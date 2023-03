Pontivy. La Biennale du livre d’Histoire vous emmène en voyage

C’est parti pour une nouvelle édition de la Biennale du livre d’Histoire à Pontivy ! Du 31 mars au 2 avril 2023, rendez-vous au palais des Congrès et à l’espace Kenere pour des rencontres avec les auteurs et autrices, des ateliers, des conférences… sur le thème du voyage.

Bienvenue à l’édition 2023 de la Biennale du livre d’Histoire de Pontivy

Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, la Biennale du livre revient pour célébrer l’Histoire sous toutes ses formes en compagnie d’autrices et d’auteurs venus de tous les horizons dédicacer leurs ouvrages. L’événement propose également des conférences, des tables rondes, des rencontres, des séances de cinéma, des expositions et des animations autour d’un thème qui cette année sera consacré aux « Voyages dans l’Histoire ».

En effet, des premiers voyageurs de la préhistoire jusqu’aux explorateurs de l’espace, le voyage a toujours été un des grands moteurs de l’humanité. Marchands, explorateurs, exilés, idéalistes, scientifiques, migrants, sportifs, aventuriers, quelles que soient leurs motivations, tous ont une histoire, tous ont fait l’Histoire.

Alors n’hésitez pas, et embarquez avec nous dans cette belle aventure !

En amont de la Biennale : rencontre le vendredi 17 mars (19 h) avec Fañch Rebours

Né à Paimpol, Fañch Rebours est sonneur, enseignant en langue bretonne et écrivain. Avec son dernier roman Cap-Hornière paru aux éditions Skol Vreizh, l’auteur nous fait voyager à bord des trois-mâts du début du XXe siècle dans une aventure maritime et artistique. L’auteur évoquera son parcours littéraire et ses recherches documentaires lui permettant de faire revivre ces grands moments d’Histoire. Soirée animée par Enora Molac de Radio Bro Gwened dans le cadre du mois du breton.

Expositions à l’espace Kenere

Sur les rails du Morbihan : Une exposition des Archives départementales du Morbihan – du 1er au 25 mars

Revivez l’extraordinaire épopée ferroviaire du département qui voit à partir de 1862 son territoire se recouvrir de lignes de chemins de fer, bouleversant les déplacements de ses habitants. Une expo visuelle et ludique à découvrir en famille.

Routes de la soie : Les merveilles du monde : Une exposition de « La Caravane des explorateurs » – du 31 mars au 29 avril

Les routes de la soie sillonnent l’Orient et convergent vers des lieux d’échanges appelés « caravansérails ». Des noms tels que Samarcande, Boukhara ou bien encore Kashgar, résonnent encore à nos oreilles comme autant d’invitations au voyage. Une expo immersive et dépaysante.

Vernissage de l’exposition : Vendredi 31 mars à 18h30 avec une visite contée animée par Céline Moulys, conceptrice de l’exposition

Les prix littéraires

Dans le cadre de la Biennale ce n’est pas moins de 6 prix littéraires qui sont décernés. Voici les différentes sélections : le Prix Biennale de la BD historique, le Prix Biennale des collégiens, le Prix Biennale des lycéens, le Prix Émile Souvestre, le Prix conseil municipal des enfants et enfin le Prix Joseph Loth.

Journée scolaire

Le vendredi 31 mars est consacré aux scolaires. Ces derniers, du CP au lycée, sont invités à venir rencontrer des auteurs et illustrateurs, des médiateurs du patrimoine et à assister à un ciné-débat.

Auteurs et illustrateurs présents : Arnaud Le Gouefflec, Yigaël, Briac, Virgile Dureuil

Construire une pirogue néolithique : Avec l’aide de l’association Koruc et de Philippe Guillonnet, médiateur du patrimoine et spécialiste de la navigation préhistorique, les jeunes pourront participer à la reconstitution avec les outils de l’époque d’une embarcation datant de plusieurs millénaires.

Ciné-débat pour les lycéens : Nous sommes venus de José Vieira

Sous la forme d’une lettre adressée à sa fille et puisant dans son expérience personnelle, José Vieira, réalisateur d’une trentaine de films, relie la mosaïque des images et crée un espace qui n’existe pas, celui de la rencontre et de l’échange entre les exilés Portugais en France dans les années 1960 et ceux d’aujourd’hui qui ont les mêmes aspirations.

Suivi d’un débat en présence de José Vieira, le réalisateur et de Delphine Diaz, maitresse de conférences et spécialiste de la question de l’exil en Europe.

Spectacle à l’espace Kenere : L’épopée de Ragnar Culotte de fourrure par la compagnie Ookaï – Samedi 1er avril à 15h30. Gratuit. Tout public à partir de 6 ans

Quand sur terre vivaient elfes de lumières et nains forgerons, qu’un serpent géant dormait sous la mer, Odin et les dieux attendaient l’attaque des géants de glace.

Mélody vous conte les aventures de Ragnar « Culotte de fourrure » le plus valeureux des vikings, Thor le pourfendeur de géants, les ruses maléfiques de Loki ou l’épopée de l’immortel Balder. La conteuse viking vous livre les secrets des dieux et les mythes du grand nord en accompagnant ses incroyables légendes de sa jonglerie de cristal et d’instruments d’un autre temps (flûtes en corne, tambour Océan, Hang).

Mélody est également accompagnée d’un illustrateur qui dévoile ses illustrations au fur et à mesure du conte devant le regard du public, ébloui. Il offre ses fresques à la fin du spectacle.

Programme des interventions

Quelques auteurs présents

Loïc Chollet, Wilfried N’Sondé, Annie-Sartre Fauriat, Lucie Azema, Julien Hillion, Laurence Moal, Irène Frain, Blanche El Gammal, James Eveillard, Jean-Charles Ducène…

Expositions au Palais des Congrès

Méridien : Une sélection des planches originales de la BD de Briac

Illustrations de reconstitutions historiques maritimes par Jean-Benoît Heron

Chroniques de Bretagne : Photos historiques de Julien Danielo

Clichés de voyages par Grains d’Images

Tout au long des 2 jours du salon

• Présence de l’animation « Pirogue Néolithique » sur le parvis du palais des congrès

• Un Food truck « Crêperie »

• Un espace buvette

La Biennale fait son cinéma

Plusieurs films autour du thème du voyage dans l’Histoire, récents et moins récents, seront diffusés au cinéma Rex de Pontivy. Tarif : 5€. Plus d’infos sur le site web

Infos pratiques

Biennale du livre d’Histoire – du 31 mars au 2 avril 2023 au Palais des Congrès de Pontivy et à l’espace Kenere. Entrée libre.

Site web Ville Pontivy / site web Espace Kenere