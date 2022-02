BIJOUX DEMISEL. SABRINA MARECHAL MAGNIFIE DES CHUTES DE CUIR

Les bijoux Demisel sont en cuir léger et coloré et fabriquée à la main à partir de chutes ou de peaux déclassées. La créatrice Sabrina Maréchal rencontre un succès grandissant. Présentation.

Sabrina Lemarechal

Dentiste de formation, Sabrina Maréchal crée la marque de bijoux Demisel en 2009 à Barcelone, avec une amie. Le nom sera un clin d’oeil à sa Bretagne natale. Lors de ces 2 années d’auberge espagnole, elle oscille entre le cabinet et son petit atelier à deux pas des ramblas. Les bijoux, alors en tissus chinés, se vendent dans les boutiques barcelonaises et à ses amies françaises.

De retour en France, elle poursuit l’aventure seule et tombe amoureuse du cuir. Les formes changent, mais l’idée reste la même: agrémenter nos tenues d’une touche de couleur avec des matériaux revalorisés !

Le cuir, matière noble, plaît par sa légèreté. Les grandes marques développent de plus en plus de couleurs : quelle aubaine, Sabrina Maréchal va réutiliser leurs chutes! De ventes privées en jolies rencontres, en 2016, elle raccroche la blouse et décide de me consacrer à 100% à l’aventure. S’ouvre à Rennesune boutique de créateurs partagée : la marque se fait un nom – c’est Demisel Bijoux.

http://www.demiselbijoux.com/

demiselbijoux

Bijoux Demisel, 33 Rue d’Antrain, 35700 Rennes (sur rdv)