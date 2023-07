Bignan. Deux expositions à découvrir cet été au domaine de Kerguéhennec

Le domaine de Kerguéhennec à Bignan dans le Morbihan propose deux expositions temporaires consacrées au patrimoine et à l’art contemporain. Jusqu’au dimanche 5 novembre 2023, Noblesse oblige : être vu et reconnu est à découvrir dans les salles de réception du château et Bruissement, l’installation vidéo de Yasmin Davis, à la Chapelle de la Trinité.

Noblesse oblige : être vu et reconnu Yasmin Davis

Noblesse oblige : être vu et reconnu : salles d’honneur au rez-de-chaussée du château

Des objets d’art du quotidien aux armoiries nobles et autres blasons familiaux des XVIIIe et XIXe siècles seront exposés, issus pour la plupart de collections privées morbihannaises qui seront dévoilées pour la première fois. Les blasons, symboles de pouvoir et d’affirmation sociale, sont omniprésents dans l’architecture des châteaux, des manoirs, des églises, des chapelles et aussi sur les objets d’apparat ou sur ceux du quotidien. Symboles d’une parenté et d’une lignée, les armoiries de familles sont également le témoin de leur anoblissement soit par le duc de Bretagne, le roi de France ou l’empereur. Représentés sur un couvert d’argent, au dessus d’une cheminée ou sur une sculpture sur le fronton du château, les armoiries permettent d’être vu et reconnu par tous. les écus armoriés, créés vers le XIII siècle, permettaient d’identifier les combattants, lors des batailles et tournois. Au fil du temps, ils se sont réinventer, multiplier et complexifier.

À travers cette exposition, le public pourra découvrir un épisode imaginé de la vie des propriétaires du Domaine de Kerguéhennec : En 1913, le comte Paul-Henri Lanjuinais souhaite réserver une surprise à ses petits-enfants : Élisabeth 12 ans et Arthur 7 ans au cours d’une réunion familiale au château de Kerguéhennec. Amateur de livres et d’objets anciens, il organise une exposition d’objets armoriés de sa collection personnelle qui date du XVIe au XIXe siècle dans les salles de son château. Le décor fait la part belle à l’héraldique sous toutes ses formes. Le régisseur du conte a installé plusieurs pièces et les archives dans les salles du rez-de-chaussée du château. Elles illustrent les armes et blasons de plusieurs familles nobles bretonnes, mais aussi les armes et blasons de la famille royale. Parce qu’il souhaite que les deux enfants comprennent mieux les origines de la noblesse et son évolution, le conte a rédigé quelques textes à leur intention…

Commode Napoléon III : meuble galbé en façade – vantail central décoré d’une marqueterie Boulle, en laiton gravé sur fond de poirier noirci. Les éléments en bronze doré complètent le décor.









Exposition vidéo Bruissement de Yasmin Davis : chapelle de la Trinité : organisée en partenariat avec L’art dans les chapelles.

A 42 ans, Yasmin Davis vit et travaille à Tel Aviv en Israël. En qualité de vidéaste, son travail s’articule autour de son regard et de son sujet d’observation. Les contraintes de la caméra imposent alors le point de départ du processus créatif.

J’ai commencé à tourner la vidéo de Bruissement il y a deux ans et demi, après la naissance de ma fille. La naissance, la mise au monde de la vie et la rapidité de sa croissance illustrent chaque jour le temps qui passe et notre condition de mortel.

La crainte d’oublier ces moments précieux de la vie de son enfant a amené la vidéaste à essayer d’enregistrer la fuite du temps et à commémorer les changements et les moments qui passent dans la routine quotidienne, avec le souhait d’en garder le contrôle. La longue période pendant laquelle la vidéo a été tournée, avec le suivi du soleil qui se lève et qui se couche, la voix changeante de la maison de Yasmin Davis et la transition du babillage de son bébé à un langage clair, exprime pour elle de manière primale et sensuelle le passage du temps.

La beauté existe dans la vie et, avec elle, la douleur de leur temporalité.

Bruissement

Infos pratiques :

Expositions : Noblesse oblige et Bruissement, domaine de Kerguéhennec et chapelle de la Trinité à Kersuzan, à Bignan (56)

Les expositions sont ouvertes en été : tous les jours de 11h à 19h jusqu’au 17 septembre 2023

À partir du 20 septembre : ouverture du mercredi au dimanche de 11h à 18h.

L’entrée est ouverte à tout public et gratuite.

A noter : le jeudi 27 juillet 2023, le Domaine de Kerguéhennec et L’art dans les chapelles proposeront un circuit autour de l’exposition Bruissement :

– visite en matinée de l’exposition de Yasmin Davis dans la chapelle de la Trinité

-visite l’après-midi pour partir à la découverte d’autres chapelles

Visites de 10h à 17h

Tarif 10€

Inscription et détail de la journée auprès de L’art dans les chapelles.

Contact : 02 97 27 97 31