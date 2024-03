Dans l’exposition Blood Magic, organisée par le Bon Accueil – REVERB aux Ateliers du Vent de Rennes, les Norvégiens Ingrid Torvund et Jonas Mailand invitent à découvrir leur trilogie vidéo Under Earth. Pour la première fois en France, jusqu’au samedi 6 avril 2024, des créatures étranges nous emmènent au cœur d’une nature sauvage, entre science-fiction et croyances magiques, cultures païennes et chrétiennes.

Dans la salle d’expositions temporaires des Ateliers du Vent se joue une partition artistique nouvelle en Bretagne, même en France. Le Bon Accueil – REVERB a en effet invité les Norvégiens Ingrid Torvund et Jonas Mailand à présenter la trilogie Under Earth, accompagnée de costumes et accessoires des films. Dans une des salles de l’ancienne usine de moutarde est ainsi, présentée pour la première dans l’hexagone, l’univers onirique et fantastique du duo.

Image extraite de la deuxième vidéo « I found you under earth, under blood »

Avec cette nouvelle exposition à l’univers ésotérico-onirique, le Bon Accueil-Reverb confirme l’ouverture de sa programmation aux univers résolument fantastiques et de science-fiction. L’orientation est de plus en plus prégnante avec les années, mais infuse dans la ligne de l’association depuis toujours, tout en gardant le focus sur le son. « La littérature de genre ou apparentée est toujours venue soutenir les expositions », précise le directeur du Bon Accueil, Damien Simon : la série d’exposition Babylone Electrifiée, réalisée entre 2014 et 2015, s’inspire librement du roman La Babylone Électrique d’Albert Bleunard ; le Britannique Algernon Blackwood (L’Homme que les arbres aimaient, recueil de nouvelles) est cité dans l’exposition Becoming the forest de la Norvégienne Una Hamilton Hell.

Blood Magic d’Ingrid Torvund et Jonas Mailand, également originaire de Norvège, s’inscrit d’ailleurs naturellement dans la continuité de l’univers sombre de que le Bon Accueil a présenté dans l’exposition Becoming the forest en 2015. « C’est en développant une programmation dans le nord du département qu’on a commencé à s’intéresser au mégalitisme, un mouvement qui se développe beaucoup en ce moment, notamment en Angleterre », nous apprend-t-il. « C’est aussi la fonction en tant que lieu et programmateur d’être à l’écoute de ce qui se passe. »

Image extraite de la troisième vidéo « I found you under earth, under blood »

Image extraite de la troisième vidéo « I found you under earth, under blood »

Image extraite de la troisième vidéo « I found you under earth, under blood »

Après avoir été envisagé pendant un temps au parc du Thabor, qui s’est révélé peu adapté à l’univers présentement exposé, Blood Magic a atterri aux Ateliers du Vent, antre d’accueil parfaite pour la trilogie Under Earth d’Ingrid Torvund et Jonas Mailand. L’exposition réunit les trois vidéos créées entre 2012 et 2019 – Magic Blood Machine (2012) ; When I go out, I bleed magic (2015) ; I found you under earth, under blood (2019) et est accompagnée de costumes et d’accessoires réalisés par Ingrid Torvund. Aidée par la famille et les amis, Ingrid Torvund s’occupe de la création textile et de l’acting, Jonas Mailand est chargé de tout ce qui touche à la vidéo.

Trois vidéos de vingt minutes chacune mettent en scène des créatures étranges, enracinées dans les paysages et le folklore de la région de Telemark en Norvège. Poilues aux grands yeux ou recouvertes de combinaisons mirobolantes et flamboyantes, elles évoluent dans un monde futur, portées par une piste musicale d’une grande qualité composée par Ian Erick Mikalsen. Dans une confusion de l’espace et du temps, de monde merveilleux ou réel, les spectateurs sont happés dans cet univers dont la forêt est l’écrin principal, aspirés par une musique aux sonorités par moment dissonantes. Entre la grotte et la forêt, entre l’intérieur et l’extérieur, les créatures passent d’un espace à un autre, peut-être d’un univers à un autre ?

Blood Magic. Le sang comme liquide de vie et d’activation. Dans ce monde de science-fiction, un fil narratif se dessine, mais l’histoire est ouverte et écrite aussi par l’imagination du spectateur qui y voit ses propres références. Bercé par une fascination des cultures païenne et chrétienne, le monde d’Ingrid Torvund se construit à mi-chemin entre les références folkloriques et ésotériques. L’artiste divulgue néanmoins très peu d’informations sur sa pratique artistique. Elle parle seulement d’une de ses grandes inspirations : le livre de sorcellerie Norske Hexeformularer og magiske opskrifter, collection de sorts et de recettes magiques datant de 1600-1900, qu’elle a trouvé quand elle était jeune. L’artiste y pioche des symboles qu’elle s’approprie pour raconte son conte. De même pour les runes que l’on voit apparaître par-ci par-là dans les vidéos. Le duo convoque notre imaginaire sans trop en dire, dans une invitation à écouter les réminiscences que nous évoquent les images de cet univers onirico-ésotérique.

La figure du loup, animal présent dans des multiples cultures et mythologies du monde, est l’une d’entre elles. Il joue du synthétiseur dans la première vidéo, il apparaît sous forme de figurine dans la deuxième, etc. Le costume suspendu au plafond, cape rouge vif et tête de loup, surplombe le public dans toute sa grandeur dont l’esthétique fait écho au célèbre conte de Charles Perrault. Mais peut-être est-ce aussi une référence aux loups de la mythologie nordique. Symboles de voracité, ils ont pour principale mission de dévorer les astres au moment de Ragnarök, la fin du monde… Ils mettent aussi en garde les populations contre les forces nocturnes et sont tous à l’image du loup géant Fenrir, engendré par le dieu Loki et la géante Angrboad.

Image extraite de la troisème vidéo « I found you under earth, under blood »



Derrière l’idée de science-fiction se trouve l’idée de repenser une civilisation. Under Earth propose une transformation de l’être, de la planète, et une reconnexion avec l’univers. Une fois installé sur les bancs conçus pour l’occasion, il est très probable que vous restiez jusqu’à la fin, absorbé par la qualité des films, emporté par la magie de la musique.

INFOS PRATIQUES

Exposition Blood Magic d’Ingrid Torvund et Jonas Mailand, par Le Bon Accueil – Reverb

aux Ateliers du vent jusqu’au 6 avril 2024

Mercredi – samedi : 14h-18h • dimanche : 15h-18h

Plateforme (1er étage) • entrée gratuite