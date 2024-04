20 ans après avoir lancé son soda éponyme, Breizh Cola lance le Breizh Cola saveur Cerise. Ce nouveau soda de la brasserie Lancelot est un produit en territoire bretillien à Domagné. En bouche se mêlent cerise griotte et bouche caramélisée.

Si 51% des français souhaitent avoir une consommation plus responsable en favorisant le circuit court, toutes les régions n’ont pas les mêmes attentes. En tête de ce « consommer mieux et différemment », le client breton réclame et attend des produits régionaux. C’est pour satisfaire cette envie que Breizh Cola se lance dans une nouvelle aventure gustative et dévoile le Breizh Cola saveur Cerise.

Disponible dès le 1er avril en grande distribution, le Breizh Cola saveur Cerise est conditionné en bouteille d’1,5 L à partir de PET recyclés à 50% minimum. Prix public conseillé : PMC 1,5 l = 1,75 €.