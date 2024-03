La commune de Binic-Etables-sur-Mer dans les Côtes d’Armor s’est lancée dans une stratégie de transition écologique. Sa dernière innovation est une éco-Mallette destinée gratuitement à ses administrés. Elle contient plusieurs outils permettant aux habitants de contrôler et de réduire leurs consommations d’eau et d’électricité. L’éco Mallette aide à développer les éco-gestes pour toutes celles et ceux qui l’adoptent.

Paul Chauvin, le maire de Binic-Etables-sur-Mer, et son équipe municipale ont fait des transitions le fil conducteur de leur mandature depuis 2020. La municipalité s’est donné en juillet 2023 un objectif de quatre années pour agir en faveur de l’environnement en agissant par une cinquantaine d’actions concrètes, grandes ou petites. Elles devront être mises en œuvre d’ici 2027 sur la commune de 7 200 habitants, de manière à réduire son impact et à engager des pratiques plus vertueuses. Il a été alors nécessaire dans un premier temps de comprendre les freins aux changements de pratiques grâce à un questionnaire diffusé fin 2023. Puis plusieurs activités ont été proposées, par exemple : un chantier participatif d’entretien d’un cours d’eau, un atelier furoshiki pour apprendre à emballer ses cadeaux sans emballage jetable, etc.

Le maire Paul Chauvin et la coordinatrice Mathilde Legrand

Les enfants de la commune sont sollicités également pour appliquer les gestes écologiques : pendant les vacances scolaires, ils créent de belles œuvres écoresponsables. Ils ont notamment participé à la construction d’une cabane pour les jeux de cour et d’un tipi en palettes avec l’association On n’est pas des cageots.

En janvier dernier, un atelier Zones d’Accélération des Energies Renouvelables d’une durée de deux heures s’est déroulé entre les élus et les habitants de la Commission Extra-Municipale. L’atelier portait sur le déploiement des énergies renouvelables sur le territoire et sur la planification des énergies renouvelables à l’échelle de la commune

*Un document intitulé Diagnostic de développement durable est disponible à la consultation sur le site de la Ville dans le volet projets communaux à volet participatif.

Après « Ma petite boîte verte » qui a permis de lancer un diagnostic environnemental dans la commune, la municipalité de Binic-Etables-sur-Mer prête à chaque habitant qui en fait la demande une éco-mallette pour une durée de trois semaines. Une entreprise de bricolage locale a réalisé la commande et un habitant bénévole a décoré la valise. D’une valeur de 700 euros, l’éco Mallette contient plusieurs outils permettant aux habitants de mesurer et de réduire leurs consommations d’eau et d’électricité, au vu de l’augmentation des prix sur ces secteurs. La mallette est accompagnée d’un petit guide ludique qui accompagne les bénéficiaires dans son usage. Le manuel propose également un accompagnement au changement de pratiques : un état des lieux initial avec mesure des consommations ; des préconisations et une mise en œuvre d’actions pour réduire ses consommations ; un état des lieux pour évaluer l’impact des éco-gestes.

La mallette contient : un capteur de la qualité de l’air avec son chargeur ; un thermomètre ; un assistant d’économie d’énergie avec son boitier, son capteur et son câble Ethernet ; un wattmètre ; six ampoules à diode électroluminescente (LED) ; un bloc multiprise avec un interrupteur ; un bol débitmètre ; un sac débitmètre ; un compteur d’eau connecté ; un pommeau de douche digital ; trois aérateurs/mousseurs avec leur clé d’installation ; une ventouse de trois sabliers et un éco chasse d’eau.

L’Éco-Mallette a été mise en service à l’été 2023. Certains objets sont plus utilisés que d’autres car certains appareils permettent de sensibiliser parents et enfants au gaspillage d’électricité et d’eau : le pommeau de douche intelligent, par exemple, où plus le volume d’eau consommé augmente plus l’ours polaire affiché sur l’outil voit sa banquise fondre, rencontre un vrai succès !

La municipalité réfléchit donc comment investir dans d’autres outils pour étoffer le contenu de l’éco Mallette.

INFOS PRATIQUES

Mairie de Binic-Etables-sur-Mer – 1, place Jean Heurtel à Binic-Etables-sur-Mer (22)

Site de la commune

Contact pour toute question relative à l’éco Mallette : par e-mail à transitions@besurmer.fr ou au 02 96 73 39 96.

La convention de prêt est à signer le jour de l’emprunt auprès de la mairie