Binic. Musique rock et tatouage se réunissent à Bouzille de Fous

L’association La Nef D Fous organise la 3e édition de Bouzille de fous les 13, 14 et 15 octobre 2023. Organisé avec Dakota Tatouage, l’événement met à l’honneur près de 15 artistes tatoueurs présents pour décorer à merveille les peaux des adeptes de musique Rock !

Après une édition réussie du Binic Folks Blues Festival en juillet, la Nef D Fou ne laisserait pas sa communauté le vague à l’âme, impatiente de rallumer cette petite étincelle musicale qui fait vibrer le cœur de tous les rockeurs et rockeuses. L’association compte bien accompagner les Bretons dans leur rentrée. Pour cela, rien de mieux que de s’associer de nouveau avec Dakota tatouage pour une troisième édition toujours plus rock et toujours plus artistique de Bouzille de fous, « le rendez-vous incontournable des amateurs de dessins corporels indélébiles et de musique » !

Au total, 15 artistes tatoueurs et tatoueuses mettront leurs aiguilles au service des intéressés. Attention la prise de rendez-vous est conseillée afin d’éviter toute déception le jour même… Artistes présents : Blue toned, Martial tattoo, Daniel Selleck, Hugofulop, Aida tattoo, Adrien Couturier, Guihard side, Alexhxcntattoo, Neusky Tattoo55, Monstefamilytattooshop, Happy handsttt, Koopa tattoo, Florian g tattoo et Quentin Deroc tattoo.

Parallèlement à la programmation musicale et des artistes, le public profitera de la présence de Fripes&Co, Les Badges de Gwen Clossais, Les Griffes d’Elo et l’atelier Ty Gwalenn.

Atelier Ty Gwalenn Les Griffes d’Elo

Programmation :

En inauguration vendredi 13 octobre : L’été des indiens avec la Nef D Fous Crew, dj set de 50.Ft Queenie, Vengeance Maintenant Waufuzz, etc.

Samedi 14, Baywatch Coco (Plourhan) ouvrira le bal. Ce sont quatre apprentis sauveteurs qui ont troqué leur rescue paddle pour prendre la vague de la Surf Music, mais jouée comme des surfeurs du Goëlo : très vite et très fort ! Y’a du Swell, y’a du coconut flavour !

Puis, ce sera au tour de Meat Shirt (Saint-Brieuc). Comment définir ce groupe briochin… du punk ? du hardcore ? du garage ? Peu importe, c’est juste la bonne dose de spontanéité dont vous avez besoin. MEAT SHIRT avoue être influencé par les scènes hardcore punk californiennes et texanes des années 80 ainsi que par le mouvement psyché.

Druids of the Gué Charette (Brocéliande) : Si les Druids avancent masqués sous leurs robes de bures, c’est pour mieux brouiller les pistes, car leur garage-rock mutant s’embarrasse assez peu des étiquettes, naviguant aussi bien dans les eaux troubles du stoner et du post-punk que dans celles du shoegaze et du psychédélisme.

Dans ses messes noires gorgées de fuzz et de reverb, le groupe breton invoque à la fois Black Sabbath, Stooges, Bauhaus et 13th Floor Elevators.

Dimanche, Bouzille de Fous se clôturera au son des Rennais Food Fight. Loin des errances capillaires et du chahut disparate des musiques dites «actuelles», le groupe trace son sillon de cœurs mous à cuir noir dans les bouges mal famés de l’underground français.

Fondé à Rennes en 2020, le bouillonnant quatuor puise sa powerpop dans l’énergie du punk des origines, la digne détermination de la classe ouvrière britannique et les harmonies des glorieuses 60’s.

INFOS PRATIQUES

Salle de l’Estran, 22 520 Binic

Tarif : 5 € / Jour

Petite restauration sur place