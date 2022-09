Bourgbarré au sud de Rennes, un tournoi de football… en marchant

L’US Bourgbarré organise le 25 septembre 2022 son 3e tournoi de Foot en marchant. Cette édition réunira une vingtaine d’équipes de toute la France composées de joueuses et joueurs de 40 à + de 70 ans.

Le Stade Rennais History Club, l’association des anciens joueurs pros et vainqueur de la dernière édition, remettra en jeu son trophée. Avec plus 30 clubs, dont une quinzaine en Ille-et-Vilaine, la Bretagne est un des fiefs de cette nouvelle pratique sportive.

Le Foot en marchant ou « Walking Football » est une variante du football, qui fait fureur en Angleterre depuis 2011. Il a été inventé initialement pour pousser des personnes de plus de 50 ans à pratiquer un sport et pour maintenir des relations sociales. Cette pratique s’inscrit dans la démarche du Sport Santé. C’est une version «slow», basée sur un jeu de passe et de placement, sans courir. Ces règles aménagées permettent une pratique loisir totalement sécurisée (intergénérationnelle, mixité hommes-femmes et/ou sociale, inclusion handicap). Il s’agit d’un sport à impacts médico-sociaux considérables, ouvert à tous les âges et assez tendance auprès des séniors…

Pierre de Rauglaudre, quelles raisons vous ont poussé à créer l’AFFM il y a 3 ans ?

Pierre de Rauglaudre, président de l’AFFM

Pierre de Rauglaudre – En tant que fan de foot et en recherche de projets à fort impact social, j’ai tout de suite trouvé que l’idée était géniale. Le walking foot coche toutes les cases : bon pour les séniors qui prolongent leur carrière sans se blesser, bon pour la mixité, pour l’intergénérationnel, bon pour la santé et le moral de tous. Le foot a bien besoin de se refaire une image et de se reconnecter au sport santé, au bien-être, à la «camaraderie» comme disent nos amis Anglais. Le walking foot y contribue à sa manière ! L’objectif de l’AFFM est simple : réussir en France ce que les Anglais ont réussi, à savoir + de 100 000 pratiquants !»

INFOS PRATIQUES

Dimanche 25 sept 2022 – 10h

Stade municipal de l’US Bourgbarré Entrée libre / restauration sur place

+ infos : Olivier Capitaine – 06 31 96 06 86