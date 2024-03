Parmi la trentaine d’artistes, le salon d’Art de Berric dans le Morbihan accueillera en invités d’honneur le sculpteur Daniel Chassin et le peintre Henri Di Mattéo, du vendredi 29 mars au lundi 1er avril 2024. Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 30 mars à 18h.

Exposer ses œuvres, c’est ce que proposent le commissaire de l’exposition Jacques Pierron et la huitième édition du Salon d’Art de Berric, salon fondé par Berric Culture en 2016 à l’initiative de trois couples d’amis. Les artistes, professionnels ou amateurs confirmés, seront nombreux à exposer pendant quatre jours leurs talents au public de Berric : vingt peintres, deux graveurs et six sculpteurs.

archive Jacques Pierron archive

Le sculpteur Daniel Chassin est né en 1950 à Châtenay Malabry dans les Hauts-de-Seine. Il fait des études d’arts graphiques et plastiques à l’Ecole Nationale d’Arts Graphiques de Paris, où Il obtient un Brevet Technique d’Arts Graphiques en 1968. Ses sculptures sont toutes des créations originales, et des pièces uniques façonnées entièrement à la main et principalement travaillées sur du laiton et du bronze soudés, patinés ou polis. Les tailles de ses œuvres sont différentes, parfois monumentales : elles varient entre 30 cm pour les plus petites, jusqu’à plusieurs mètres pour les plus grandes !

Daniel Chassin

L’artiste fait confiance à sa propre vision et tente de traduire et de reproduire ce qu’il a vu ! Il met en scène des corps humains et plus encore des corps d’animaux normaux en situation anormale. Daniel Chassin exprime un réalisme sobre et vigoureux en traduisant le mouvement et le dynamisme. Sa passion le guide vers le figuratif et l’abstrait empreints soit de robustesse, soit de finesse. Ses sculptures frisent la perfection ! Daniel Chassin est actuellement considéré par plusieurs critiques d’art comme un des plus grands sculpteurs animaliers au monde.

Le peintre Henri Di Mattéo est né à Saint-Etienne dans le département de la Loire en 1938. Ancien élève de l’école des Beaux Arts, il est membre de l’Académie Européenne des Arts France et académicien de Mondial Art Académia. Henri Di Mattéo est un peintre au style inventif et flamboyant. Chacune de ses réalisations est une histoire, un mélange de rêves et de réalités.

Henri Di Mattéo

Avec ses couleurs vives et lumineuses, Henri Di Mattéo apporte de la gaîté aux ténèbres et de la douceur dans la violence de notre quotidien. Il emmène le visiteur dans son univers imaginaire. Ses compositions vibrantes sont le plus souvent réalisées à l’acrylique sur toile de lin. Ses peintures sont exposées à l’échelle nationale, et aussi fort appréciées en Chine.

Infos pratiques

Salon d’Art de Berric : du 29 mars au 1er avril 2024

Salle culturelle de Berric Le Verger – rue du Verger à Berric (56)

Ouvert de 10h à 18h sans interruption

Entrée gratuite pour tous