiques

Bar-restaurant-théâtre le Gros Quartz, square Beethoven, 60, rue du Château à Brest

Ouverture : du mardi au samedi de 12 h à 18 h, et les soirs de spectacle : de 18h à 23h

Déjeuners : de 12h à 14h

Salon de thé : de 14 h à 18 h, avec toujours la possibilité d’un grignotage salé et sucré.

Contact : 02 98 33 95 00

Instagram du Gros Quartz