Bon Repos sur Blavet. 350 figurants et 35 cavaliers pour le Son et Lumière d’août

Le spectacle nocturne Le Son & Lumière de Bon Repos est présenté au public du mercredi 2 août au samedi 12 août 2023 sur le site de l’abbaye de Saint-Gelven à Bon Repos sur Blavet dans les Côtes d’Armor. Réputé l’un des principaux Son et Lumière en France, cette reconstitution historique entraîne le public dans un spectacle haletant et une aventure féerique. Unidivers vous livre ici le détail de ce spectacle haut en couleurs…

Organisé par l’association Racines d’Argoat, présidé par Vincent Allanic, et pour six soirées au mois d’août 2023, l’abbaye de Bon-Repos reprendra vie sous les yeux des visiteurs. Son Histoire sera illustrée par des projections d’images monumentales sur la façade de l’abbaye et rythmée par une envoûtante bande musicale et des effets pyrotechniques. Sur deux hectares de scènes, les visiteurs découvriront plus de 350 figurants et acteurs, 35 chevaux, souvent attelés à des chars, charrettes et carrosses, sans oublier les animaux de la ferme. Tous participeront à cette impressionnante scène historique, de quoi enchanter toutes les générations de spectateurs avec toutes ces scènes qui vont les entraîner dans un spectacle haletant, riche en émotions, où l’inattendu les attend.

Ce grand show historique et féerique perdure depuis 36 ans, un spectacle original de Jean-Paul le Denmat avec des adaptations de Racines d’Argoat, sur une trame et des personnages originaux de Loïc Baylacq et Xavier Lesèche. Le spectacle s’est construit avec l’effervescence humaine, l’imaginaire et les compétences de nombreux bénévoles du centre Bretagne. Il participe à la valorisation et au développement d’un territoire rural. Il crée des liens entre les différentes populations.

L’association Racines d’Argoat est fière de perpétuer ces valeurs de solidarité qui rassemblent et créent des rencontres intergénérationnelles. Avec ses 8000 spectateurs à chaque représentation en 2022, le domaine de Bon-Repos est un lieu incontournable du tourisme et de la culture en Centre-Bretagne.

Vincent Allanic et des membres du bureau de Racines D’argoat

Grand Thua, l’âme de Bon-Repos, sort de son sommeil millénaire. Fanch et Yffig sont à l’origine de ce trouble. Lors d’une partie de pêche, ils viennent vider le lac par maladresse. Mais, c’est le lieu où sommeille le géant de pierre. Pour réparer ce dommage et trouver l’élément brisé, Dame Luciole, la gardienne du lac endormi et de la mémoire, les encourage à mener une quête à travers les âges. Franch et Yffig sont transportés d’un univers à l’autre, d’une époque à l’autre. Qu’a-t-il été rompu lors de cette partie de pêche ? Seuls nos deux amis ont la réponse…

Cette année, une nouvelle scène fera son entrée dans le spectacle : La grande foire.

Scène 1 : Les Romains : 56 avant Jésus Christ :

Nous sommes en l’an 56 avant notre ère. Après avoir vaincu la rébellion Vénètes sur mer, les légions romaines envahissent l’Armorique. La traversée s’effectue dans la douleur.

Scène 2 : Conomor : le Barbe Bleue Breton au VI siècle :

En 520, Conomor, petit seigneur confiné dans le Poher, rêve de puissance et de gloire. L’assassinat de Tréphine, sa dernière épouse, va mener le tyran à sa perte.

Scène 3 : Les Bonnets Rouges au XVII siècle :

En juin 1675, le peuple n’accepte pas les réformes de Jean-Baptiste Colbert, ministre des finances du roi Louis XIV. Après avoir débuté à Rennes, la révolte des Bonnets Rouges embrase toute la Bretagne.

Scène 4 : Le Songe au XII siècle :

Épuisé par une chasse endiablée, le Vicomte Alain III de Rohan s’endort sous les frondaisons à la lisière de la forêt de Quénécan. La Vierge lui apparaît. Elle lui demande de construire une abbaye sur le lieu même où il s’est endormi.

Scène 5 : La grande foire au XIV siècle : la nouvelle scène médiévale 2023 : En 1365, alors que la guerre de succession de Bretagne vient de s’achever, l’abbaye est en plein essor. L’activité des moines de Bon-Repos est telle que les retombées économiques profitent à toute la région et permettent l’installation d’une grande foire. Mais la fin du conflit breton démobilise bon nombre de mercenaires et cette prospérité attise leur convoitise.

Scène 6 : La vallée engloutie en 1930 :

En construction depuis 1923, le barrage hydroélectrique de Guerlédan est inauguré le 12 octobre 1930. 55 millions de m3 d’eau engloutissent alors petit à petit la vallée.

Scène 7 : Saint-Geniès au XVII siècle :

Après une succession d’abbés, le vieux monastère tombe en ruine. Il faut attendre la venue en 1683 de Philippe de Montaut, duc de Navailles de Saint-Geniès. Il décide de s’installer et de vivre à Bon-Repos. Il estime que les locaux du Moutier sont indignes de sa personne. Il va, pour des raisons de prestige, construire de nouveaux bâtiments. Philippe de Montaut rêve d’une vie de château et fait du lieu son palais abbatial.

Scène 8 : La chouannerie en 1791 :

Les 20 – 21 et 22 Nivôse de l’an IV ( Nivôse = période de l’année comprise entre le 21 décembre et le 19 janvier sur notre calendrier), l’abbaye est transformée en manufacture de chemises de lin par Julien le Bris. En 1795, elle est saccagée et pillée par une centaine de chouans qui l’occupent jusqu’en 1800.

Scène 9 : Final

Descente aux flambeaux.

Infos pratiques : Spectacle Son & Lumière de Bon Repos

Abbaye de Bon Repos, Saint-Gelven à Bon Repos sur Blavet (22)

Dates : les mercredi 2 août – vendredi 4 août – samedi 5 août – mercredi 9 août – vendredi 11 août et samedi 12 août 2023

Horaires : ouverture des gradins vers 21h15 et contrôle avant 22 h. Début du spectacle à 22 h 30.

Contact : 02 96 24 85 28

Tarifs et billetterie :

A partir de 21 €

Gratuit pour les moins de 5 ans qui seront accompagnés par un adulte

http://www.bonrepos.bzh/

A noter : Bon Repos sur Blavet est la nouvelle commune qui depuis 2017 regroupe trois anciennes communes : Laniscat, Perret et Saint-Gelven