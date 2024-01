Les compagnies Lewis Lewis, Arenthan, Uppercut Prod et La Structure se sont fédérés afin de mutualiser leurs pratiques. D’où le Bureau de Productions Mutualisées (BPM) qui est né en novembre 2023 à Saint-Brieuc. Son baptême aura lieu le 15 février 2024 à l’Estran de Binic (Côtes-d’Armor) sous forme d’une journée entièrement dédiée à la pratique théâtrale. Programme.

Cette journée du 15 février est l’occasion pour le public de découvrir le travail des quatre compagnies, de rencontrer les artistes et d’échanger au sujet de leurs pratiques respectives. Tous les publics se trouvent représenter dans cette journée. Boom box s’adresse aux enfants dès 5 ans, Les Voix du Verbe est accessible dès le collège et Le Journal, performance parodique s’adresse aux spectateurs de plus de 15 ans.

9h30 – Accueil

10h – Boom Box

11h – Présentation cie Arenthan >

12h45 – Le Journal, performance parodique

14h30 Les Voix du Verbe

19h45 Le Journal, performance parodique

BOOM BOX // Cie LEWIS LEWIS // 10H15

Une pièce de cirque inspirée de l’oeuvre de l’illustrateur Charles Dutertre // 40 minutes // JON- GLERIE, MINI-FIL, CLOWN, POESIE

Dans un cadre qui se fait trop étroit, Amétiste et Monsieur Colas s’évadent en rêve. Il a peur du dehors, elle veut s’échapper du dedans. A l’extérieur, le monde est vaste pour de vrai, il va bien falloir se lancer ! Sortir de sa boîte et changer de décor, faire rentrer la couleur, grandir et oser, en voilà de beaux défis à relever. Arrive- ront-ils à braver les obstacles et s’envoler au-delà de leurs propres limites ? BOOM BOX, une épopée fantastique !

Création originale en partenariat avec La Ligue de l’Enseignement 22 Avec Cécile Métral et Colas Rouanet – Lumière : Erwan Philippe

LE JOURNAL, PERFORMANCE PARODIQUE // LA STRUCTURE //12H45// 19h45

Performance // Tout public à partir de 15 ans// durée 1h //

Trois actrices, un acteur et un musicien devant leur micro, attendent le début de l’édition du journal télévisé de 13h ou 20h pour la retranscrire en direct, dans une performance parodique et dégagée de son habituel habillage visuel. Replaçant la parole au centre de l’attention, les discours et les registres s’entremêlent, donnant lieu à des frictions entre le réel des propos et leur mise en fiction par le biais du dispositif. Les spectateurs et spectatrices font alors face à une étourdissante comédie humaine et médiatique décalée.

Conception et mise en scène : Karen Fichelson

Avec Lise Ardaillon, Dany Bomou, Odile Ernoult, Julien Hannique, Romans Suarez-Pasos Création lumière : Pascal Goubert-Dubacq

Co-production : La Générale, Paule et Paule, La Fabrique à Paroles. Avec le soutien de Conseil départemental des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc Armor-Agglomération

LES VOIX DU VERBE // UPPERCUT PROD// 14H30

Slam, poésie // Tout public à partir de 12 ans / Durée : 1h10

Damien Noury nous invite à plonger dans «ses voix du verbe » et nous raconte les épisodes par lesquels la poésie est entrée dans sa vie. C’est depuis cette parole en forme de témoignage, qu’il interprète en musique des textes de poète.esse.s fran-cophones du 20ème siècle, mais aussi d’artistes issus de la chanson ou du

rap… Sonorités électro et projections vidéo habillent cette performance poétique, qui explore joyeusement les registres pour insuffler le goût du verbe, mettre en valeur les voies par lesquelles il nous touche, et renouer ce lien essentiel par le plaisir des mots.

Production : Uppercut Prod. Un spectacle conçu par Damien Noury Interprété par Damien Noury et Ninon Fachard Musique : Julien Jolly Œil extérieur : Véronique Ros de la Grange Créations vidéo : Juliette Maroni, Margot Chamberlin Lumière : Erwann Philippe Régie : Christophe Saudeau

15 février, l’Estran, avenue Général de Gaulle, 22520 Binic-Étables-sur-Mer