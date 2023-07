Belle-Ile-en-Mer. Son Grand Phare est un hommage à la lentille à échelons conçue par Fresnel il y a 200 ans

Le Grand Phare de Belle-Île-en-Mer, appelé aussi Goulphar, est depuis sa conception un modèle de phare pour le programme national d’équipements des côtes. Construit entre 1826 et 1835 sur la commune morbihannaise de Bangor, il a bénéficié de l’invention de juillet 1823 du physicien Augustin Fresnel. Pour le bicentenaire de la création de la lentille Fresnel, une équipe de passionnés ouvre les portes de Goulphar au public pour l’inviter à apprécier tout l’éclat de sa noble perfection. Unidivers revient sur le programme 2023, notamment sur l’association Les contes de l’Usage du monde et sur l’ingénieur de génie qu’a été Augustin Fresnel.

Édifié sur une côte, le Grand Phare est une tour en granit de 52 mètres de hauteur et de 92 mètres au-dessus de l’océan. Il jouxte les bâtiments techniques et d’habitation des gardiens. Sa portée est d’environ 27 milles, ce qui en fait l’un des phares les plus puissants d’Europe. Le Grand Phare de Belle-Île-en-Mer est une propriété de l’État, classée au titre des Monuments Historiques depuis le 23 mai 2011.

Le Grand Phare de Bangor

La découverte de ce site patrimonial est organisée autour de deux espaces. Après avoir grimper ses 247 marches, les visiteurs pourront admirer la vue la plus imprenable de l’île et le spectacle remarquable de l’Espace Naturel Sensible des Aiguilles de Port Coton. La visite du Grand Phare à Bangor est de 20 minutes. Elle se complète ensuite au rez-de-chaussée, par la visite libre de l’exposition permanente qui aborde différentes thématiques : l’administration et l’histoire des phares, le métier de gardiens, le balisage et les espaces naturels.

L’association Les Contes de l’Usage du Monde propose quant à elle aux visiteurs des manifestations à la fois scientifiques et littéraires à Goulphar. Elles durent 1h30 et sont accessibles aux enfants dès l’âge de 12 ans. Elles comprennent une conférence sur l’histoire de la lumière et une lecture en musique de textes littéraires, dans la salle de veille, tout en haut du phare : la rencontre est magique ! Ces conférences sont soutenues et financées par la Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer et le fonds de dotation Perspectives.

Augustin Fresnel, le fondateur de l’optique moderne

Né le 10 mai 1788 en Normandie, Augustin Fresnel rentre à l’École Polytechnique puis à l’École Nationale des Ponts et Chaussées et devient physicien et ingénieur du Corps des Ponts et Chaussés après trois ans d’études. Il occupe des postes à La Roche-sur-Yon (85), à Nyons (26), à Rennes (35) et à Paris où il et ingénieur en chef et secrétaire de la Commission des phares et des balises. Peu passionné par son travail et intéressé par la polarisation de la lumière, il s’oriente vers la recherche.

En 1809, Augustin Fresnel réalise de nombreuses expériences sur les interférences lumineuses et crée la notion de longueur d’onde. Ses premières expériences, il les réalise avec de simples loupes, ne bénéficiant que peu de matériel. En 1815, de par ses expériences sur la diffraction de la lumière, il pose les bases de la théorie ondulatoire avec l’existence d’une onde transversale.

Augustin Fresnel

Avant les recherches d’Augustin Fresnel, la portée des phares était faible. Pour augmenter l’intensité lumineuse, les méthodes utilisées sont des miroirs métalliques qui ont tendance à absorber 50% du flux lumineux. En 1822, c’est dans le domaine de l’optique géométrique que le physicien invente le système des lentilles à échelons, qui permet d’augmenter la puissance d’éclairage des phares. Afin de réduire le poids des lentilles tout en gardant une bonne qualité du faisceau de lumière, l’ingénieur utilise des parties découpées de sphères plutôt qu’une demi sphère complète. La lentille de Fresnel réduit la quantité de verre et la découpe en un ensemble d’anneaux concentriques. En juin 1822, Augustin Fresnel présente sa première lentille, de 76 cm de côté et 92 cm de focale. Le système est testé avec succès dans la capitale, sur l’arc de triomphe de l’Étoile.

Un an plus tard, le 23 juillet 1823, le phare de Cordouan à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde, est le premier phare équipé d’une lentille conçue par Augustin Fresnel. Sa portée passe de 10 km à 35 km. Il est le premier phare au monde à s’éclairer grâce à une technologie révolutionnaire. Ses appareils lenticulaires révolutionnaires équipent pas moins d’une centaine de phares en France métropolitaine et ultramarine : en Bretagne, de Bréhat à Ouessant, du Finistère à la Gironde, de Belle-Île-en-Mer à l’île de la Réunion, etc. Par la suite, tous les phares du monde s’équipent de ce type de lentille. Ces gardiens du littoral sont le témoignage d’un héritage technique et historique unique. Loin d’être anodine, l’invention d’Augustin Fresnel a modelé le paysage des côtes françaises, a assuré la sécurisation de ses voies maritimes et lui a permis de rayonner à travers le monde.

D’une santé fragile, Augustin Fresnel meurt le 14 juillet 1827 des suites de la tuberculose, à 39 ans à peine. Il est inhumé au cimetière du Père Lachaise à Paris et sur sa tombe est écrit : « A la mémoire d’Augustin Jean Fresnel, membre de l’Institut de France ».

Aujourd’hui encore, la lentille à échelons, permet d’augmenter le pouvoir éclairant des phares maritimes et automobiles et des projecteurs de cinéma.

Infos pratiques

Le Grand Phare de Belle-Île-en-Mer, Kervilahouen à Bangor (56)

Tout au long de l’année 2023 : animations et de visites inédites

Contact : 06 25 17 76 14.

Pour la conférence et la lecture en musique de l’association Les contes de l’Usage du monde : les lundi 7 et 14 août à 18h30 et 20h et les mercredis 19 juillet, 23 août, 30 août, 6 septembre et 3 novembre 2023 à 18h30

Le rendez-vous est fixé au pied du Grand Phare. L’entrée est gratuite mais la réservation est obligatoire (jauge de 20 personnes maximum).

___________________

À noter : une autre visite

En 2023, des visites méditatives au phare de Cordouan sont également organisées au départ de Royan (17) : pour plus de renseignements sur cette visite : 06.42.88.12.64

Dans son livre Lentille Fresnel, Pierre Cordier, un des gardiens du phare de Cordouan et guide conférencier, raconte l’histoire de cet ingénieur des Ponts et Chaussées qu’a été Augustin Fresnel.