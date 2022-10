Brest. Le Festival Invisible revient du 15 au 19 novembre 2022

A Brest Le Festival Invisible est adepte des plaisirs électriques et furieusement rock’n’roll, mais aussi de la pop de traviole, du low-fi en roue libre et autres curiosités. Le Festival Invisible chérit les bricoleurs, les aventuriers, les skieurs hors-piste ! Le Festival revient tous les ans à l’automne à Brest, avec son lot de découvertes et d’expériences sonores inédites. Présentation 2022.

« L’édition 2022 du Festival Invisible, dix-septième du nom, est placée sous le signe du mouvement. D’abord parce que la planète tourne, c’est un fait, et même les partisans de la Terre plate, qui semblent chaque jour de plus en plus nombreux, ne peuvent pas dire le contraire: leur monde aplati n’est peut-être plus une sphère, mais c’est au moins un disque. Et un disque, ça tourne. Au Festival Invisible, à l’inverse, même nos disques sont des sphères, et des mondes particulièrement habités. Nos extraterrestres sont tous très différents les uns des autres, mais ont un point commun: ça turbine, ça coulisse, ça speede, ça avance, ça penche, et ça se met parfois carrément à l’envers. Mécaniques célestes, huilées pour la vitesse, ou grinçantes juste à souhait, les curiosités de cette année sont aussi suspendues qu’un mobile de Calder. De la chanson spirite de Arlt aux hybridations instrumentales de Géométries, des murmurations d’Oiseaux-Tempête à l’ufologie appliquée de Rien Virgule, du funambulisme de Chocolat Billy à la pop en apesanteur de Bas Jan, du vol astral de Delgado Jones au triangle amoureux que forment la grande Lydia Lunch, le héros noise Marc Hurtado et le répertoire d’Alan Vega et de Suicide, du free jazz noise egyptology-à-la-Sun-Ra du trio Nout au punk 90s en slip sous hélium de The K aux cercles excentriques de Miët, du vin de Laurent Moalic, qu’un simple mouvement de poignet transforme en vortex, et dans lequel François Joncour et Caroline Denos trempent leur talon d’Achille, aux métamorphoses d’Odette Picaud et Leonor Canales ou aux circonvolutions du Docteur Achille Berthou, du manège enchanté de Chapi Chapo aux platines circulaires de Bad Seeds Didier Set, jusqu’au merveilleux voyage de Jerrican Nachos and The Rookies, l’immobilité n’est pas pour demain, n’est pas de ce monde. » Arnaud Le Gouëfflec

AVEC:

LYDIA LUNCH & MARC HURTADO

OISEAUX-TEMPÊTE & FRIENDS

CHOCOLAT BILLY

ARLT

RIEN VIRGULE

NOUT

BAS JAN

DELGADO JONES

THE K

MIËT

GÉOMÉTRIES

UTS avec ACHILLE BERTHOU

JERRICAN NACHOS & THE ROOKIES

COLLECTIF MIOM

CAROLINE DENOS & FRANCOIS JONCOUR

ODETTE PICAUD & LEONOR CANALES

CULBUTOBOUM !

LA DÉGUSTATION INVISIBLE

BAD SEEDS DIDIER SET

LES FABRIQUES INVISIBLES

CHANSONS CARTON

LE JOURNAL INVISIBLE

Le festival se déroulera dans différents lieux brestois: La Carène, Passerelle – Centre d’Art Contemporain, l’Espace Vauban, Patronage Laïque Guérin et le bar We Want Beer.



