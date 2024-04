Depuis le printemps 2021, Brest se réjouit de compter un théâtre spécialisé dans la comédie et le jeune public. La Comédie du Finistère propose chaque semaine de l’année, sans interruption, des comédies, des comédies de boulevards revisitées, des spectacles d’humour venant de toute la France et également des spectacles pour jeune et très jeune public, avec aussi des comédiens locaux. Elle est située dans un lieu historique d’exception : au rez-de-chaussée des Ateliers des Capucins à Brest.

La Comédie du Finistère a choisi pour s’établir, depuis octobre 2021, Les Ateliers des Capucins, devenu depuis 2016 un centre névralgique de la culture. Cet espace de 35 000m² situé dans un quartier de Brest a marqué l’histoire pendant 300 ans. Anciennement couvent puis usine de fabrication de matériaux de la Marine nationale, le lieu se réinvente de nos jours et accueille cinq lieux de culture : la Galerie de l’Océan ; Le Fourneau 3 ; la Médiathèque François Mitterrand ; le Cinéma Pathé et la Comédie du Finistère.

La Comédie du Finistère, petit théâtre privé, adopte l’esprit du café-théâtre parisien. Elle est codirigée par deux professionnels de la filière : Julien Sigalas et Yoann Combronde, ex duo d’entrepreneurs à la tête de petits théâtres privés à Lyon (69), Grenoble (38), Clermont-Ferrand (63), Metz (57), Aix-en-Provence (13) et Saint-Étienne (42). L’un est Marseillais, l’autre Auvergnat, Brest devient pour eux le fantasme du bout du monde !

Julien Sigalas

Dès son ouverture, l’établissement connaît un vif succès, grâce à ses comédies familiales et ses one-man-shows. Ce qui attend les visiteurs de la Comédie du Finistère, avec ses 150 m2 et ses 120 places, ce sont les rires, la joie et la bonne humeur pour toute la famille, devant des comédies hilarantes, parfois burlesques, mais aussi romantiques. Le théâtre est populaire avec des acteurs survoltés, sans oublier les spectacles divertissants et éducatifs spécialement concoctés pour les enfants et pour les tout-petits. Les représentations sont proposées sur le modèle suivant : le matin pour les petits de 0 à 5 ans ; l’après-midi pour les enfants de 3 à 10 ans ; les jeunes en journée et la soirée est réservée aux adultes. Un logement est même mis à disposition des comédiens les plus éloignés, à 300 m du théâtre.

INFOS PRATIQUES

La Comédie du Finistère

Les Ateliers des Capucins – 25, rue de Pontaniou à Brest (29)

(sur le Passage des Yannicks et des Ti-Zefs et à côté de la librairie Dialogues et le restaurant La Fabrik)

HORAIRES D’OUVERTURE :

lundi: fermé

mardi: fermé

mercredi: À partir de 20:00

jeudi: À partir de 20:00

vendredi: À partir de 21:00

samedi: 19:00-21:00

dimanche: À partir de 17:30

A noter : des cours de théâtre et d’improvisation sont dispensés par des professeurs brestois à destination des adultes, des adolescents et des enfants

Pour tous renseignements complémentaires : 06 19 98 07 10 et /ou comediedufinistere@gmail.com

ACCÈS

La Comédie du Finistère se trouve au rez-de-chaussée des Ateliers des Capucins, sur le Passage des Yannicks et des Ti-Zefs.