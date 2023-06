Betton. Bazar le jour Biz’Art la nuit, festival artistique pour bien commencer l’été

À Betton, le festival Bazar le jour Biz’Art la nuit revient pour une nouvelle édition. Rendez-vous les vendredi 23 et samedi 24 juin 2023 autour du plan d’eau de Betton !

Tous les deux ans, à la fin du mois de juin, la ville de Betton sort son chapiteau pour un rendez-vous festif et artistique au bord du plan d’eau. Au programme, des spectacles professionnels associés à la participation des associations bettonnaises ainsi qu’à des activités participatives. Du théâtre de rue aux concerts à la nuit tombée en passant par des activités hilarantes… Tout est mis en œuvre pour permettre au public de passer un agréable week-end.

EN AMONT

Tous sur scène

Et si vous participiez à la plus grande chorale jamais vue à Betton ? De la valse en passant par le RAP, la Ko-compagnie et l’orchestre du Ventricule vous font partager un moment convivial au gré de 6 répétitions entre mai et juin et un final sous le chapiteau. Les répétitions commencent bientôt…

Fleurir le festival

Chaque habitant peut participer à décorer le site du festival, grâce à des fleurs qu’il aura fabriquées. À chacun sa technique et sa créativité : en papier, en tissu, en carton, mais en récup’ !

Atelier loisirs créatifs avec Patricia : Notre géo trouve-tout des loisirs créatifs vous propose 5 ateliers dès le mois d’avril pour réaliser de jolies fleurs en tissus ou plastique recyclé !

Atelier fleurs géantes avec l’artiste G. Prost : Pour celles et ceux qui le souhaitent, Gwenaël Prost, artiste et « explorateur du pli » comme il aime à ce définir, vous propose de participer, en famille ou entre amis, à des ateliers d’origami autour des fleurs et du monde végétal pour embellir les abords du plan d’eau.

Do It Yourself (*faire soi-même) : Vous pouvez aussi participer chez vous en réalisant deux types de fleurs très simple en récup’ ! À chacun sa technique et sa créativité : en papier, en tissu, en carton… Les tutos sont disponibles sur le site web.

Retrouvez toutes les dates des ateliers ici

LE PROGRAMME

Vendredi 23 juin à 19h30 – Place de la Cale : QUEEN A MAN, Cie Ô CAPTAIN MON CAPITAINE / Durée : 50 min / Dès 7 ans

Hommage chorégraphique et sensible à Freddie Mercury

Une équipe masculine de majorettes, menée par sa capitaine bretonne, dédie son show à Freddy Mercury. Moustaches frétillantes et la quarantaine alerte, les 8 hommes vont manier leurs bâtons et rendre un hommage joyeux et burlesque au célèbre chanteur de Queen !

Vendredi 23 juin à 21h – Le Chapiteau : LA GAPETTE, Musette n’ Roll

Forts de plus 1000 concerts dans une dizaine de pays, du Sziget Festival à Bobital en passant par le Montreux Jazz, les bretons de LA GAPETTE s’affirment aujourd’hui comme l’une des formations incontournables de la scène chanson française indépendante. Dans le sillage des Têtes Raides ou encore des Ogres de Barback, La Gâpette sublime des textes citoyens, bien souvent graves, portés par une enveloppe musicale festive à la riche instrumentation. Tous liés de près ou de loin à l’univers du bistrot, les 6 membres de La Gâpette n’hésitent pas à revêtir leur habit de « Barmanologue » et installer leur comptoir sur lequel ils servent humanité et générosité. Une ode au vivre ensemble qui porte néanmoins un regard lucide sur la société.

Un véritable moment de spectacle vivant qui met les valeurs humaines en première ligne !

Vendredi 23 juin à 22h30 – La Terrasse : BRUITS DE COULISSES, Cie Les P’tits Bras / Durée : 60 min / Dès 4 ans

Qu’éprouverait le public s’il découvrait l’envers du spectacle ? Le lieu où les artistes révèlent leur intimité entre deux changements de costumes. Bruits de Coulisses vous plonge en plein baroque pour une représentation illusoire. Les acrobaties aériennes se parent de dorures pour mieux vous éblouir. Vous verrez du fantasque et du potache ; vous frissonnerez de plaisir pour quelques menuets sur fil de fer et autres fioritures humoristiques. Vous épierez un cirque qui ne feint pas ses exploits.

Les P’tits Bras se mettent en scène, face au public complice des préparatifs. Silence, le rideau se lève !

Vendredi 23 juin à 23h45 – Le Chapiteau : RADIO BYZANCE, Dub Electropical & multiculturel

Le trio s’inspire de l’énergie des sounds systems pour inventer un dub electropical et multiculturel. Sorti en septembre 2020 sur le label odgprod, leur premier album Positive wave est diffusé sur Fip ainsi que sur de nombreuses radios, en France et dans le monde.

Les fréquences métissées de Radio Byzance vous invitent irrésistiblement à danser ! Les chants et instruments acoustiques se posent sur des productions électros remixées en live, mêlant grooves caribéens et mélodies apatrides. Chantées en anglais ou en espagnol, les compositions se régénèrent dans des versions dub, où sirènes et effets électroniques en tout genre viennent pimenter des improvisations instrumentales en totale interaction avec le public. Grosses reverbs, basses profondes, thérémine et delays inscrivent cette musique dans la lignée des piliers du dub anglo-saxon et français. Mais les instruments acoustiques donnent une couleur inédite à ce reggae aussi organique qu’électrique : violon, derbouka, clarinette, buzuki… La musique de Radio Byzance a des saveurs de cumbia, de musique de l’Est, et d’autres sonorités rappelant aussi bien le trip-hop que la techno, ou le jazz des 60’.

Samedi 24 juin à 14h30 & 16h45 – Le Pré : BROGLII, Cie Lapin 34 / Durée : 60min / Dès 6 ans

Loufoquerie de rue, délestée de toute contrainte technique, BROGLII est un exercice de style autour du scénario d’une BD de Lewis Trondheim, Imbroglio. Machiavélique, le scénario met au pilori les lois de la confiance, repousse les limites de la logique et ne couronne qu’un seul vainqueur : l’absurde. Il y a dans Imbroglio la folie dessinée de la BD, les rebondissements du Vaudeville, l’emphase et l’assurance des héros du théâtre classique ainsi que l’alternance du calme quotidien et de l’ultra violence présente dans les films de Tarantino.

Broglii sera donc la déclinaison d’Imbroglio dans les styles choisis par le public.

Samedi 24 juin à 15h15 & 17h45– La Prairie : L’HERBE EST PLUS ROSE ICI, Cie Sisi NonNon / Durée 50 min

Cirque Loufoque

La Sisi NonNon est née en 2016, initiée par cinq sortants de la formation artistique du Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme. Ces cinq acolytes, adeptes de l’espace public et de ses libertés, décident de recréer L’Herbe est plus rose ici, travail initié avec la compagnie Adhoc dans le cadre de leur formation.

Ils s’offrent ainsi un terrain de jeu pour leurs talents circassiens, mais aussi pour leurs bouillonnantes folies et truculences. Le travail de la compagnie développe un jeu physique et engagé, basé sur leurs pratiques circassiennes, ainsi que sur les codes du cartoon et de la BD. Leur but : faire exploser l’imaginaire, le leur comme celui du public.

Ils sont cinq, cinq énergumènes déjantés, surhumains, dopés au cirque et à la couleur. Gus, Rico, Giou, Toto et Pink Lady, cinq caractères circassiens, et autant de manières d’exprimer ce plaisir d’être là, ensemble. Ils sont les héros d’une BD grandeur nature où tout peut arriver. Avec leurs exubérances, leurs tics, leurs tocs et leurs douces folies, ils partagent un quotidien cartoonesque et gentiment absurde.

Oubliez toute forme de logique et quittez la grisaille ! Dans ce monde rutilant, toujours au bord de de l’explosion, le trop n’existe pas ! Car quoiqu’il puisse exister au dehors, L’herbe est plus rose ici !

Samedi 24 juin à 15h15 & 17h45– La Prairie : iSi & Là, Cie I.SI / Durée 50 min

Clown burlesque

Tout seul, il se promène avec toute sa petite vie emballée. Tel un Charlot ou un Buster, un petit homme tout ordinaire. Lors d’une journée tout aussi ordinaire. Tout est bien rangé, même son compagnon de route. Ses manies, ses mesquineries défilent sur un rythme musical et poétique. La vie, les tracas, l’amour et la complicité émergent au fil de cette jolie partition. La simplicité à l’état pur.

Samedi 24 juin à 16h45 – La Prairie : DISTRO, Cie C’hoari / Durée : 40min / Dès 8 ans

Pièce chorégraphique houblonnée

Après avoir exploré le Fest-Noz dans leur première pièce Tsef Zon(e), Nolwenn et Pauline ont cherché quelle autre entité fait vivre la population, la fait se retrouver. Pour le second projet de la compagnie C’hoari, elles ont choisi d’explorer le monde des bars populaires et de questionner leur rôle social. Lieu de sociabilisation et de détente, on y va plus pour se rassembler que pour picoler. Si on entre dans un bar sans avoir la gorge sèche, c’est parce que c’est bien la soif de lien sociaux qui nous fait passer la porte. Le bar soulève beaucoup de questions sur la construction d’une communauté, d’une société et des individualités.

Samedi 24 juin à 19h – Le Chapiteau : L’ORKESTRE DU VENTRICULE, La Ko-compagnie / Durée : 1h15

L’Orkestre du ventricule c’est un jeu d’écriture et de composition de 7 musicien.nes pour une foule chantante. Cette année, le chœur rassemble des habitant.es de Betton et des communes avoisinantes. Le propos est engagé, et du rap à la valse, de la joie à la rage, on rebondit sur des sujets d’actualité, autant que sur des sentiments d’universalité.

Samedi 24 juin à 21h – Le Chapiteau : LE MUNICIPAL BAL, Cie On Off / Durée : 3h

Mise en jambe : 21h. Début du spectacle : 21h30

Depuis 30 ans, tous.tes les habitant·e·s de Clairvoie-sur-Lembron s’entraident pour organiser chaque samedi Le Municipal Bal. Pour que les places de village retrouvent leurs airs de fête, leurs guirlandes et leurs paillettes, ils/elles exportent aujourd’hui ce savoir-faire dans toute la France et au-delà ! Rêvons d’un bal confectionné par presque tous.tes les habitant·e·s.

Trois heures de musiques et de danses endiablées : masques, tartines de fromage, feux d’artifice de poche, grands écarts vocaux, solo de guitares en liberté. Plongez dans ce bouillonnement d’allégresse. Après l’échauffement collectif, laissez-vous emporter par ce bijou de convivialité, et brûlez la soirée par les deux bouts.

Samedi 24 juin à 00h30 – Le Chapiteau : FUNKY RANDY

RAP

Du haut de ses 19 ans, Randy est un jeune artiste déjà bien accompli. Il mêle, avec une joie de vivre explosive, une musique aux influences multiples et des références tantôt cartoonesques, tantôt littéraires. S’il est difficile pour vous de dissimuler votre enthousiasme à l’écoute d’un de ses morceaux, ne paniquez pas c’est certainement les effets secondaires de ce qu’on appelle la « Feel Good Music ».

ANIMATIONS

Vendredi 23 juin de 18h à 20h & Samedi 24 juin 14h à 18h30 – La Colline : Ventri Glisse

Venez-vous éclater sur la colline pour des glissades ensavonnées.

Vendredi 23 juin de 18h à 20h30 & Samedi 24 juin 14h30 à 18h – Le Verger : Manège Gimmik, Cie SANTA.FLEX

Manège en-chantier plus qu’enchanté, moitié brocante moitié bricole, le GIMMIK transporte le spectateur en une autre époque, quelque peu dépassée, où l’on peut joliment se dire : ‘C’était Mieux quand c’était Pire !’

Samedi 24 juin de 14h à 18h – La Bambouseraie : Quel toupet ! Cie Quignon sur rue

Sauvages graminés, doux dahlias, sages fougères, soyons de mèche pour orner carafons de tous bords, binettes en tous genres, d’élégants diadèmes fleuris, de sauvages brushings moussus ! Audacieuses caboches, passons au salon et taillons la part belle aux étriquantes convenances ; Place aux excentricités capillaires !

Samedi 24 juin de 14h à 18h – La Clairière : Manège sans fil, Léo Paul

Léo Paul, inventeur des temps modernes, imagine des manèges sans fil qui fonctionnent avec l’énergie des parents. En famille, découvrez ses inventions fabuleuses !

Grâce à Léo Paul, vos petits peuvent grimper à bord d’une voiture-requin ou d’un véhicule-oiseau. Ces créations, en raison de leur dimension artistique, plaisent aussi bien aux petits chenapans qui les essayent qu’aux adultes qui les poussent. On parle même de « manège parental » !

Samedi 24 juin de 14h à 18h – La Bambouseraie : La Marchande de couleurs

Dans un endroit propice, La Marchande de couleurs prend place et déploie ses palettes et ses pinceaux : le temps s’arrête. On vit un rêve, un voyage… Les maquillages artistiques sortent de l’imagination de l’artiste. Et l’on repart émerveillé !

Avec sourire, imagination et audace, La Marchande de couleurs (re)colore les passants !

Et d’autres choses encore à découvrir ici…

Infos pratiques

Vendredi : 18h – 1h30 / Samedi : 11h – 2h. Plus d’infos pratiques ici

Site web / Page Facebook