Les éditions Plumes de fer lance une campagne de prévente pour l’ouvrage La Chasseresse divine de Billy Ze Kick intitulé « La Chasseresse divine », publié à l’occasion des 30 ans de la chanson « Mangez-moi ! Mangez-moi ». Vous avez jusqu’au 6 avril 2024 pour participer.

Qui n’a pas chanté et dansé sur « Mangez-moi ! Mangez-moi ! » et « OCB » du groupe de rock français Billy Ze Kick ? Il était une fois dans l’Ouest de la France, à Rennes, une bande de potes qui forment le groupe Billy Ze Kick et les Gamins en folie dans les années 90. Il est principalement structuré autour de la chanteuse, auteure et compositeure Nathalie Cousin, alias Billy Ze Zick, et de Benoît « Monsieur Bing » Careil (ce nom vous dit certainement quelque chose…). C’était il y a 30 ans et Nathalie Cousin, en parle encore comme d’une époque incroyable : « Moi je voulais juste chanter des chansons que je ne trouvais pas à la radio, c’est tout. »

Aujourd’hui, elle se produit encore en solo, mais milite toujours activement contre la société capitaliste. Elle avait envie de vous faire partager son idéologie en rapport avec les chansons qu’elle a écrites. D’où vient son inspiration ? Quelles sont ses références de lecture ? Tout sera dévoilé dans La Chasseresse divine, publié à l’occasion des 30 printemps de la chanson « Manger-moi ! Mangez-moi ! », qui évoque la cueillette des psilocybes, champignons hallucinogènes.

« En ce qui me concerne sur les champignons, je tiens à dire qu’ils sont pour moi quelque chose de spirituel. Être dans l’excès, dans l’avidité est une erreur de jugement : ces plantes-là demandent du respect…»

Ce projet est né d’une rencontre avec les éditions Plume de Fer lors d’un de ses concerts au bord de l’eau près du petit lac d’Apigné à Rennes en 2021. Intriguée par son originalité, Magalie Rousseau imagine un livre qui raconterait sa carrière artistique, ses aspirations et le message qu’elle a voulu transmettre à son public. Dans cet ouvrage rédigé par Maddy Kannad en collaboration avec la chanteuse, Billy Ze Kick dévoile sa vision sur la condition humaine et sa philosophie de vie. Elle raconte, chronologiquement, son idéologie à travers ses chansons sur les 5 albums qu’elle a composés depuis ces 30 dernières années. Quel est son vrai rapport avec les plantes et les champignons ? Comment perçoit-elle la conscience spirituelle ? Comment voit-elle la société de consommation et le conditionnement des médias par nos contrôleurs ?

À travers ce livre documentaire illustré en couleur, vous saurez tout sur les champis de Billy Ze Kick avec une large introduction sur l’histoire du groupe. Les thèmes abordés principaux sont les plantes de Pachamama, la conscience spirituelle, le conditionnement par les médias, les enjeux écologiques, la nocivité des multinationales dirigeant la conscience du peuple pour leurs propres intérêts, la dénonciation de la société patriarcale, le mythe d’Artémis, le féminin sacré, les sons en hertz et la méditation.

Un événement Histoire de jardins aura lieu le 20 avril dans la commune de Dingé (concert gratuit) à la bibliothèque du village pour l’inauguration du livre intitulé La chasseresse divine de Billy Ze Kick avec dédicaces.

Pour participer à la campagne de prévente