DES AIRS DE PIANO EN PLEIN AIR AVEC BJÖRN GOTTSCHALL

Située au nord-est de la Bretagne entre Cancale et Plévenon, la Côte d’Émeraude tire son nom du choronyme inventé par le Malouin Eugène Herpin en 1890, en référence à la couleur vert émeraude de la mer. Contempler la beauté de ce paysage tout en jouissant d’un air de piano ? Cela est rendu possible grâce au pianiste Björn Gottschall qui s’inspire de la nature pour créer de nouveaux morceaux et nous offrir une expérience visuelle et sonore inédite.

La côte d’Émeraude vue du donjon du Fort-la-Latte à Plévenon ©Benh LIEU SONG

Pour jouer face à ce paysage, il n’hésite pas à hisser son piano dans sa fourgonnette et le déplacer sur les sentiers caillouteux et irréguliers à la force de ses bras. Arrivé à la Pointe du Grouin, un site de la Côte d’Émeraude, et après avoir vérifié les accords de son piano, il se lance dans l’interprétation de ses morceaux aux sonorités jazz.

Sans partitions et tout en improvisation, Björn Gottschall peut jouer pendant quatre à cinq heures au milieu de cette nature. Favorisé par les beaux jours, ce rituel musical est une façon agréable de s’entraîner tout en étant en contact avec les passants : « On a un feedback direct, on peut parler avec les gens. La plupart du temps, on a aussi une espèce reconnaissance où les gens disent que c’est super. Ça fait du bien. La musique devient plus joyeuse quand on l’écrit ici plutôt que tout seul », confie-t-il à TVR.

Autant dire que ses prestations improvisées ne laissent pas les promeneurs indifférents comme en témoignent, sur TVR, ces touristes venus d’Isère : « On trouve que c’est fait avec beaucoup de douceur. Avec le paysage c’est un peu mélancolique, mais c’est sympa ».

Avec le charmant été indien qui perdure en France ces dernières semaines, peut-être aurez-vous la chance de rencontrer le pianiste au détour d’une balade sur l’une des plus belles côtes bretonnes.

