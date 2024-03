Le Festival Géopoli’bulles est le festival de la Bande Dessinée Géopolitique et Histoire Comptemporaine, qui se déroulera au cinéma Le Liberté et la faculté Victor Ségalen à Brest dans le Finistère vendredi 5 avril 2024. Cette seconde édition s’observera autour de quatre thématiques et sous forme de conférences. Les auteurs et intervenants expliqueront leur travail, l’intérêt de la BD, mêlant textes et dessins pour aborder des sujets complexes.

Parrainé par Émilie Aubry, journaliste et rédactrice en chef de l’émission Le Dessous des cartes, ce festival réunit des lycéens et des auteurs de BD. L’objectif est de redonner aux lycéens le goût de la lecture, de la géopolitique et de l’histoire contemporain par la bande dessinée. Cette initiative vient de Laurence Debayle, documentaliste, et de Fañch Durand, professeur de géopolitique, tous deux employés au Centre d’Instruction Naval (CIN). Avec Philippe Carrel, également professeur de géopolitique, ils ont créé l’association Géopoli’bulles.

le trio fondateur de l’association géopoli’bulles

Emilie Aubry



La nouveauté de cette seconde édition est donc l’accueil d’étudiantes en première année de Master Management de projets internationaux multilingues de l’UBO qui participent à l’organisation du Festival Géopoli’bulles. Lors de leur première année d’étude en Master, les étudiantes (Yuna, Léa, Marie et Clémence) ont pour mission d’organiser et d’encadrer un événement dans le cadre d’un projet tutoré qu’elles devront soutenir en fin d’année.

Les quatre thèmes seront Le sport et la géopolitique ; Salauds, utiles ou pas ; Les peuples sans patrie et Enseigner la Géopolitique.

Le programme détaillé du vendredi 5 avril

Dans la salle 11 du cinéma Le Liberté :

À 9h30 : découverte de la géopolitique avec Emilie Aubry : elle décrypte chaque jour sur la chaîne de télévision Arte les enjeux géopolitiques de notre monde contemporain au moyen de cartes géographiques.

De 10h à 12h : table ronde autour des peuples sans patrie, en présence d’Eric Darbré, journaliste d’investigation depuis plus de 25 ans, en France comme à l’étranger. Il réalise des films documentaires pour la télévision française et est aussi l’auteur de plusieurs livres d’enquêtes. Eliot Franques est quant à lui illustrateur depuis les années 2000. Il a publié des albums dans de nombreuses maisons d’édition et pour la presse. En 2022, ils s’associent pour créer Les Ouïghours, un peuple qui refuse de mourir, publié aux éditions Marabulles.

À leurs côtés, la documentaliste Mylène Sauloy, née au Maroc. Après quelques années de vie en France, elle part pour l’Amérique latine où elle réside vingt ans. Avec son doctorat en sociologie, elle travaille autour de différents livres. De retour en France, elle s’intéresse aux liens entre art et résistance, culture de résistance. En 2002, quand les Américains interviennent en Irak, elle décide de découvrir les maquis du Mouvement des femmes libres. En 2021, elle écrit sa bande dessinée Les filles du Kurdistan, une révolution féministe.

Vicos, de son vrai nom Vicky Lyfoung, est une autrice de manga. Elle est issue d’une famille Hmong et arrive en France dans le département des Hautes de Seine en 1977. Elle entre dans la grande famille du neuvième art en signant Hmong, une magnifique BD documentaire de 160 pages retraçant l’histoire de cette ethnie méconnue d’Asie. Elle y mêle à la fois de la documentation et ses souvenirs personnels. (lire un extrait)





Mylène Sauloy



De 13h15 à 15h15 : table ronde « Le sport et la géopolitique à travers la BD » avec Kris, Robin Walter, Pepe Galvez et Guillem Esriche Rius

Kris est scénariste de bande dessinée depuis 20 ans, passionné par l’Histoire. De la reconstruction de Brest à l’indépendance algérienne en passant par l’horreur des tranchées, il met en planches les complexités de l’histoire contemporaine. Pour lui, la BD est une machine à remonter dans le temps.

Robin Walter dessine depuis l’enfance ses héros préférés, issus des dessins animés japonais tels : Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiaque. Il découvre rapidement l’envie de raconter ses propres histoires et tente de devenir auteur. Après ses deux années d’études à l’École Supérieure d’Art Graphique de Paris et un an aux Beaux arts d’Angoulême, il se passionne pour le passé concentrationnaire de son grand-père, en l’accompagnant régulièrement en Allemagne, visiter les camps. En juin 2014, il change de thématique et entame une série sur le monde du football, une autre de ses passions.

Pepe Galvez et Guillem Esriche Rius sont tous les deux Espagnols. Le premier est scénariste de bande dessinée né en 1950 et le second est dessinateur né en 1972. En 2022, ensemble ils sortent Le match de la mort, une Bande Dessinée parue aux éditions Les Arènes BD et traduite en espagnol par Alexandra Carrasco : Au cours de la Seconde Guerre mondiale, dans l’Ukraine occupée par les nazis, quatre joueurs du Dynamo Kiev se retrouvent. Pris dans la tourmente, ils survivent entre camps de concentration et travail dans une boulangerie. À l’été 1942, ils sont sollicités par l’Occupant pour participer à une compétition de football opposant les différentes armées en présence à Kiev : allemande, roumaine, hongroise.

Kris

À la faculté Victor Ségalen, trois espaces de rendez-vous sont proposés toute la journée.

Un premier dans l’amphi Guilcher :

À 9 h, la journée commencera avec une allocution d’introduction avec le député du Finistère Jean-Charles Larsonneur avant de se poursuivre de 10h à 12h avec la table ronde « Le sport et la géopolitique à travers la BD », avec les mêmes participants : Kris ; Robin Walter, Pepe Galvez et Guillem Esriche Rius

Jean-Charles Larsonneur

De 13h15 à 15h15 : remise du prix de la BD géopolitique-histoire contemporaine.

De 14h30 à 16h30 : table ronde « Salauds utiles ou pas ? » avec trois personnes invitées :

Olivier Jouvray est scénariste de Bande Dessinée. Titulaire de diplômes en culture et communication, en sciences du langage, en cinéma et audiovisuel, il se lance dans la photographie, puis dans l’organisation de raid automobiles, dans le graphisme, puis dans l’écriture de scénario. Il co-scénarise Supershoes, une BD animée et interactive, avec sa femme Virginie Ollagnie. Sa dernière BD : L’Enfer, c’est les autres, parue en avril 2023 est illustrée par Jurdic Benjamin.

Jörg Mailliet est auteur et illustrateur de BD indépendant. Il réalise de nombreux travaux pour les éditions et la presse jeunesse d’une part, et pour la publicité d’autre part. Il a collaboré à trois albums de bandes dessinées avec la maison d’édition jeunesse Le Buveur d’Encre. Après avoir vécu à Berlin en Allemagne, à Lyon, il réside maintenant en Bretagne.

Jean-Claude Bauer est auteur-illustrateur de BD. Il étudie les beaux-arts à Lille, puis s’engage dans divers magazines : Pif, Spirou, Fluide glacial. etc. Ensuite, il dessine des albums : Spyware, Planète randonneurs et des ouvrages illustrés. A son actif, parmi ses ouvrages, il réalise un biopic de Johnny Hallyday en BD. Il a été aussi l’illustrateur d’une chronique judiciaire sur France 2 et a suivi de nombreux grands procès entre 1987 et 1997. Le plus marquant fut celui de Klaus Barbie, jugé pour crime contre l’humanité. Jean-Claude Bauer publie une bande dessinée sur le passé de ce criminel nazi en 2021

Jörg Mailliet Jean-Claude Bauer

De 17h à 19h : table ronde « Enseigner la géopolitique » avec Emilie Aubry entourée de Vincent Piolet et Hubert Maury

Vincent Piolet est écrivain spécialisé dans la musique hip-hop et docteur en géopolitique à l’université de Paris 8. Après plus de trois ans d’enquête, il signe avec Regarde ta jeunesse dans les yeux. On lui doit aussi la Naissance du hip-hop français, le premier essai documentaire sur la naissance du hip-hop français.

Hubert Maury a enchaîné une carrière militaire puis diplomatique, après avoir étudié à la prestigieuse école de Saint-Cyr. Alors en poste en qualité d’analyste politique à l’ambassade de France à Islamabad au Pakistan, il rencontre la photographe Sarah Caron en 2007. Après avoir dessiné quelques histoires pour le magazine Spirou, Hubert Maury décide de dessiner son premier roman graphique en 2017 Le pays des purs et choisit de mettre en images l’expérience de Sarah Caron au Pakistan.

Hubert Maury

Dans la salle de conférence B002, deux événements : la table ronde : « Salauds utiles ou non ? » de 10h à 12h, avec les mêmes participants (Olivier Jouvray ; Jörg Mailliet et Jean-Claude Bauer) et, de 14h15 à 15h15, une rencontre avec Eric Darbré et Eliot Franques

Pour finir, le forum accueillera de 9h à 16h30 l’animation Quoinzine à la carte par l’association Terre virtuelle présidée par Serge Morvan, professeur retraité de l’École Nationale d’Ingénieurs de Brest :

-stand de l’Office Nationale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG)

-présentation du projet Bulles de mémoires par Nathalie Bidan spécialiste des spectacles historiques des civilisations et du patrimoine et Référente Nationale Mémoire et Spectacle Vivant

À partir de 15h30 : rencontre avec les auteurs (selon disponibilité)

À noter également que le samedi 6 avril 2024, les auteurs seront en dédicace à la librairie Excalibulle, 11 rue Saint-Saëns à Brest, de 10h à 12h30.

Nathalie Bidan

INFOS PRATIQUES

Festival Géopoli’bulles, vendredi 5 avril 2024

Cinéma le Liberté – 10 avenue, Georges Clémenceau à Brest (29)

de 9h30 à 19h

Faculté Victor Ségalen – 20, rue Duquesne à Brest (29)

Tarifs : 10 euros et gratuit pour les moins de 25 ans.

Contact : association.geopolibulles@gmail.com